Петербуржец в США: «В России я чувствую себя более свободным»

Прожив в США некоторое время, Костантин понял, что американцы больше не воспринимают Россию стереотипно. Теперь они понимают, что пропаганда, которую крутят по ТВ - всего лишь слова и картинки, не имеющие никакого отношения к правде. А правда в том, что русские и американцы очень похожи, так как оба этих народа живут в великих странах.

Константин - молодой человек из Петербурга, который на время переехал в США по одной из социалых программ. За тот срок, что он провел за океаном, Костя сделал очень много открытий для себя, чем и делится с читателями:

«Россия и США. Холодная война и никогда не прекращающееся противостояние. Но что думают об этом люди? Как я выяснил, и русские, и американцы хотят общаться, дружить, путешествовать, а не забрасывать друг друга ракетами с ядерными боеголовками.

Я постоянно общаюсь с гражданами США, которые приезжают к нам в Россию, в Петербург. Первый вопрос, который я им задаю: «Почему вы решили сюда приехать?» Почему именно в Россию, ведь сюда не так просто попасть – получение российской туристической визы для американца — довольно дорогое и хлопотное мероприятие. Намного проще полететь в страну из огромного безвизового списка. Так почему же именно Россия? Многие не знают, что ответить на этот вопрос. Может быть, их подсознательно тянет сюда, как и нас в Америку? Они устали от бесконечной пропаганды и хотят увидеть все своими глазами, почувствовать русский дух.

И как же они удивляются, когда перед ними предстает европейский город, да что там говорить, один из красивейших городов мира! Они не ожидают от России ничего сверхъестественного, и увиденное просто поражает их воображение. Процентов 70 хотели бы остаться и попробовать пожить в России, в частности, в Петербурге.

Путешествуя по всему миру без каких-либо языковых проблем, американцы уверены, что и в России люди будут прилично говорить по-английски, но, к сожалению, их ожидания не оправдываются. Даже в дорогих отелях администраторы не всегда владеют языком на хорошем уровне, а в ресторанах и других общественных местах — и подавно.

«Когда я жил в США, американцы относились ко мне доброжелательно. Когда они узнавали, что я из России, они обычно удивлялись: «Ты не похож на типичного хмурого русского! Ты улыбаешься и открыт для общения, в твоём английском не слышно тяжелого русского акцента. Мы думали, ты из Швеции». Иногда они восторженно восклицали: «Вау, здорово, ты из России!» Но они как бы сочувствовали мне, ведь, по их мнению, я вырос под гнетом, в несвободной стране. Они всем сердцем жалели русских, не поддерживали действия нашего правительства и были рады, что я, наконец, приехал сюда, и все мои мучения закончились».

Константин объяснял им, что россиянам живётся в общем неплохо, и за последние 10 лет многое изменилось, они пропускали это мимо ушей в полной уверенности, что Россия – злейший враг свободы и демократии.

«Удивительно, но почему-то, приезжая в Россию, я чувствую себя более свободным, чем в Штатах. В США много правил и установок, которые американцы не смеют нарушать, боятся даже подумать об этом, а у нас все, как говорится, «negotiable», то есть обо всем можно договориться и решить любую проблему».

Константин понял, что все-таки американцы относятся к русским как к людям второго сорта. Вообще-то они ко всем иностранцам так относятся, подчеркивая свою исключительность. Даже китаец, который родился и вырос в США, будет смотреть на вас с пренебрежением, услышав русский акцент. Людей в Штатах разделяют на коренных и «неместных» даже не по внешнему виду, а по акценту. Акцент может многое рассказать о человеке: откуда он родом, сколько лет прожил в США, какое у него образование и так далее

Он рассказывает, что русских в США сразу выдает манера одеваться. Некоторые не только безвкусно одеваются, но и по-хамски себя ведут, их уровень английского даже через несколько лет проживания в Америке оставляет желать лучшего. Таких русских американцы за глаза называют «euro trash», европейский мусор. Один из приятелей Константина утверждает, что русских в США считают ленивыми. И это при том, что русские работают много, честно и добросовестно на низкооплачиваемых и грязных работах. Возможно, они сами виноваты, что им лень учиться, развиваться. Гораздо легче каждый день выполнять одну и ту же монотонную работу, чем идти в колледж и двигаться вперёд.

«Главное правило для впервые приезжающих в Америку — не прятаться по многочисленным русским сообществам, не проводить свои дни в добровольной изоляции, а идти на контакт с местным населением. Только так вы сможете окунуться в их мир, понять их менталитет, наконец выучить английский язык и свободно на нем разговаривать. Кроме того, вы получите связи совсем другого уровня».

В общем, американцы больше не воспринимают русских стереотипно: водка, матрёшка, балалайка. Они интересуются нашей культурой, хотят приехать и посмотреть на Россию своими глазами, минуя пропаганду CNN и FOX news. Константин рад, что у него есть возможность влиять на точку зрения американцев, с которыми он работает, и служить им проводником в подлинный русский мир. У большинства туристов за несколько дней мнение о России кардинально меняется, и они спешат домой рассказать всю правду своим родственникам и знакомым. Они поражаются огромному количеству добрых и отзывчивых людей, которые, не зная ни слова по-английски, всей душой стремятся помочь.

«В заключение я хотел бы сказать, что русские и американцы во многом похожи и могли бы быть лучшими друзьями, просто кому-то выгодно, чтобы мы постоянно враждовали друг с другом. Как говорится, «разделяй и властвуй». Я очень надеюсь, что когда-нибудь пропаганда сойдёт на нет, и наши правительства, наконец, найдут способ конструктивного сотрудничества».

http://ru-open.livejournal.com/337213.html

#Мнения@rus_improvisation

http://ru-open.livejournal.com/337213.html