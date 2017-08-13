Двигатель конфликта: кто навел ракеты КНДР на Украину?

Опубликованная американской газетой The New York Times статья о том, что прорывов в своей ракетной программе КНДР обязана украинскому предприятию «Южмаш», поставившему республике двигатели, спровоцировала международный скандал.

В Госдепе заявили, что - даже несмотря на все скептические отзывы и яростную критику публикации - относятся к представленным газетой экспертным мнениям «очень серьезно». Официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт подчеркнула, что Украина «имеет надежную историю в вопросе нераспространения» военных технологий, - однако информация по меньшей мере нуждается в проверке.

Такую проверку устроили накануне известные российские пранкеры - авторы знаменитых телефонных розыгрышей Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, широко известные публике под псевдонимами Вован и Лексус. Они позвонили генеральному директору «Южмаша» Сергею Войту, причем действовали от имени секретаря Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова.

Войт в разговоре с пранкерами подтвердил, что возглавляемое им предприятие сотрудничает с Северной Кореей уже почти полтора десятилетия, и об этом взаимодействии «знает СБУ (Служба безопасности Украины), об этом знает СВР (Служба внешней разведки), об этом знает КБЮ (Конструкторское бюро «Южное» - украинская госкомпания, занимающаяся разработкой и производством ракетной техники)». «Что они там делают? Я не знаю. К нам информация эта не доходит», - цитирует слова Войта «Правда.ру ».

Пресс-служба «Южмаша» впоследствии разъяснила , что ничего крамольного в заявлениях главы предприятия нет: завод действительно сотрудничает с северокорейскими коллегами, но исключительно в сфере аэрокосмических исследований. Теперь, впрочем, этой информацией владеют все желающие.

Газета The New York Times прямо обвинила государственное украинское предприятие «ПО Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» («Южмаш»), базирующееся в Днепре (экс-Днепропетровск) в поставке запрещенных ракетных технологий - а точнее, ракетных двигателей РД-250 - тоталитарному режиму Ким Чен Ына.

В августе Совет безопасности ООН расширил экономические, финансовые и торговые санкции против Пхеньяна - причем, согласно уставу организации, единогласно, то есть Россия и Китай также проголосовали «за».

И вот в тот момент, когда весь мир заинтересован в обуздании северокорейской угрозы, выясняется, что Украина, которую фактически содержат Евросоюз и США, открыто поставляет оружие, способное взорвать хрупкий мир в азиатском регионе и даже привести к ядерной войне с ее непредсказуемыми последствиями (министр иностранных дел Германии заявил, что не исключает и такой возможности).

Серьезность обвинения такова, что Петру Порошенко впору лично отправиться в Вашингтон для расширенных консультаций с Дональдом Трампом. Но пока не анонсировался даже телефонный разговор между двумя президентами.

Тем не менее существуют некоторые интересные обстоятельства возможной транзакции между Украиной и КНДР, о которых нельзя не упомянуть.

«Южмаш» не просто категорически опроверг невозможность поставок, потому что производство свернуто из-за недостатка финансирования, но и уточнил: после объявления суверенитета Украины предприятие работает один день в неделю и производит исключительно РД-843, принципиально непригодные для установки на МБР.

Действительно, Россия разорвала контракты с Украиной на поставку комплектующих собственных ракет. Более того, Москве удалось в кратчайшие сроки создать самодостаточную технологическую цепочку в области ракетной промышленности. Теперь такие предприятия, как ООО «Илек», АО «Промтехкомплект», АО «НПЦ Лавочкин-Инвест» производят все необходимые комплектующие и запчасти для нужд отечественной оборонки и на экспорт.

«Южмаш» же медленно умирает. Его долги за одно только электричество достигли 400 млн гривен, а задолженность по зарплате превышает 100 миллионов. Сотрудники постоянно бастуют, полигоны арендованы фермерами, производство фактически уничтожено - хотя когда-то это был колосс украинской промышленности и поставщик двигателей для всей линейки российских вертолетов «Мотор-СИЧ».

Все старшие инженеры и другие ценные специалисты «Южмаша» давно эмигрировали в Россию, где устроились на местные предприятия. В их отсутствие украинский завод вряд ли смог бы незаметно изготовить, испытать и поставить Северной Корее - на полвитка земного шара - ракетные двигатели.

Но у СМИ есть другая версия: они считают, что даже в условиях разрухи на складах «Южмаша» завалялась пара-тройка двигателей - старых по сути, но новых по состоянию, все еще в машинном масле. Чтобы оценить эту гипотезу, вспомним, сколько ракет производит КНДР.

По приблизительным оценкам, на сегодняшний день у республики около сотни межконтинентальных баллистических ракет подвижного базирования, готовых к запуску и, скорее всего, уже замеченных спутниками наблюдения стран-членов Совбеза ООН.

Однако помимо «готовых к употреблению» и уже поставленных на боевое дежурство ракет КНДР продолжает испытывать новые образцы с увеличенной протяженностью полета. То есть, по логике вещей, сотней уже установленных на «Хвасоны» двигателей дело не ограничивается. Нужно еще как минимум столько же для испытаний и регламентных работ в РВСН Северной Кореи.

В этом свете история о том, как охваченный разрухой «Южмаш» по-стахановски выпустил около 200 ракетных двигателей, а потом тихой сапой перевез их по морю под прицелом десятков спутников, никем не замеченный, - это даже не научная фантастика, а плод безумного воображения какого-то американского журналиста. Но версия была сформулирована, изложена и опубликована в довольно респектабельном издании. Иначе как неуклюжей игрой Госдепа это не назовешь.

Открытым остается вопрос о том, кто на самом деле поставил Пхеньяну ракетные двигатели, способные донести его ядерные боеголовки до американского острова Гуам и других потенциальных целей. Теоретически на это способен Пекин, у которого есть пригодные для таких затей тайные каналы поставок. Впрочем, КНР вряд ли заинтересована в подобном «сотрудничестве» - ведь война в случае конфликта КНДР с США может вспыхнуть у самых границ Поднебесной.

Поэтому главная интрига - в причине, по которой к северокорейской ракетной программе за уши притянули вяло разрушающийся украинский «Южмаш». Возможно, США задумали окончательно выбраться из киевского болота и перестать тратить деньги на разрешение патовой ситуации, не способной выбраться из тупика.

Скорее всего, Петр Порошенко больше не интересует Дональда Трампа, воспринимающего его как тяжкое наследство предыдущего президента. Вот и решили американские стратеги использовать удачное стечение обстоятельств по принципу «Не было бы счастья, да несчастье помогло!»

Автор: Александр Артамонов