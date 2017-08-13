Трамп угодил в иранскую ловушку

Президент Ирана Хасан Роухани официально заявил, что при введении Вашингтоном дополнительных санкций разорвет заключенное 14 июля 2015 года Соглашение об урегулировании по проблеме иранского атома. Это будет автоматически означать отказ от реализации объявленного 16 января 2016 года Совместного всеобъемлющего плана действий под эгидой «шестерки» мировых держав (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания и Германия). Приняв это решение, Тегеран возобновит ядерные испытания уже через несколько часов.

Санкции против него ужесточали уже дважды с начала года: первый раз 3 февраля в ответ на испытание новой иранской баллистической ракеты (тогда президент США Дональд Трамп заявил, что Иран играет с огнем и не ценит доброту его предшественника Барака Обамы, а потом с возгласом «Я не таков!» ввел ограничения в отношении юридических и физических лиц), второй раз - в середине июля.

Санкционный список в итоге расширился еще на 18 субъектов, включая две организации, которые американцы считают причастными к программе создания баллистических ракет, семь компаний и семь частных лиц, поддерживающих Корпус стражей Исламской революции, а также двух бизнесменов из Ирана и фирму, якобы кравшую в западных странах программное обеспечение. На каждую санкцию иранский МИД в лице своего руководителя Мохаммада Джавада Зарифа отвечал встречным ударом, паритетно ограничивая деятельность американских фирм и частных лиц на своей территории.

И вот Роухани, 19 мая переизбранный на второй срок, выступил с жестким заявлением, которое способно свести на нет десятилетия дипломатического и военного международного давления на Иран в целях пресечь его ядерную программу и развитие ракетных технологий.

Похоже, что второй четырехлетний мандат президента ИРИ пройдет под знаком консерватизма и еще большей закрытости от внешнего мира. Иранские либералы уже обвинили главу государства в отходе от реформ и недовольны тем, что он согласовывает каждый свой шаг с духовным лидером страны - аятоллой Али Хаменеи.

Роухани решил оставить в «новом» составе правительства 11 министров из предыдущего кабинета, так что изменения коснутся только семи ведомств - включая, кстати, министерство обороны, где идет рокировка: портфель министра вместо генерал-майора Хосейна Дехгана из Корпуса стражей революции получит его заместитель - кадровый военный генерал Амир Хатами (если его кандидатуру одобрит меджлис).

Казалось бы: Иран уже привык жить под санкциями, продолжает плановые реформы, выстроил своеобразную «экономику сопротивления» - и ничто не предвещало ухудшения его отношений с международным сообществом... Если бы не ракетный кризис в КНДР .

Не исключено, что запуск межконтинентальных баллистических ракет в рамках северокорейской программы напрямую связан с Ираном. Обе страны начинали свои ракетные программы с одного и того же - советской жидкотопливной ракеты Р-17. Для военных экспертов не тайна, что иранская «Шехаб-2» и северокорейская «Хвасон-6» ничем друг от друга не отличаются.

В далеком 1986 году Северная Корея поставила Ирану свои копии советского комплекса 9К72 «Эльбрус» с ракетой Р-17 (индекс ГРАУ - 8К14). В те времена Тегеран вел подобные программы глубокой кооперации и с Ливией, и с Сирией, а с КНДР так и продолжил сотрудничать. Именно северокорейские товарищи помогли иранцам произвести полный аналог Р-17. Не исключено, что и на твердотопливные носители обе страны переходили вместе.

Сейчас, вопреки санкциям и последовательным попыткам Израиля обуздать развитие РВСН Ирана, Тегеран уже обладает необходимой линейкой ракет - от «Шехаб-1» до «Шехаб-3» для уверенного нанесения удара по Израилю, причем круговое вероятностное отклонение таких БРСД не превышает 200-300 метров (по оценке иранских специалистов - 50-100 метров). Иными словами, иранские и северокорейские инженеры создали эффективное и достаточно точное средство доставки боеголовки, которую Иран в состоянии начинить боевыми отравляющими веществами.

Современный этап развития иранского ракетостроения увенчался в 2011 году созданием двухступенчатой твердотопливной ракеты средней дальности Sejil-2. Дальнейшие испытания не проводились.

Фактически жесткий тон заявления Роухани может означать, что Тегеран внимательно следит за ходом конфликта КНДР с США. Вполне вероятно, что именно Иран (а не Украина, как пишет американская газета The New York Times) поставил Северной Корее двигатели РД-250 для ее МБР последнего поколения.

Если Дональд Трамп ничего не предпримет против КНДР, это будет фактически означать провал США в роли «мирового жандарма». Тогда Иран сможет смело продолжить ракетные и ядерные испытания - и активно готовиться к новой волне конфликтов по переделке мира.

Автор: Александр Артамонов