Виртуозный десант против террористов в Сирии

Сирийские войска при поддержке российской авиации и вертолетов Ка-52 ВКС России 12 августа провели операцию по десантированию в тылу боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». В результате «виртуозной операции», как ее назвали представители российского министерства обороны, был освобожден от террористов населенный пункт Эль-Кдер, расположенный в 120 км от города Дейр эз-Зор. Руководил операцией сирийский генерал Сухел Хасан, а российские военные советники принимали непосредственное участие в ее подготовке и управлении боевыми действиями. Силы, использованные в операции, базировались на аэродроме Джерах, который расположен на востоке сирийской провинции Алеппо и ранее был отбит у боевиков ИГ. По данным Минобороны РФ, слаженные действия и профессиональная подготовка позволили избежать потерь со стороны российско-сирийского антитеррористического объединения. Сирийские десантники высадились у населенных пунктов Хирбет Микман и Эль-Кдер в 20 км от линии фронта, затем российская авиация нанесла мощные огневые удары по позициям боевиков, и военные под ее прикрытием прошли по высохшему руслу реки к Эль-Кдеру, захватили там господствующую высоту и начали штурм населенного пункта. В коротком бою они уничтожили штаб и склады террористов, подбили два танка и три бронемашины, после чего удерживали захваченные позиции до подхода основных сил.

Напомним, ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о приоритетном выдвижении на командные должности в армии военных, которые зарекомендовали себя в ходе боевых действий в Сирии. Справедливое решение принято спустя полтора года после начала операции ВКС. За это время российские военнослужащие не только спасли Сирию от уничтожения, но также получили бесценный боевой опыт, который повысит обороноспособность нашей страны.

Боевая закалка, полученная российскими военными в Сирийской арабской республике (САР), позволила поставить новые задачи перед военной наукой. Сирия показала, что для эффективной войны нужны «нестандартные способы» ведения боевых действий, с широким использованием средств дезинформации противника. Кроме того, предстоит аккумулировать навыки, полученные военнослужащими РФ в ходе борьбы с террористами, для повышения боеспособности армии.

Напомним, что на момент отправки ВКС в Сирию, правительственные войска контролировали лишь 14,5 % территории, а через год после начала участия России эта территория увеличилась до 35-40%. Были освобождены более 500 населённых пунктов на территории площадью свыше 12,5 тысяч квадратных километров. Высокая динамика возвращения захваченных террористами территорий была обеспечена, в первую очередь благодаря грамотной системе управления взаимодействием воинских подразделений из разных стран и родов войск.

Сложность задачи заключалась в том, чтобы наладить эффективное взаимодействие с Сирийской арабской армией и союзными формированиями на земле, а также управление ими из специально созданного командного центра на базе «Хмеймим». Командование объединённой группировкой войск в Сирии осуществлял генерал-полковник Александр Дворников, который в кратчайшие сроки сумел не только наладить согласованную работу с сирийцами, но также адаптировать их к новым условиям – перевооружить и обучить с помощью военных советников.

Планированием операций занимался Генштаб РФ во главе с генералом Валерием Герасимовым, а непосредственным управлением войсковыми операциями сирийских ВС руководил командующий российской группировкой войск в Сирии, генерал-полковник Андрей Картаполов. Благодаря участию российских военных советников, Сирийская арабская армия добилась успеха на таких ключевых направлениях, как Дамаск, Алеппо, Пальмира, горная Латакия и Дераа.

Помимо ВКС со стороны России участвовали военные практически их всех родов войск, в том числе технические специалисты, военные инженеры, артиллеристы, сапёры и др. За время российской операции ими было отремонтировано 1,5 тысячи единиц сирийской военной техники, обучено 15 пехотных батальонов, доставлено свыше 4 тысяч тонн гуманитарной помощи. Сегодня военачальники (командующие войсками, начальники штабов и начальники оперативных управлений военных округов), получившие в Сирии боевой опыт, по словам генерала Герасимова, сделали армию «сильной, как никогда в новейшей истории».

Уникальный успех российской армии в Сирии был бы невозможным без личной ответственности, которую взял на себя за проведение этой сложнейшей военной операции министр обороны РФ Сергей Шойгу. Численность российского контингента в САР в десятки раз уступала войскам западной коалиции в Ираке или Афганистане, однако, несмотря на это, Россия вернула большую часть захваченных территорий правительству. Кроме того, за счёт сверхточных и точечных атак Минобороны РФ удалось избежать гуманитарных жертв, что вызвало уважение даже со стороны противника. Слово российского офицера стало гарантией соблюдения договорённостей о линиях разграничения и прекращения огня.

После заключения по инициативе РФ всеобъемлющего перемирия в Сирии, которое было установлено в конце 2016 года, российская военная операция там перешла в финальную стадию. В этом году сирийской армии предстоит освоить наступление широким фронтом на оставшиеся очаги террористической оккупации по тщательно разработанным планам российского военного командования.

Сроки завершения войны в Сирии разнятся, однако, сколько бы времени ни потребовалось, экономия при спасении миллионов людей неуместна. Российское военное присутствие в Сирии является лучшей гарантией того, что победа над террористической чумой будет одержана.