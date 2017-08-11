Виртуозный десант против террористов в Сирии

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Сирийские войска при поддержке российской авиации и вертолетов Ка-52 ВКС России 12 августа провели операцию по десантированию в тылу боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».
В результате «виртуозной операции», как ее назвали представители российского министерства обороны, был освобожден от террористов населенный пункт Эль-Кдер, расположенный в 120 км от города Дейр эз-Зор.
Руководил операцией сирийский генерал Сухел Хасан, а российские военные советники принимали непосредственное участие в ее подготовке и управлении боевыми действиями. Силы, использованные в операции, базировались на аэродроме Джерах, который расположен на востоке сирийской провинции Алеппо и ранее был отбит у боевиков ИГ.
По данным Минобороны РФ, слаженные действия и профессиональная подготовка позволили избежать потерь со стороны российско-сирийского антитеррористического объединения.
Боевая закалка, полученная российскими военными в Сирийской арабской республике (САР), позволила поставить новые задачи перед военной наукой. Сирия показала, что для эффективной войны нужны «нестандартные способы» ведения боевых действий, с широким использованием средств дезинформации противника. Кроме того, предстоит аккумулировать навыки, полученные военнослужащими РФ в ходе борьбы с террористами, для повышения боеспособности армии.
Напомним, что на момент отправки ВКС в Сирию, правительственные войска контролировали лишь 14,5 % территории, а через год после начала участия России эта территория увеличилась до 35-40%. Были освобождены более 500 населённых пунктов на территории площадью свыше 12,5 тысяч квадратных километров. Высокая динамика возвращения захваченных террористами территорий была обеспечена, в первую очередь благодаря грамотной системе управления взаимодействием воинских подразделений из разных стран и родов войск.
Сложность задачи заключалась в том, чтобы наладить эффективное взаимодействие с Сирийской арабской армией и союзными формированиями на земле, а также управление ими из специально созданного командного центра на базе «Хмеймим». Командование объединённой группировкой войск в Сирии осуществлял генерал-полковник Александр Дворников, который в кратчайшие сроки сумел не только наладить согласованную работу с сирийцами, но также адаптировать их к новым условиям – перевооружить и обучить с помощью военных советников.
Планированием операций занимался Генштаб РФ во главе с генералом Валерием Герасимовым, а непосредственным управлением войсковыми операциями сирийских ВС руководил командующий российской группировкой войск в Сирии, генерал-полковник Андрей Картаполов. Благодаря участию российских военных советников, Сирийская арабская армия добилась успеха на таких ключевых направлениях, как Дамаск, Алеппо, Пальмира, горная Латакия и Дераа.
Помимо ВКС со стороны России участвовали военные практически их всех родов войск, в том числе технические специалисты, военные инженеры, артиллеристы, сапёры и др. За время российской операции ими было отремонтировано 1,5 тысячи единиц сирийской военной техники, обучено 15 пехотных батальонов, доставлено свыше 4 тысяч тонн гуманитарной помощи. Сегодня военачальники (командующие войсками, начальники штабов и начальники оперативных управлений военных округов), получившие в Сирии боевой опыт, по словам генерала Герасимова, сделали армию «сильной, как никогда в новейшей истории».
Уникальный успех российской армии в Сирии был бы невозможным без личной ответственности, которую взял на себя за проведение этой сложнейшей военной операции министр обороны РФ Сергей Шойгу. Численность российского контингента в САР в десятки раз уступала войскам западной коалиции в Ираке или Афганистане, однако, несмотря на это, Россия вернула большую часть захваченных территорий правительству. Кроме того, за счёт сверхточных и точечных атак Минобороны РФ удалось избежать гуманитарных жертв, что вызвало уважение даже со стороны противника. Слово российского офицера стало гарантией соблюдения договорённостей о линиях разграничения и прекращения огня.
После заключения по инициативе РФ всеобъемлющего перемирия в Сирии, которое было установлено в конце 2016 года, российская военная операция там перешла в финальную стадию. В этом году сирийской армии предстоит освоить наступление широким фронтом на оставшиеся очаги террористической оккупации по тщательно разработанным планам российского военного командования.
Сроки завершения войны в Сирии разнятся, однако, сколько бы времени ни потребовалось, экономия при спасении миллионов людей неуместна. Российское военное присутствие в Сирии является лучшей гарантией того, что победа над террористической чумой будет одержана.