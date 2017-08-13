Банк «Югра» может стать показательным примером

Центробанк и его политика по защите вкладчиков от неблагонадежных игроков могут стать причиной усложнения ситуации в финансовом секторе. Ряд экспертов склоняются к отсутствию позитивных сценариев развития экономики, если регулятор не изменит своих позиций.

Как пишет «Независимая газета» , примером слишком жестких и необоснованных действий Центробанка может служить история с отзывом лицензии у Банка Югра. В то же время она способна стать примером превышения полномочий и отсутствия контроля над самим главным регулятором.

Сегодня Арбитражный суд должен решить, нарушил ли ЦБ закон в отношении «Югры». Однако банк уже понес определенные потери. Это более 160 млрд страховых выплат, 15 млрд вкладов «превышенцев» (это почти 30 000 человек и их недовольство грозит перейти в социальный протест) и около 7 млрд средств компаний.

«Именно Центробанку в этом деле надо будет доказать в суде обоснованность своего решения, - говорит управляющий партнер PrimeLegalАрик Шабанов. - Если же регулятор не представит убедительных аргументов или банк докажет обратное, то спор завершится в пользу «Югры». Кроме того, действия ЦБ могут признать незаконными, если выяснится, что при введении временной администрации в кредитной организации имели место процессуальные нарушения. Хотя Генпрокуратура не имеет права отменить акт другого госоргана, но участие надзорного ведомства в этом деле может создать резонанс, который в итоге скажется на решении суда».

Как ранее сообщал NewsInfo, скандал вокруг банка «Югра» разразился 10 июля, когда по решению Банка России был введен трехмесячный мораторий на удовлетворения требований кредиторов финансовой организации. Однако на тот момент признаков банкротства у банка «Югра» не было, в том числе не были зафиксированы и признаки неликвидности или нарушений установленных нормативов.

По данным самого учреждения, в банке своевременно проводились расчеты и платежи, остатки на корсчетах составляли 4 947 млн рублей, еще 2 836 млн рублей наличности находилось в кассах банка, что характерно для избыточной ликвидности, так как максимальные оттоки средств вкладчиков в день в течение июня не превышали 50-70 млн рублей. Установленные Банком России предельные значения нормативов ликвидности выполнялись с запасом: норматив мгновенной ликвидности (Н2) - 262,8% (установленный минимум - 15%), норматив текущей ликвидности (Н3) - 361,9% (установленный минимум 50%), норматив долгосрочной ликвидности (Н4) - 61,63% (установленный максимум - 120%).

При этом, как только стало известно о санкциях в отношении банка, собственник «Югры» Алексей Хотин предложил самосанирование и полную расплату со всеми кредиторами. Кроме того, руководство было готово принять все необходимые меры для восстановления нормальной работы учреждения и после ввода временной администрации.

Ситуация с «Югрой» может стать толчком для Центробанка в деле изменения подхода к процессу регулирования банковской отрасли. Такое значительное количество вкладчиков и юридических лиц, готовых доказывать неправоту представителей регулирующих ведомств через суды, правоохранительные органы и любыми другими средствами, может быть показателем того, что необходимо усилить контроль за действиями АСВ и сотрудников на местах, а также наладить систему эффективной обратной связи с банками.

В конце концов, среди основных целей Центробанка - развитие и укрепление банковской системы и обеспечение стабильности финансового рынка РФ, а не ликвидация банков по любом формальному поводу и без него.