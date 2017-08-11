Россия пропишет два «лекарства» от войны с КНДР

Конфликт между США и КНДР набирает обороты. По словам сенатора Линдси Грэма, президент США заявил ему в начале августа, что если Пхеньян не прекратит ракетные испытания, то Вашингтон рано или поздно войдет в военное противостояние с Северной Кореей. А если верить официальным сводкам новостей по центральным каналам местного телевидения, «возмущенная северокорейская общественность» буквально «требует» от своего лидера Ким Чен Ына «одержать окончательную победу над Америкой». Как говорится, комментарии излишни.

Обстановка настолько накалена, что Россия почла за благо привести свои ракетные войска на Дальнем Востоке в состояние повышенной боеготовности. С учетом низкого уровня компетенции северокорейских ракетчиков Пхеньян может вполне ошибиться целью. Тем более что никто из международных военных экспертов не проверял уровень и состояние блоков наведения местной техники.

Напомним, что на сегодня речь идет о целой линейке средств уничтожения от «Хвасон-5» до «Хвасон-10» («Мусудан») с дальностью стрельбы от 300-550 до 2000 км или даже больше. Не стоит забывать и о том, что эти ракеты могут быть снабжены осколочно-фугасными, кассетными или ядерными боеголовками. Согласно неофициальным данным, потенциал 25 млн северокорейцев - это шестьдесят атомных бомб и около сотни баллистических ракет средней дальности шахтного и подвижного базирования.

Все это не может не тревожить Россию, северную соседку КНДР. Внушает опасения и расчет возможных военных действий Пхеньяна в случае, если неопытный и горячий американский президент решится на превентивный удар крылатыми ракетами по военным базам республики. Ничего экзотического в этом предвидении нет: Трамп уже пошел на поражение «Томагавками» палубного базирования авиабазы Шайрат в Сирии. Тогда Москва ограничилась минимальными дипломатическими протестами, не желая обострять противостояние с Вашингтоном.

В то же время есть основания считать, что Штаты явно подготовились именно к такому сценарию, так как у берегов КНДР постоянно крейсирует группа ударных кораблей во главе с авианосцем Carl Vinson. Скорее всего, Белый дом проводит усиленные консультации с Кремлем на предмет возможных последствий упреждающего удара. Так как Северная Корея официально не обладает никакими возможностями перехвата американских крылатых ракет, она сразу же перейдет на использование всей линейки «Хвасонов». Первой целью станет Сеул, который, помимо ракетного потенциала Ким Чен Ына, находится также в зоне гарантированного поражения установок залпового огня, заботливо размещенных КНДР вдоль всей линии перемирия.

В случае подобного хода боевых действий Сеул просто перестанет существовать. Причем Северная Корея способна не только на уничтожение столицы соседнего государства, но и на удары по Японии и даже теоретически по американской базе на острове Гуам в Тихом океане.

Истеричные милитаристские заявления Ким Чен Ына, а также тоталитарная идеология и некие местные мировоззренческие особенности делают такой удар «мертвой руки» вполне возможным. Это кодовое обозначение применимо потому, что в случае агрессии против США и ее союзников, КНДР просто не станет, как страны. Об этом несколько раз заявил американский президент, предостерегая Ким Чен Ына от необдуманных поступков.

Москва совсем не заинтересована в таком накале страстей и способна определенным образом повлиять на ситуацию. Во-первых, помимо классических переговорных каналов, она может неожиданно пойти и на «оружейную дипломатию».

Как известно, Кремль готов поставить Турции С-400 «Триумф» - новейшую систему ПВО, не имеющую аналогов в мире. Сделка была официально анонсирована на этапе подготовки президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Конечно, Северная Корея - другое дело, но все же и в Турции всего лишь год назад была попытка военного переворота, а это никак не отразилось на решении Москвы поставить ей систему ПВО последнего поколения.

Если американцы будут осведомлены о наличии такого вооружения у КНДР, они трижды подумают, стоит ли им запускать крылатые ракеты. Поставка подобных систем - пусть и не С-400 - возможна и с территории Китая, который является первым партнером и основным покровителем КНДР.

Очень важен и другой военный аргумент, делающий ракетное противостояние маловозможным, если Москва в нем не заинтересована. В мире есть только две системы глобального позиционирования - это американская GPS и российская ГЛОНАСС. Конечно, другие страны обладают своей ограниченной системой спутников (Франция, например), позволяющих военной и гражданской технике ориентироваться в пространстве, но вряд ли они захотят предоставить ее Ким Чен Ыну. Когда американцы проводили свою операцию «Буря в пустыне» против Ирака, они просто отключили эту страну от GPS. В результате иракская военная техника превратилась в металлолом. Очевидно, так же Америка в состоянии поступить и относительно северокорейского агрессора. Последуй Москва примеру Вашингтона, северокорейские ракеты, лишенные навигации, просто не сумеют сориентироваться в пространстве и выйти на цель.

Автор: Александр Артамонов