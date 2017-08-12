Выйти на пенсию и вернуться

У поколения людей, рожденных после 1981 года (так называемых «миллениалов»), пенсии, скорее всего, никогда не будет, заявила со страниц британской The Sunday Times профессор Лондонской школы бизнеса Линда Грэттон. Слова экономиста - не розыгрыш, а констатация грустных реалий гуманной западноевропейской экономической системы. Речь идет именно о тех 80% от последней зарплаты, которые привыкли получать европейцы по достижении соответствующего возраста.

Проблема в том, что в Западной Европе люди живут гораздо дольше, чем, скажем, в 1960-е годы, когда «возраст дожития» (расчетная продолжительность жизни после выхода на пенсию) у тех же британцев был практически равен нынешнему российскому - 72,1 года (в Великобритании в 1971 г. - 72 года).

Сейчас продолжительность жизни среднестатистического мужчины-россиянина - 67 лет, на 20 лет меньше чем у британского пенсионера (80,1 года по данным счетчика населения Великобритании на сайте countrymeters.info). Как раз сегодня NewsInfo со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Ольгу Голодец сообщал о рекорде по продолжительности жизни в России - 72,4 года (по данным Росстата). И это вовсе не предел. Подданные княжества Монако, например, живут в среднем по 89 лет!

Но у этой радостной новости есть оборотная сторона: пенсионеров становится все больше, они ничего не производят, а кто-то должен их содержать. Молодежи в Европе мало, возникает острая необходимость в привлечении рабочих рук извне - из расчета 150-160 служащих на 100 пенсионеров. Такое положение дел многое объясняет, включая социальную политику Брюсселя, принимающего иммигрантов.

Поэтому Линда Грэттон предлагает пересмотреть отношение к пенсии - перестать считать ее нормой жизни: человек должен работать фактически до конца своих дней, тогда налоги пойдут на улучшение системы здравоохранения и поддержание немощных.

В принципе в Западной Европе (в странах-старожилах Евросоюза, а не в Болгарии или Румынии) такой сценарий возможен. Неквалифицированный труд во многих странах сведен к минимуму, многие бытовые и рабочие задачи не требуют физических усилий за счет использования машин, целый ряд вакансий допускает дистанционную работу. В таких условиях многие «молодые» пенсионеры способны трудиться еще как минимум лет пять, а государство тем временем сэкономит миллиарды.

В России дело обстоит совсем иначе. Во-первых, размер среднестатистической пенсии (11-13 тыс. рублей в зависимости от региона) несопоставим с западноевропейским: например, во Франции она приближается к 1 тыс. евро, в Великобритании - не менее 600 фунтов (около 620 евро) + различные страховые отчисления. У нас дешевле «коммуналка», зато дороже и хуже медицинское обеспечение, а продукты стоят примерно одинаково.

Во-вторых, бесконечная череда пенсионных «реформ» в России полностью подорвала доверие населения к властям. Недавно правительство созналось, что собирается платить пенсии старикам из накопительной части, отчисляемой работающим населением. То есть вместо выгодного вложения денег, полученных от молодых россиян, государство будет просто тратить их на содержание нынешних пенсионеров - причем нищенское. Иначе как воровством такую схему не назовешь, ведь пенсии пожилому населению заранее закладываются в бюджет.

Накопительные пенсии в стране замораживаются с 2014 года - вместо того чтобы, например, задействовать предназначенный для поддержки устойчивости пенсионной системы Фонд национального благосостояния (ФНБ), где сейчас более 4,5 трлн рублей.

Кроме того, кивая на пример Западной Европы, вице-премьер Ольга Голодец ратует за повышение пенсионного возраста до 65 лет. Но, пытаясь «уравнять» Россию с ЕС, чиновники как бы забывают, что у нас продолжительность жизни меньше, и возрастная прослойка старше 80 лет немногочисленна. То есть государство попросту «режет социалку», как говорили в печальные девяностые, и увеличивает свой профицит.

Похоже, пенсионный возраст будет повсеместно отодвинут, но соображения, которыми руководствуются министр экономического развития или министр финансов России, бесконечно далеки от гуманных.

Автор: Александр Артамонов