Китайцы вяжут США морским узлом

Эсминец военно-морского флота США USS John S. McCain без предварительного уведомления китайских властей приблизился к островам архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море, пройдя в непосредственной близости от рифа Мэйцзи. Пекин немедленно заявил протест Вашингтону, так как считает Наньша своей суверенной территорией. Ожидается, что инцидент будет рассматриваться на дипломатическом уровне и вряд ли приведет к значимым последствиям.

Но контекст противостояния США и КНР в непосредственной близости от Малаккского пролива куда серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что Китай не является нефтедобывающей страной. Свое черное золото он получает за счет сложной морской логистики: натянутый грузопоток нефтеналивных судов непрестанно поставляет из региона Персидского залива сырье для производства горючего. Кроме того, большая часть стран Азии также используют Малаккский пролив для перевалки любых грузов. С точки зрения морской навигации это единственный оптимальный путь из Индийского океана к берегам КНР, Японии и другим «азиатским драконам».

Согласно основополагающему принципу геостратегии, тот, кто держит коммуникации, держит мир. Контроль над Малаккским проливом и, как следствие, над акваторией Южно-Китайского моря, дает США весомый аргумент для переговоров с Пекином.

Разумеется, Поднебесная не намерена мириться с таким положением вещей. Именно поэтому китайцы и заявили о своем суверенитете над архипелагом Наньша. Этого им показалось недостаточно для утверждения своего регионального господства, и они вдобавок занялись «островостроением».

Пекин упорно намывает гигантские песочные массы на рифы и мели, искусственно увеличивая количество островов архипелага. Фактически китайцы и не скрывают, что намерены оборудовать здесь колоссальную военно-морскую базу с доками, аэродромами и причальными стенками.

В планах Пекина - создание четырех объектов, один из которых намыт на основу Южного рифа Джонсона, захваченного Китаем у Вьетнама в 1988 году. Кстати, в ходе территориальной агрессии было убито около 70 вьетнамских военнослужащих. Каждый из искусственных островов будет иметь площадь около 50 акров. КНР настаивает также на 200-мильной экономической зоне, которая, согласно Международному праву, полагается владельцу любого естественного островного образования. Вообще-то помимо стратегически важного положения для контроля над судоходством, образованный природой архипелаг Спратли сам по себе занимает площадь в 160 тыс. кв. миль. Владение им позволяет КНР существенно расширить свои морские границы.

Помимо США, против такой агрессивной политики выступили и другие близлежащие государства - Вьетнам и Филиппины. В отместку Китай обвинил их в том, что это они нарушают подписанную в 2002 году Декларацию о поведении в Южно-Китайском море и строят искусственные острова. Похоже, здесь тот самый случай, когда положено громче всех кричать «Держи вора!», чтобы не подумали на тебя самого.

Дело чуть не дошло до неприкрытой конфронтации с США, когда с 12 по 19 сентября КНР провел в регионе совместные маневры с российским флотом под кодовым названием «Морское взаимодействие-2016».

Помимо архипелага Спратли в сферу интересов китайских стратегов входят и Парасельские острова. Оба архипелага должны позволить Китаю образовать первую линию удаленной от собственного побережья обороны. Не стоит также забывать, что пару лет назад Пекин развернул программу строительства пяти авианосцев, причем два из них - «Ляонин» и «Шандун» (переработанный советский проект 1143.6) - уже сданы в эксплуатацию. Параллельно развивается и палубная авиация (проект самолета (J-15). По размеру своего военного флота КНР после ввода в строй всех судов станет второй военно-морской страной в мире после США.

Налицо вполне продуманная политика овладения морскими коммуникациями. Остается только понять, о чем идет речь - о стратегии обороны или готовящейся агрессии. В последнем случае политика США вполне оправданна и соответствует логике сдерживания и упреждения возникшей военной угрозы в этой части Тихого океана. Тем не менее непонятно, удастся ли Вашингтону справиться с напористым Пекином. Все же США по другую сторону Тихого океана. А Китай вполне по праву считает себя первой скрипкой азиатского континента.

Автор: Александр Артамонов