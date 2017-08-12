АУЕ: уголовная романтика за школьной партой

Криминализация подростков в России бьет все рекорды. Речь не о банальном хулиганстве с битьем стекол и вымоганием денег у прохожих, а о мафиозных группировках и молодежных бандах, действующих заодно в ряде регионов.

В течение последних десяти лет, как чумное поветрие, распространился феномен так называемого АУЕ («Арестантский Уклад Един» или «Арестантское Уркаганское Единство»). Зародившись в детских домах Забайкальского округа (город Хилок, село Новопавловка и др.), малолетние группировки быстро распространились среди тинейджеров по всей стране. Есть примеры беспримерной жестокости подростков в Казани, где малолетки провели разборку со строптивым одноклассником в микрорайоне Юдино, а в результате была убита вся семья. При задержании подозреваемые кричали: «АУЕ!»

Детская преступность, отмеченная печатью АУЕ, зашкалила, и Госдума на одном из последних совещаний весенней сессии рассмотрела вопрос об уголовных молодежных группировках. В ходе заседания произошел резкий обмен мнениями между представителем МВД Евгением Дубовым и помощником председателя Следственного комитета Игорем Комиссаровым. Последний резко обвинил своего оппонента в полном незнании или намеренном замалчивании криминогенной обстановки в молодежных кругах.

Как же работает АУЕ? В конце прошлого года член президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества Яна Лантратова доложила об этом президенту РФ Владимиру Путину.

По ее словам, чаще всего вербовка идет прямо в школах: старшеклассники описывают 10-11-летним все прелести уголовной романтики и таким способом заманивают их в банды. Первым делом требуют денег на «общак», потом к поборам добавляются сексуальные домогательства на воровских «малинах» (то есть квартирах, снятых бандой), а потом и употребление наркотиков. Расправа с отступниками происходит со всей бескомпромиссностью юношеского максимализма.

Можно сказать, что АУЕ ввел антикультуру террора и насилия в наши школы. Педагогический коллектив не знает, как противостоять этому бедствию: современная школа заточена не под воспитание подростков, а только под передачу знаний.

Бедствие расползается через «ВКонтакте» и Facebook. Многие парламентарии, ссылаясь на успешный опыт применения закона о блокировке виртуальных сообществ самоубийц, поддержали законотворческую инициативу о закрытии сайтов, пропагандирующих АУЕ.

Но как вообще эти три буквы вошли в нашу жизнь? Ведь нельзя сказать, что жестокой подростковой уголовщины не существовало раньше. Еще Солженицын описывал страшные камеры малолеток, куда боялись входить врачи и надзиратели. По природе своей подростки - максималисты, поэтому так часто доходят до пароксизма насилия.

Блатная романтика тоже существует в стране едва ли не с царских времен. Все слезливо-сентиментальные романсы воров в законе - это уже своего рода «классика» для определенной публики.

Ясна и причина, по которой в группе риска оказался Забайкальский округ от Улан-Удэ до Хилка. У местного населения сложились специфические отношения с бывшими заключенными, здесь много семей, члены которых побывали на зоне.

Добавьте сюда проблему иного рода, хорошо известную врачам-наркологам: около 15-20 лет назад, когда страна билась в затяжном кризисе, происходило слишком много так называемых пьяных зачатий. В результате на свет появились дети с замедленным развитием или умственной отсталостью - благоприятная среда для развития патогенных социальных явлений.

Но все же в АУЕ есть и некая новизна - уж слишком грамотно и централизованно идет обработка сознания подростков. Когда наблюдаешь за «победным маршем» уголовной идеологии в соцсетях, складывается впечатление, что за этим стоит чья-то злая воля. Например, привлечение неофитов и вербовка скорее напоминают методы разведки, чем повадки криминального мира. Воры в законе только что картотеку на молодежь не завели - настолько работа с новой «сменой» у них систематизирована и поставлена на поток.

Да и само «кодовое слово» АУЕ не так просто. Если верить статье «Воинский этикет в армии Древнего Рима» Андрея Кузнецова из Военного университета Минобороны РФ, АУЕ или АВЕ - это иерархическое приветствие в среде римских воинов. Не слишком ли интеллектуально для уголовников? А вдруг - вполне в духе XXI столетия - мы столкнулись с вредоносной социальной программой, пришедшей в Россию извне?

Автор: Александр Артамонов