Европа в одной лодке с беженцами

Как и все западноевропейские страны, имеющие береговую линию в Средиземном море, Испания подвергается нашествию выходцев из Северной Африки. Экономическим беженцам кажется, что до испанских берегов рукой подать, и многие плывут к мечте на надувных лодках. Последний такой случай был вчера. Три десятка «гостей» причалили прямо на пляже курортного Кадиса, повыпрыгивали из лодки и на глазах у перепуганных отдыхающих прыснули в разные стороны подальше от воды.

Изловить беглецов не удалось - хотя никто особо и не пытался. Как правило, такие «десанты» состоят преимущественно из мужчин в хорошей физической форме, многие вооружены ножами, которые готовы не колеблясь пустить в ход.

Кроме того, в Европе им ничего не грозит: никого, кроме разве что насильников и убийц, сурово не наказывают - в худшем случае депортируют за счет испанских налогоплательщиков обратно на родину, с относительным комфортом и соблюдением прав человека. До этого они несколько месяцев живут в миграционном центре под эгидой международного «Красного Креста», в очень хороших - конечно, по их меркам - условиях. В понятие «хорошие условия» у жителей Северной Африки входит строго минимальный набор, включающий в себя хотя бы чистую питьевую воду и крышу над головой с трехразовым питанием. Поэтому получается, что те, кто не утонул в море (что случается достаточно регулярно), уже выиграли джекпот. География пляжей «высадки» самая разнообразная - от Кадиса до Сеуты, в Гранаде и Альмерии...

Иммигрантов заприметили испанское побережье очень давно. В архивах СМИ легко можно найти упоминания о подобных «десантах» еще и 12, и 15 лет назад. Но с момента создания Европейского сообщества и легкомысленной декларации Ангелы Меркель о приеме всех (!) беженцев с Ближнего Востока и из Африки постоянная струйка превратилась в мощный поток, сметающий все на своем пути. Только за последний год в Европе оказалось более 1 миллиона пришельцев из стран Третьего мира!

Помимо очевидных беспорядков и сопутствующего хулиганства, эти люди еще ложатся тяжким налоговым бременем на западноевропейцев: ведь их надо как-то кормить-поить и лечить. Но только Польша и Венгрия вкупе с Болгарией открыто заявили о своем нежелании принимать беженцев. Причем Польша сделала это довольно изящно, сославшись на то, что своих беженцев (то есть украинцев) она уже приняла в избытке, выбрав предписанную Брюсселем квоту.

В основном высаживающиеся в ЕС «гости» хорошо подготовлены к тому, что их ожидает. Они нормально одеты, тренированы, часто вооружены, имеют при себе относительно приличные смартфоны и, что важно, еще и юридически подкованы. Многие ловко жонглируют номерами статей соответствующих европейских уложений, гарантирующих защиту их прав. В сущности, речь не идет о бедняках: в Европу бежит «зубастый» средний класс Третьего мира. И он готов постоять за свои права. Тарелкой бесплатного супа здесь не обойдешься.

С точки зрения ряда политиков и специалистов из Западной Европы, нашествие стало фактически неминуемым после того, как военные силы НАТО ударили по Ливии. Умерщвление Муаммара Каддафи послужило сигналом для субэкваториальной Африки. Испокон веку Ливия стоит на караванных путях, ведущих в Центральную Африку. Именно режим Каддафи сдерживал поток иммигрантов и зачищал от них побережье со стороны Северной Африки. Теперь кран сорван, и поток превратился в полноводную реку.

«Последними из могикан» называет французская пресса ультраправую организацию «Исконное поколение» (Génération Identitaire). Ее руководители зафрахтовали судно C-Star для реализации операции Europe («Защити Европу»). Как заявил представитель организации Клеман Галан, судно должно воспрепятствовать отплытию иммигрантов из Северной Африки. Оно крейсирует вдоль побережья с той стороны Средиземноморья, берет на буксир лодки с беженцами и принудительно доводит их обратно до прибрежной полосы, откуда они отплыли.

Самое парадоксальное: акцию заклеймили европейские СМИ. Они считают ее едва ли не фашистской. Такое ощущение, что жители стран Евросоюза окончательно утратили инстинкт самосохранения. Перефразируя известные слова поэта Брюсова, они едва ли не встречают приветственным гимном тех, кто плывет уничтожить их цивилизацию.

Автор: Александр Артамонов