Помидоры раздора

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что в ходе предстоящего раунда межправительственных переговоров надеется снять действующие с 1 января 2016 года ограничения на ввоз турецких помидоров в Россию. Переговоры намечены на 17-19 августа. В противном случае, заявил турецкий чиновник, Анкара найдет чем ответить несговорчивым россиянам, - хотя сам он надеется, что это недоразумение будет устранено.

Российский агропром пока не отреагировал на заявления турецкого чиновника. Но очевидно, что речь идет именно о недоразумении в отношениях между двумя странами. Фактически-то запрет на ввоз помидоров из Турции в Россию давно и легко преодолен грамотными импортерами.

Пусть официально эмбарго и действует, но на самом деле добрая половина ввезенных на внутренний рынок помидоров поступает из Турции. В реальных показателях годовой объем поставок турецких томатов достигает 200 тыс. тонн. Как правило, действующие логистические схемы, хитро обходящие все рогатки, идут через Белоруссию или Казахстан, реже - через Армению, где контроль на границах более жесткий (и совсем уже в экзотических случаях - через Грузию).

Получается, министр экономики Турции просит всего лишь легализовать уже имеющийся статус-кво, что вряд ли обвалит внутренние поставки и разорит отечественных фермеров.

С другой стороны, если Россия всерьез решила вести протекционистскую политику вопреки интересам сотрудничества с Анкарой, она могла бы легко провернуть задуманное в рамках санитарных норм. Достаточно найти повышенное содержание вредных веществ в турецких овощах, чтобы временно преградить им доступ на российские прилавки. Такой подход применялся к Белоруссии (кисломолочная продукция) и Польше (мясные изделия). Получается не экономическая война, а некий симулякр.

На конфронтацию с южным соседом Россия не пойдет по ряду соображений стратегического и экономического толка. Обострение отношений невыгодно и президенту Турции, который лично многим обязан своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Ухудшение отношений с Вашингтоном уже не походит на обычную политическую игру, которую нередко ведет, к примеру, та же Франция, традиционно пытающаяся сохранять золотой паритет между двумя крайностями. Турция выдавила американские ракеты с ядерными боеголовками со своей базы в Инджирлике и проигнорировала настойчивые предложения старшего коллеги по НАТО урегулировать возникшее «недоразумение».

Правда, предполагаемое участие Вашингтона в свержении Реджепа Тайипа Эрдогана (так, кстати, официально и не доказанное) «недоразумением» вряд ли назовешь. Субъективные обиды лидеров вроде бы не должны определять отношения между странами: как говорят немцы, только Real Politik... Но Эрдоган - пассионарий, а не хладнокровный политик былой европейской дипломатической школы.

На сегодня сотрудничество с Россией турецкому лидеру, безусловно, выгодно. Виртуозная операция президента России на газовом фронте увенчалась успехом. Запад блокировал российский газопровод, который должен был пройти через Болгарию. В ответ Путин сумел добиться стратегического партнерства с Турцией по поставкам газа и самой Анкаре, и транзитом в Европу.

Один из последующих шагов Эрдогана заключался в объявлении о закупке российской системы ПВО «Триумф» С-400 (примерно на $2,5 млрд). Это сильно удивило не только Пентагон, но и Европу.

Спору нет: российский зенитный комплекс - один из сильнейших в мире. Но как он сочетается с программным обеспечением турецкой армии, работающей по стандартам НАТО? Если сделка состоится, то придется «перепрошивать» программный блок С-400 - ставить новые программы для управления огнем в сопряженном режиме с другими комплексами. Такие прецеденты, конечно, есть - например, Вышеградское соглашение в области боевых вертолетов, но оно касалось военной техники, которая осталась от Варшавского договора и утилизировалась по остаточному принципу.

В общем, взвешенным заявление Эрдогана не назовешь. Да и томатные угрозы из той же оперы - свидетельствуют о явно нескомпенсированной и хаотичной политике главы турецкого государства. Для России здесь есть более серьезная и неприятная составляющая: с помидорами или без оных, она заполучила капризного и непредсказуемого «клиента». Вряд ли турецкий президент намерен придерживаться сбалансированной политики в духе Ататюрка - достаточно посмотреть, что он устроил в отношениях с Вашингтоном.

Автор: Александр Артамонов