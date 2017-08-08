Киев записал немцев в «соучастники Путина»

За последние несколько дней сразу два украинских политика позволили себе совсем не дипломатические выражения в адрес немецких коллег.

Сначала посол Украины в Германии Андрей Мельник вознамерился править немецким шоу-бизнесом - призвал организаторов шоу DSDS («Германия ищет суперзвезду») на телеканале RTL исключить лидера группы Scooter Эйч Пи Бакстера из состава жюри. Причина столь сурового вердикта кроется в чудовищном правонарушении музыканта - он посетил Крым без разрешения Киева.

Мало того, виртуальная прокуратура Автономной Республики Крым (структурное подразделение украинской генпрокуратуры, находящееся в Киеве) завела на Scooter уголовное дело по обращению одного из депутатов Верховной рады. Музыкантам вменили «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Газета Bild со ссылкой на замгенпрокурора Украины Евгения Енина сообщила, что за выступление в Крыму музыкантам Scooter может грозить до восьми лет лишения свободы. Правоохранительные органы Украины хотят допросить музыкантов, о чем сделали запрос в компетентные органы ФРГ. И, конечно, вся группа также попала в «черный» список украинского сайта «Миротворец»,скандально известного публикациями личных данных ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также российских и украинских журналистов и деятелей культуры.

Представители телеканала RTL интеллигентно напомнили Андрею Мельнику, что организация концертных туров находится вне его компетенции: «Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров. Мы в этой связи не комментируем это».

Более жестко отреагировал замглавы Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубики - практически в ультимативной форме посоветовал украинскому дипломату держать себя в руках: «Иностранный посол не должен превышать пределы необходимой сдержанности, иначе может стать персоной нон грата».

Казалось бы, желание учить немцев жизни после таких щелчков по носу (или даже пощечин?) должно было уняться надолго. Но не тут-то было!

На сей раз отличился сам глава украинского внешнеполитического ведомства. Павел Климкин наехал на лидера Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера, обвинив его в игнорировании «нарушений прав человека» в Крыму и «поощрении агрессора к дальнейшим преступлениям».

Линднер проштрафился тем, что 5 августа в интервью изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung призвал Евросоюз налаживать необходимое для процветания и безопасности сотрудничество с Россией, а статус Крыма - «расценивать как временное решение на неопределенный срок».

Через три дня Линднер, не испугавшийся климкинского кликушества, подтвердил свою позицию в интервью газете Handelsblatt: «Кризис вокруг Крыма нужно сначала заморозить, чтобы при решении более простых вопросов посмотреть, изменит ли Россия свою авторитарную политику и захочет ли вернуться к сотрудничеству. Если нет, то санкции нужно скорее ужесточить, нежели ослабить. Запад может предложить Москве выбор: или эскалация и наращивание вооружений, или постепенный вывод России из тупика. Последнее в общих интересах».

Климкин, конечно, бдел - поэтому поспешил ответить. «Мы очень обеспокоены тем, что некоторые политики снова и снова пытаются игнорировать явные нарушения прав человека или даже их оправдывать, как это делает сейчас лидер СвДП Кристиан Линднер. Мы твердо убеждены в том, что нужно не только сохранить антироссийские санкции, но и ужесточить их. Этим они поощряют агрессора на дальнейшие злодеяния и становятся соучастниками преступлений Путина», - припечатал немцев глава украинской дипломатии.

Кстати, позицию Линднера по Крыму разделяет почти половина соотечественников: его, по данным опроса Civey, поддержали 44% населения страны. СвДП является второй в Германии политической силой после Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель и, по мнению экспертов, имеет неплохие шансы на предстоящих в конце сентября выборах в бундестаг.

«Европейцы слишком много теряют из-за встречных российских санкций. Они не понимают, ради чего должны поддерживать политику Обамы, успешно продолженную Трампом в отношении России, - комментирует политолог Александр Дудчак. - К тому же в Германии должны помнить, что и их страна несет часть ответственности за произошедшее с Украиной. В том числе и за то, что Украина утратила территориальную целостность. Ведь под соглашением об урегулировании политического кризиса на Украине, подписанном в Киеве 21 февраля 2014 года, стоит и подпись министра иностранных дел Германии. Если бы то соглашение было выполнено, то не было бы войны в Донбассе, а Крым бы оставался в составе Украины».

Автор: Шура Тайгер