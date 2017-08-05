Россияне будут участвовать в формировании инфраструктуры своего места жительства

ОНФ запускает масштабные проекты, направленные на участие граждан в формировании инфраструктуры своего места жительства.

Общероссийский народный фронт запускает два масштабных проекта, направленных на вовлечение граждан в благоустройство городской среды и формирование дорожной политики в регионах. Об этом рассказали представители Центрального штаба ОНФ на очередном заседании.

На базе Народного фронта создан Центр мониторинга благоустройства городской среды, активисты которого вместе с местными жителями будут отслеживать состояние дворов многоквартирных домов и общедоступных зон отдыха. В 2017 г. в рамках работы приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство городов будет выделено 20 млрд руб. По итогам послания Федеральному собранию президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин поручил учитывать мнение жителей при благоустройстве городской среды и дворовых территорий и предложил активистам ОНФ подключиться к этой работе. Стоит отметить, что программа 2017 г. будет продлена в последующие годы.

В рамках работы Центра планируется помогать жителям городов в принятии решений по изменению инфраструктуры своих дворов, а также привлечь их к непосредственному участию в облагораживании дворовых территорий и городских зон отдыха. Будут созданы сборники лучших практик реализации идей горожан и распространены справочные материалы с ответами на самые распространенные вопросы в этой сфере.

«Что касается благоустройства городской среды, в частности парковых зон, скверов, площадей, то в рамках этого направления планируется усовершенствовать процедуру общественных слушаний, разъяснять гражданам их права и возможности при взаимодействии с муниципалитетами, создать базу примеров успешного и эффективного взаимодействия горожан друг с другом и с городскими властями, – рассказал член Центрального штаба Народного фронта, руководитель рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Валерий Фадеев. – Это поможет более активно определять запросы людей и оперативно получать обратную связь. Сами запросы и пожелания горожан будут выявляться через анкетирование, мониторинги, встречи, обучающие мероприятия».

Член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина уточнила, что на первом этапе работы эксперты Народного фронта проведут обучающие вебинары. «Также на обучающих мероприятиях мы распространим брошюры и методички с пошаговой инструкцией, как включить свой двор в муниципальные программы по благоустройству и как быть, если он не попал в программу 2017 г., – пояснила Калинина. – Второй этап будет продолжаться с апреля по октябрь и предполагает непосредственно проведение мониторингов качества работ по благоустройству. Также мы проверим, насколько реализуемые проекты по благоустройству соответствуют мнению граждан. А на третьем этапе, с ноября по декабрь, будем выявлять лучшие и худшие практики благоустройства дворов и городской среды».

Также в планах Центра – проведение творческих конкурсов среди граждан на лучшие дизайн-проекты обустройства дворов и зон отдыха.

«Активисты ОНФ будут участвовать в общественных обсуждениях муниципальных программ благоустройства на 2017 и 2018–2022 гг. По итогам мы планируем выпустить сборник лучших практик благоустройства дворов и городских территорий», – отметил эксперт Центра мониторинга благоустройства городской среды, президент института ГАСИС НИУ «Высшая школа экономики» Павел Жбанов.

По словам экспертов Центра, они рассчитывают, что благодаря работе нового проекта в каждом регионе сформируется актив из неравнодушных граждан и экспертов по благоустройству городских территорий, заработает механизм учета мнения жителей при реализации мероприятий по благоустройству, а главное – поменяется отношение людей к своему участию в благоустройстве своего двора, улицы и города в целом.

«Активисты регионального отделения ОНФ в Севастополе за прошедший год уже провели несколько мониторингов по качеству внутриквартальных территорий, а также по наличию и состоянию детских и спортивных площадок во дворах», - сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Севастополе, заместитель директора ГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» Владимир Немцев. Он подчеркнул важность того, чтобы объекты по благоустройству выбирались в результате учета общественного мнения: «Люди, безусловно, должны участвовать в выборе того, как их дворы будут благоустроены»

По словам руководителя региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Тюменской области Сергея Соловьева, Тюмень является новатором в формировании комфортной городской среды. «На протяжении 10 лет мы непрерывно занимаемся этим вопросом. Ежегодно на эти цели тратятся большие средства. В Тюмени выполняется план по благоустройству дорог, придомовых территорий, детских площадок», - сказал Соловьев.

Между тем, по его словам, есть и проблемы. «Это, прежде всего, недостаточная активность граждан и их не информированность в решении вопросов, связанных с благоустройством городской среды. Думаю, что проект, который мы сегодня запускаем позволит вовлечь людей в решении этих проблем. Еще одной задачей мы видим вовлечение крупного бизнеса в решение вопросов, связанных с созданием комфортной городской среды. На наш взгляд, бизнес должен быть социально ориентированным», - заключил Соловьев.

Второй масштабный проект ОНФ – «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» – направлен на участие граждан в формировании дорожной политики в регионах и улучшении качества дорог. Его главные задачи – ремонт дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность.

«Во многих регионах граждане недовольны состоянием дорог, зачастую у них нет возможности сообщить о ямах, просадке асфальта и других дефектах, – сказал координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев. – Кроме того, при планировании дорожных работ местные власти, как правило, не учитывают мнение автомобилистов и пешеходов. В результате в планы ремонта попадают те дороги, которые считают нужным отремонтировать именно чиновники, а не граждане. Наш проект призван выработать совместное решение».

Он подчеркнул, что в проекте «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» сможет принять участие каждый неравнодушный житель, который хочет повлиять на ситуацию с дорогами в своем городе. Заявить о проблемной дороге можно на специально созданном сайте. «Мы предлагаем гражданам отмечать на карте, размещенной на сайте, участки дорог ненадлежащего качества, а также голосовать за те дороги, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте в первую очередь. По этим данным будут составлены рейтинги дорог, требующих первоочередного ремонта. Списки «убитых» дорог мы направим в администрации регионов и муниципальных образований с просьбой отремонтировать их в 2017 г. либо включить в планы работ на 2018 г.», – пояснил Васильев.

Также на портале будет доступна информация о планах по ремонту дорог, которая будет получена в ответ на ранее отправленные запросы. Это позволит гражданам, ставшим свидетелями возможных нарушений технологии проведения дорожных ремонтных работ, вовремя заявить о таких фактах. Таким образом, они смогут повлиять на качество дорожного полотна еще на стадии его ремонта.

Представители Народного фронта из Самарской и Волгоградской областей поделились своим опытом осуществления в регионах общественного контроля за состоянием дорог, после чего местные власти стали включать в планы именно те дороги, которые, по мнению граждан, нуждаются в ремонте.

Активист движения «Убитые дороги» из Самарской области Аркадий Лазарев заявил о том, что благодаря участию граждан в этой работе ситуацию с дорогами в регионах удастся изменить в лучшую сторону: «Нужно учитывать мнение граждан и работать совместно. Человек может отметить участок, за которым будет наблюдать общественность, Народный фронт. Это увидят чиновники, подрядные организации. Я уверен, что у такой работы будет результат. А в крайнем случае всегда могут подключиться Генпрокуратура России и ГИБДД».

Итоги проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» будут подведены в конце 2017 г. Активисты ОНФ сформируют рейтинги регионов по учету мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения локальных дорожных дефектов, влияющих на аварийность.