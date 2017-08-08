Как получить бесплатный участок на Дальнем Востоке: инструкция

С 1 февраля 2017 года получить землю по программе «Дальневосточный гектар» может абсолютно любой житель России. Как получить в собственное пользование кусочек земли — в тексте.

►Правила для землевладельцев

Как уже было сказано, участок может получить любой житель России. Это касается не только граждан, но и иностранцев, участвующих в программе «Добровольное переселение соотечественников». Гектар дают лишь один раз: даже если он будет непригодным, вернуть, попросить новый или обменять вряд ли получится.

Один участок может получить только один член семьи. Например, семья из трех человек получит 3 га, из шести — 6 га. В некоторых случаях во владение гектаром позволят также вступить нескольким граждан, не состоящим в родстве. Это могут быть, например, партнеры по бизнесу, но их в общей сложности не должно быть более десяти человек.

Условия и ограничения

Существует ряд обстоятельств, которые нужно учитывать при подаче заявки.

Если в ближайшем к участку населенном пункте проживает более 50 тыс. человек, то получаемая земля должна располагаться в 10 км от него, если он насчитывает более 300 тыс. жителей — то в 20 км.

Особо охраняемая территория, участки, зарезервированные для муниципальных нужд, или земля, на которой ведется добыча полезных ископаемых, в программу не входят.

►Сроки и виды деятельности

В безвозмездное пользование гектары уходят только на пять лет. На протяжении этого срока землю нельзя продавать, дарить или отдавать кому-нибудь в аренду.

Заниматься на участке можно любым видом деятельности, который не противоречит законам: строительство дома для проживания, животноводство, выращивание овощей и фруктов, запуск собственного дела. Главное, чтобы эта территория была освоена, иначе по истечении пяти лет государство может вернуть ее себе обратно.

Цель необходимо зафиксировать в первый год с момента получения земли, а через три года нужно предоставить отчет об использовании участка.

►Как подать заявку

Для начала нужно авторизоваться на портале «НаДальнийВосток» (https://xn--80aaggvgieoeoa2bo7l.xn--p1ai/). Сделать это можно через сайт госулуг (https://www.gosuslugi.ru/). Зайдя под своим логином и паролем, нужно выбрать интересующий участок с помощью раздела «Карта», заполнить заявление и приложить отсканированную страницу документа, удостоверяющего личность. После получения заявки в течение семи дней землю проверят на наличие прав третьих лиц. Если таковые будут, то будущему землевладельцу предложат изменить границы участка.

Когда распоряжение о предоставлении земли будет готово, гражданину пришлют официальное подтверждение и договор. На подготовку документа может понадобиться не более 20 рабочих дней. Найти же его можно будет в личном кабинете на сайте «НаДальнийВосток».

►Как сохранить землю по истечении пяти лет

Когда срок, предусмотренный государством, подойдет к концу, землю можно будет взять в аренду или в собственность на период до 49 лет. По словам заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева, проходить многочисленные комиссии не потребуется. Через личный кабинет нужно будет просто показать, как этот участок используется и осваивается, приложив соответствующие документы.

Заявление же о предоставлении участка в собственность или в аренду должно быть подано не раньше чем за шесть месяцев до окончания договора. В нем, помимо заполнения стандартных пунктов, необходимо указать номер пенсионного страхования, кадастровый номер участка и вид права (аренда или собственность). Кроме того, нужно не забыть упомянуть способ, с помощью которого планируется получить договор об аренде или купле-продаже (например, почта), и приложить к списку копию документа, удостоверяющего личность.

Решение об отказе или предоставлении земельного участка будет приниматься в течение десяти рабочих дней.