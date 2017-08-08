Будущее в наших руках, или Операция «Вживление»

Во многих странах Common Wealth так же, как и в Соединенных Штатах набирает обороты всеобщая чипизация. Для идентификации человека уже не нужен его сотовый. Если в России пока только внедряется бесконтактная технология использования мобильников для прохода в метро и оплаты в магазинах, то в англосаксонских странах прогресс пошел еще дальше.

Теперь для того, чтобы открыть утром дверь офиса или отметить начало своего рабочего дня на турникете, вам больше не потребуется карточка-пропуск. В банк не нужно будет носить с собой тот же пластик или запоминать коды. Все эти функции берет на себя микрочип, закодированный по RFID-технологии (Radio Frequency Identification) и вживленный под кожу вашей правой руки. Он подтверждает вашу личность любому сканеру, вы легко войдете в свой компьютер без кода доступа.

«Эпидермическая» техника эффективно разгрузит ваш бумажник. И информацию, прошитую в чипе, вы не потеряете - в отличие от карточки пропуска на работу, кредитки, проездного и других жизненно важных кусочков пластика или картона.

Чипирование вышло в люди под собачьей шкурой. Уже более 20 лет в Западной Европе и Америке ветеринары вживляют собакам электронный чип, позволяющий быстро найти владельца в случае побега животного. Все ветеринары Западной Европы подсоединены к единой компьютерной базе. Практика поощряется и налоговиками, так как в ряде стран за домашнего питомца взимается отдельный налог, не говоря уже об обязательных прививках. В сущности, англосаксы просто перенесли этот опыт с животных на людей.

Пока чипирование делается на добровольной основе. Таково, в частности, решение руководства американской компании 32 Market, которая уже подвергла обработке полсотни своих сотрудников. Аналогичные примеры есть и в скандинавских странах, и даже в России (стартап Futura.ru).

А вот австралийцы пошли другим путем - разработали более совершенную технологию. Пионером в этой области является холдинг Data.dot. Компания отмаркировала бесцветным раствором с микроточками военнослужащих страны. Теперь их идентификация обеспечена гораздо лучше, чем при помощи жетонов-«смертников» с выбитыми на них личными солдатскими номерами. Номер, выгравированный на микроточке и приклеенный к коже бесцветным клеем, не размагнитится. Австралийцам так понравилась технология, что они маркируют даже младенцев в роддомах и... все, что только можно отмаркировать.

Россия не признает принудительное чипирование или маркирование людей, хотя в этом и нет принципиального отличия от всеобщей паспортизации. Религиозные люди упорно цитируют главу тринадцатую Откровения Иоанна Богослова, где сказано: «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его».

Что ж, похоже, библейское пророчество имеет шансы сбыться, так как действительно чипы принято вживлять под кожу правой руки (удобнее для сканирования).

Все же верующие люди явно путают причину и следствие. Апокалипсис может наступить никак не из-за чипирования, хотя не исключено, что какая-либо вселенская катастрофа - от взрыва Йеллоустонской кальдеры до локальной ядерной войны - способна свалиться человечеству на головы именно в наши беспокойные времена.

Но на планете более 9 млрд людей. Службы безопасности вынуждены решать проблемы, с которыми ранее никогда не сталкивались - от кражи детей на органы до потери памяти у стариков. Чипирование или маркировка способны спасти от серьезных драм, помочь отыскать своих близких, воспрепятствовать воровству несовершеннолетних, да мало ли что еще! На границе при въезде в ряд стран уже используется распознавание по сетчатке глаза для злостных нарушителей паспортного режима, внесенных в уголовную картотеку (методика, например, Саудовской Аравии). Страны ЕС и США предпочитают запоминать отпечатки пальцев, которые снимаются при замене паспортов поголовно у всех граждан и посетителей.

А вот Сбербанк предложил другое решение вопроса, которое, кстати, уже заложено в российские биометрические паспорта. Заряженный соответствующей технологией банкомат будет считывать контур лица и форму... ушей. Именно эти части нашего обличья невозможно принципиально изменить (если, конечно, не отрезать себе ухо, как Ван Гог). На тело не наносится никакая метка, и религиозные люди могут спать спокойно. В то же время все учетные биометрические данные занесены в общую базу. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы.

Автор: Александр Артамонов