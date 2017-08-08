Печальный вывод из российской экономики

Банк России проанализировал финансовую статистику по инвестициям и подвел промежуточное сальдо за истекший период финансового года. За этот временной промежуток из страны было выведено порядка $13,1 млрд - больше, чем за аналогичный период в 2016-м.

По прогнозам, в конце нынешнего - начале следующего года чистый отток капитала достигнет $19 млрд, но тренд 2018-го финансового года все же пойдет на снижение и покажет отток не выше $11 млрд. Конечно, при нынешней конъюнктуре рынка строить когерентные финансовые модели более чем на год - скорее из разряда научной фантастики. Рассчитать ряд важных индексов, влияющих на точность математического предсказания, попросту невозможно. Например, индекс волатильности рынка в России вообще трудно причислить к разряду расчетных величин.

Тем не менее Центробанк все же дал прогноз и на 2019 год: отток, возможно, продолжится и составит $14 млрд. Представляется, что в первую голову на этот уход денежных средств с рынка будет влиять сальдо текущего счета платежного баланса.

В первую очередь капитал выводится из банковского сектора, причем государство само активно в этом участвует. Хотя объем погашений внешней задолженности госсектора не превысил уровень 2016 года, надо учитывать и вторичные обязательства страны. В ряде хозяйствующих субъектов частного права - например, в сверхкрупных холдингах класса «Газпром» или «Алроса» - государство все равно присутствует на правах мажоритарного акционера. Подобные образования - от «Норникеля» до «ВСМПО-Ависма», «РУСАЛа», субъектов ОАК, «Сбербанка» и проч. - имеют собственное платежное сальдо и программу займов, неподконтрольных Счетной палате. Но в своей совокупности крупные игроки основных секторов национальной экономики вполне способны повлиять на общий результат по стране.

Меньше месяца назад рейтинговое агентство Moody's дало подробный отчет о состоянии российской экономики и финансов: новый санкционный пакет, введенный Дональдом Трампом, будет способствовать дальнейшему оттоку частных вложений из РФ. Такой анализ можно обвинить в пристрастности, так как капиталовложения в российскую экономику затруднены уже более 15 лет: европейские и американские инстанции запрещают инвестировать в «чувствительные» высокотехнологичные области российской экономики - в частности, станкостроение двойного назначения и ядерную промышленность (кроме уже действующих программ сотрудничества, самолетостроения и пр.). Такие инвестиции невозможны не только для членов Евросоюза и самих США, но и для других стран западного блока - от Швейцарии до Израиля. Тем более речь не идет о финансировании развития Крыма и «зависимых» от России Южной Осетии и Абхазии.

Период бурного экономического роста и развития банковского сектора страны пришелся на «нулевые» благодаря достаточно простым финансовым схемам предоставления кредитов населению, которыми не брезговали даже банки из первой десятки. Фактически они жили на вульгарной марже или посредничестве, не имеющих никакого отношения к развитию реальной экономики.

Ряд банков-доноров давали российским коллегам дешевые кредиты по невысокой ставке LIBOR+3-5%, а те попросту перепродавали их юридическим и частным лицам на внутреннем рынке, но уже под 14-15%. Помимо вульгарной игры цифрами (за счет притока западных кредитов банк показывал высокий уровень капитализации), надзорные органы получали бравурную статистику по движению банковских средств, хотя речь на самом деле шла о вульгарном ростовщичестве. И пусть деньги доходили до предприятий, большей частью они использовались просто в качестве оборотных средств, а не для экстенсивного роста.

Помимо всего прочего, недостаточный объем денежной массы в России обрекает предприятия на заимствования у банков. Из западных финансовых организаций типичным примером организации подобных транзакций являются итальянский Banca Intesa, французские BNP Paribas и Société Générale, швейцарский UBS и не только.

Конечно, как говорится, нет истины - есть угол зрения. Но прежде чем бить тревогу, надо оценить, насколько в России после 1992 года вообще присутствовал реально независимый и подконтрольный государству банковский сектор. Представляется, что такового у России просто не существует - и что все еще впереди.

Как ни грустно это звучит, отток средств всего лишь подтверждает, что истинные хозяева положения попросту забирают свои деньги из ставшего им невыгодным российского проекта. И что будет дальше, как любят повторять на центральном телевидении, покажет только время.

Автор: Александр Артамонов