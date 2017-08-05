Пародия на терроризм

Турецкая газета Sabah сообщила о задержании москвича Рената Бакиева, который на полном серьезе был намерен при помощи беспилотного летательного аппарата атаковать один из военных самолетов США, базирующихся на базе Инджирлик на юге Турции. Именно с этой базы Пентагон недавно перекинул ядерное оружие на свою более надежную, с точки зрения окружающей обстановки, базу в Румынии.

Задержанный, фотография которого тиражируется турецкими СМИ, уже дал признательные показания и даже указал на сообщника. В качестве мотива преступления назвал вербовку «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая организация), взгляды которого он, мол, разделяет. Водевильный террорист Бакиев раскатывал вокруг американского военного объекта на арендованном велосипеде, проводя глубокую рекогносцировку местности (!).

Сейчас в обновленном списке потенциальных террористов - серьезных и не очень - числятся 4128 граждан России. Господин Бакиев рискует получить длительный тюремный срок или того хуже: уже около года Турция муссирует вопрос об отмене моратория на смертную казнь. Его могут сделать пешкой в большой игре, которую Анкара ведет, лавируя между Москвой и Вашингтоном.

Американцы, кстати, тоже заинтересованы осветить задержание Бакиева в СМИ: хотя ситуация явно анекдотическая, дрон и паспорт РФ имеются - а значит, можно попенять России в ответ на ее заявления о шпионском проникновении иностранных БПЛА в Крым, в Ростовскую и даже Ульяновскую область.

Как победу антитеррора задержание Бакиева рассматривать смешно. Дрон у него маленький, коммерческий - нанести таким урон самолету и тем более авиабазе нереально (если, конечно, не снабдить ядерной боеголовкой). Инджирлик - американский стратегический объект, где еще недавно хранилось атомное оружие. По его периметру установлены датчики, которые засекут любой объект задолго до приближения к базе, и он будет уничтожен. Все рабочие частоты, которые мог бы использовать условный террорист для управления дроном над базой, глушатся специальными установками. Иными словами, шансы меньше нуля.

Но даже если отбросить логику и уподобиться сценаристам голливудских боевиков, то представим: маленький, но гордый беспилотник долетел до большого американского самолета и... На что способен маломощный заряд взрывчатки? Максимум - повредить какую-то часть, деталь. Выхлоп сомнительный, а эффект будет обратным: военные тут же усилят меры безопасности, устроят разбор полетам турецким спецслужбам и вдобавок откажутся верить, что взрыв устроили террористы, - им сейчас куда привычнее искать везде «российский след».

Безусловно, задержанный турками Бакиев что-то делал возле Инджирлика. Действительно мог затевать недоброе - или его психической неуравновешенностью воспользовалась какая-нибудь спецслужба и отправила «на дело».

Печально, что историю явно неадекватного человека, поступки которого свидетельствуют об отсутствии связи с реальностью, превратили в сенсацию и пытаются выдать за успех в борьбе с терроризмом. А ведь если бы речь действительно шла о терроризме, вместо «игрушечного» дрона против американской авиатехники использовались бы ПЗРК класса «Мистраль» или «Верба» (по американской классификации, последнее поколение «Стингеров»), способные попасть в самолет между его взлетом и набором высоты. Правда, техника снабжена пассивными детекторами запуска подобных ракет и системой постановки ловушек, но последнее поколение ПЗРК работает сразу в трех диапазонах и вполне в состоянии обойти помехи.

Автор: Александр Артамонов