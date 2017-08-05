США + Украина: формула возобновления войны

Вашингтон пока не решил вопрос о поставках оружия Украине, но сами поставки давно идут - например, пару лет назад США по схеме, придуманной еще во Вторую мировую, «передали» партию снайперских винтовок через Болгарию. Минувшей весной, пишет американский журнал Veterans Today украинский «Спецтехноэкспорт» получил 100 гранатометов PSLR-1 от компании AirTronic (США) по договору, заключенному на излете президентства Обамы - вроде мины замедленного действия для Трампа. Сейчас такие «мины» подкладывают президенту США Госдеп и Пентагон, подначивая его раздуть огонь украинского конфликта новыми поставками оружия. Но эта идея, предупреждает американский правоконсервативный политик и публицист Патрик Бьюкенен, может обернуться новой войной по старому сценарию.

В статье «Похищение российской политики у Трампа » Бьюкенен не без радости отмечает, что законодатели из числа сторонников Дональда Трампа нанесли мощный удар «Партии Войны», отвергнув планы новых поставок американского оружия Украине.

«Улучшение отношений с Россией - это то, что обещал кандидат Трамп, и то, за что американцы голосовали в ноябре», - пишет авторитетный аналитик-нонконформист.

В своем блоге он цитирует строки из статьи, недавно опубликованной в газете The Wall Street Journal:

«Пентагон и Госдепартамент разработали планы поставок Украине противотанковых ракет и других вооружений, они хотят добиться поддержки Белого дома, в то время как Киев воюет с поддерживаемыми Россией сепаратистами. Инициатива была поддержана министром обороны Мэттисом».

Поскольку на вооружении у пророссийских повстанцев юга-востока Украины есть боевые машины, Киев желает получить американские противотанковые ракеты Javelin, а также средства противовоздушной обороны, пишет Бьюкенен. Госдепартамент и министерство обороны ждут от Трампа одобрения поставок Украине нового оружия.

«Это формула возобновления войны, число жертв которой значительно превысит те 10 тысяч человек, которые уже погибли по обе стороны конфликта, и едва ли Путин позволит Киеву эту войну выиграть, - считает Бьюкенен. - Если усиленная американским оружием Украина возобновит боевые действия на юго-востоке, то не исключено, что она получит ответный удар, поддержанный Москвой, и потерпит поражение, в свою очередь российская армия может установить постоянный контроль над Донбассом».

Автор считает, что если Трамп поддержит планы эскалации, предложенные Госдепартаментом и Пентагоном, то вероятным становится повторение сценария российско-грузинской войны августа 2008 года. Бьюкенен напоминает, что тогда Грузия попыталась восстановить контроль над утраченной провинцией Южная Осетия, вышедшей из состава Грузии в 1992 году, после того как Грузия покинула СССР. В 2008 году русские вторглись в Грузию, вытеснили грузин из Южной Осетии и признали ее независимость. Это заставило Джона Маккейна в бессилии воскликнуть: «Сегодня все мы грузины!»

К счастью, пишет Бьюкенен, Джордж Буш-младший тогда проигнорировал Маккейна и не предпринял никаких действий. Однако, считает аналитик, тема новых поставок американского оружия поднимает ряд вопросов.

«Если у повстанцев нет боевой авиации, то чьи самолеты будут сбивать американские противовоздушные ракеты? И если у российской армии есть возможность просто пересечь границу и сокрушить украинскую армию, то зачем нам нужно возобновление гражданской войны, единственным очевидным результатом которой станут убитые украинцы по обе стороны?»

Необходимо обескровить Россию, отвечает на этот вопрос The Wall Street Journal: «Смысл поставок оружия в том, чтобы увеличить ту цену, которую Mr. Putin будет платить за свой империализм, пока не уйдет с Украины или не согласится на мир. Русским не нужны погибшие солдаты перед президентскими выборами будущего года».

Другой неокон, Майк Пенс, выступая недавно в Грузии, отметил, что русские танки до сих пор стоят на позициях в Южной Осетии. Он не только декларировал «Мы с вами», но и заявил грузинам, что Соединенные Штаты помнят о своем желании принять Грузию в НАТО.

«Это означало бы, что, в соответствии со статьей 5 договора о НАТО, в случае столкновения России и Грузии США могут быть вовлечены в боевые действия с Россией на Южном Кавказе. Российские интересы в этом регионе очевидны. А в чем состоят наши?» - задается вопросом американский аналитик.

Разработанный Конгрессом и подписанный Трампом закон о новых санкциях против России лишает президента возможности отменить эти санкции без одобрения Капитолия. Такое развитие событий поднимает еще более серьезные вопросы: утратил ли Трамп контроль над политикой на российском направлении? Сдался ли он неоконам? Эти вопросы носят «не академический» характер, пишет Патрик Бьюкенен.

Он предлагает присмотреться к Курту Вокеру - новому американскому спецпредставителю на украинских переговорах. Бывший агент ЦРУ, член Совета по национальной безопасности Вокер уверен, что российские войска в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Крыму, Донецке и Луганске находятся незаконно, и задача американской политики состоит в том, чтобы их выдавить.

Бывший штатный сотрудник сенатора Маккейна Вокер до июля нынешнего года возглавлял неоконсервативный McCain Institute. Он призывал ввести персональные санкции против Путина и его семьи, а также ограничить передвижения российского президента по странам Европы.

Газета The Wall Street Journal так описывают стратегию Вокера: «Вокер верит в то, что изменение ситуации в Украине возможно только тогда, когда Москве придется платить более высокую цену за свою интервенцию. В своих публичных комментариях Вокер уходил от обсуждения того, как поставки Украине оружия могут обострить конфликт с Россией».

Одним словом, Вокер считает, что предоставление Украине противотанковых и противовоздушных ракет вынудит Путина сесть за стол переговоров, поскольку тот опасается жертв среди российских солдат в преддверии выборов-2018.

Бьюкенен считает необоснованными опасения по поводу отправки Путиным российской армии на Украину.

«Вокер воображает, будто более глубокое вовлечение США в украинскую гражданскую войну обескровит и сломает союзников России в этой стране и заставит Путина отступить и принять условия того, что мы называем справедливым урегулированием», - пишет Бьюкенен.

«Верит ли в это Трамп? Верит ли он, что противодействие Путину и увеличение число жертв в его армии, а также среди его союзников на Украине является способом заставить российского президента отступить от своих позиций и уйти из Крыма, Луганска и Донецка, как Никита Хрущев ушел с Кубы в 1962 году? И что будет в том случае, если Путин откажется отступать и предпочтет конфронтацию?» - задается вопросами ветеран американской политики. Судя по тону статьи, для него эти вопросы являются риторическими.

Автор: Станислав Варыханов