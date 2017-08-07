Волгу выведут на чистую воду

«С Волгой надо что-то срочно делать!» - заявил премьер-министр России в Волгограде, в ходе своей поездки на теплоходе вчера во второй половине дня. Его сопровождали полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, а также министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень. О ходе работ по очистке Волги и по строительству стадиона на 45 тысяч посадочных мест, «никак не хуже сочинского», докладывал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В принципе, идея срочной очистки одной из главных водных артерий России принадлежит именно хозяину края. Он не первый раз обращает внимание высшего руководства страны на то, что в Волгу поступает до 38% сточных вод. Вдоль нее расположен ряд крупнейших предприятий страны, что никак не способствует здоровью реки. Помимо промышленного и муниципального загрязнения, акватория Волги еще и захламлена остовами ржавеющих брошенных судов.

Работы по очистке берегов не проводились, можно сказать, десятилетиями. Вполне очевидно, что хищническое отношение к воде сказывается и на состоянии ее обитателей - рыбах, животных и водных растениях. Между тем, именно в дельте Волги находится единственная в России резервация диких лилий, спасенная только подвижническими трудами директора Астраханского речного заповедника. И хотя в низовьях великой реки и появилась рыба прямо-таки в промышленных масштабах, постоянные набеги браконьеров из Дагестана на корню уничтожают стада редких и ценных пород. Пока трудно также говорить и о восстановлении производства черной икры, которая когда-то была одним из символов региона.

Другая проблема реки связана с ее обмелением. Судьба полувысохшего Аральского моря Волге, может быть, и не грозит. Но во многих местах, несмотря на шлюзовые сооружения, воды не так уж и много. Проходимость реки сопоставима с печально-известным Беломорканалом: большегрузным судам просто не хватает глубины под килем. Налицо необходимость проверки и углубления фарватера.

Справедливости ради: премьер-министр не вчера узнал о некоторых катастрофических аспектах эксплуатации реки. Еще в апреле он устроил совещание с Минприроды России для подготовки законопроекта об улучшении экологической ситуации на Волге в течение ближайших полутора-двух месяцев. Его нынешний визит в Волгоград во многом инспекционный. Весной экологи назвали сумму в размере 200 миллиардов рублей для проведения работ по очистке.

Осмотрев состояние реки в районе города, Дмитрий Медведев пришел к выводу о необходимости выделить больше денег - возможно, до 257 млрд рублей.

Конечно, речь идет не только о вылавливании мусора и углублении фарватера, но и о масштабных земляных работах вдоль берегов. Например, о строительстве новой набережной и берегоукрепительных сооружений в городской черте Волгограда. Также впервые в истории у горожан появится собственный благоустроенный, а не дикий пляж.

В то же время ряд научных исследований, проведенных на дне Волги, способствовал прямо-таки сенсационному открытию, о котором, возможно, еще не знает Дмитрий Медведев.

Ученые столичных и волгоградского профильных вузов и энтузиасты-спелеологи, работающие в затопленных водой пещерах, обнаружили замечательный природный феномен: Волга соединена со сверхкрупным подземным водоемом, находящимся прямо под ней. Исследования, проведенные на местности, а также спутниковая съемка выявляют фактически вторую, еще более полноводную реку-близнеца, текущую прямо под Волгой на глубине в несколько десятков метров. Для оценки всей разветвленной подземной сети бесконечных карстовых туннелей и циркуляции воды между подземной и наземной Волгами необходимо провести дополнительные исследования.

Получается, что водные ресурсы европейской части России еще более значительны, чем принято было полагать. Между тем, в мире наблюдается острая нехватка питьевой воды, из-за чего она превращается в стратегический ресурс, из-за которого идут войны.

Автор: Александр Артамонов