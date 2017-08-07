Больше тратим – лучше живем?

Россияне стали больше потреблять, заявили СМИ со сcылкой на исследование холдинга «Ромир», эксперты которого заявили о росте расходов россиян: они якобы даже превысили инфляцию. Статистика с опорой на отчеты по потреблению в ряде федеральных округов показывает, что в июле расходы по стране выросли в среднем на 0,6% относительно июня.

Росстат при этом рапортует о рекордном падении инфляции до 0,6%. Если верить этим данным, за год она не должна превысить 4,4% - абсолютный рекордный инфляционный минимум за всю новейшую историю России с 1992 года.

Расходы, как выяснил «Ромир», выросли во всем Центральном регионе - от южных округов (11,8%) до центра (более 9%) и Поволжья (около 9%). При этом парадоксально сократились траты жителей обеих столиц и Сибири - традиционных лидеров потребления.

Конечно, есть масса теорий для объяснения этого феномена, удивительного на фоне санкций и падения зарплат. Только сначала надо бы получше изучить данные «Ромира». И тут выясняется: по странному стечению обстоятельств, ни одно СМИ не приводит реальных показателей - только проценты.

Но даже обобщенные процентные данные надо не давать по общим индикаторам в стиле «роста урожайности к XXI съезду КПСС», а хотя бы показывать кратность сокращения расходов относительно средневзвешенной потребительской корзины по регионам.

Если, например, среднестатистическая семья из Псковской области тратит на потребительскую корзину 10-15 тыс. рублей, то рост ее расходов на 3-5% - вряд ли существенная сумма. И объясняется он просто: цены на многие продукты нынешним холодным летом поднялись выше обычного.

Псковская область взята потому, что по ряду исследований, включая РИА «Рейтинг», это самый бедный федеральный субъект: после вычета расходов у семей остается максимум 570 рублей свободных денег, тогда как средняя зарплата составляет то ли 24, то ли 28 тыс. рублей в месяц.

Интересна разница накоплений между Псковским регионом со столицей, где ежемесячный остаток свободных денег превышает 69 тыс. рублей. Хотя в Ямало-Ненецком округе показатели еще выше (более 90 тысяч рублей). Но, как ни странно, ни в Москве, ни в ЯНАО расходы за июль не выросли. Загадка, однако!

Если же удовольствоваться отвлеченными данными об общем росте расходов и не брать другие показатели, свидетельствующие об экономическом развитии страны, то надо хотя бы сопоставить их с падением уровня частных накоплений в банках. Между двумя индикаторами, скорее всего, прослеживается однозначная корреляция - то есть расходы растут за счет опустошения «кубышки».

Итак, не исключено следующее. Рост расходов жителей отнюдь не самых обеспеченных регионов - признак повышения отпускных цен на ряд товаров в розничной торговле (оно может не отражаться в данных Минэкономразвития, не говоря уже об исследовании независимого «Ромира»). Дело в том, что у нас процветает гайдаровский монетаризм, то есть министерство не контролирует отпускные цены розничной сети. Теоретически надзорные органы должны отслеживать норму прибыли предпринимателей через фининспекцию, но хорошо известно, что эта система не работает.

Кроме того, под отчетом о росте расходов подписывается не само министерство, а некий центр. Соответственно, министр экономического развития никакой ответственности за оные результаты не несет. Но как бы то ни было, продукты ощутимо дорожают - и население вынуждено пропорционально увеличивать траты, отказывая себе во всем остальном, ведь кушать все равно хочется. Кто-то, как уже было сказано, проедает накопленное за «тучные годы».

В переводе на русский язык: в отсутствие официально подтвержденных данных о росте доходов на душу населения нам предлагают победную реляцию об увеличении расходов - как свидетельство оздоровления экономики. К сожалению, цифры ни о чем не свидетельствуют, так как, даже если не брать во внимание пристрастную выборку, исходят из ряда ложных предпосылок, часть из которых мы попытались проанализировать.

Если же министерству экономического развития хочется оценить реальное благосостояние населения, то проще всего взять выборочную группу министерских чиновников, желательно не ниже уровня директора департамента, и предложить им прожить месяц на официально заявленную экономистами минимальную зарплату. Такой эксперимент представляется самым щадящим из всех возможных вариантов.

В качестве ужесточения граничных условий можно было бы предложить господину Орешкину провести подобный опыт уже не с МРОТ, а с доходами средневзвешенного пенсионера. Но не думаю, что эта инициатива будет поддержана министерскими и правительственными чиновниками.

Автор: Александр Артамонов