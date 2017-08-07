Украинцам «нечего ездить в Россию» и не на чем летать в ЕС

Входивший в состав ВВС Советского Союза, 46-ой гвардейский женский Таманский авиаполк был образован по приказу Народного комиссариата обороны в 1941 году. Командовала полком опытная летчица Евдокия Бочарова (в первом браке Бершанская). Замполитом полка была Мария Рунт.

Из-за сугубо женского состава, а также имени командира мужчины-летчики иногда называли 46-ой полк «Дунькиным». При таком шутливом названии девушки-летчицы умели внушить врагу настоящий ужас. Именно фашисты назвали этих бесстрашных асов в юбках «ночными ведьмами». Обучались летчицы в Архангельске. 27 мая 1942-го женский полк прибыл на фронт в составе 115 девушек, которые занимали в боевом формировании абсолютно все должности.

Ночными «ведьмы» звались потому, что входили в 218-ую ночную бомбардировочную авиадивизию и совершали вылеты только ночью. Боевое крещение барышни получили через две недели по прибытии на фронт, 12 июня. За подвиги, которые совершили эти хрупкие дамы, полк заслужил звание «Гвардейский». В конце войны он вошел в состав 325-ой, затем 2-ой дивизий. По ее завершении был полностью расформирован.

Первый вылет произошел в районе Сальских степей. Затем девушки воевали на Дону, в районе реки Миус и города Ставрополь. В конце 1942-го 46-ой женский полк оборонял Владикавказ. Затем летчицы участвовали в суровых столкновениях с врагом на Таманском полуострове, где Красная армия и ВВС освобождали Новороссийск.

«Ночные ведьмы» участвовали в сражениях за Кубань, Крымский полуостров, Белоруссию и другие регионы Советского Союза. После того, как советские войска перешли линию границы, летчицы воевали на территории Польши за освобождение от оккупантов городов Варшава, Августов, Остроленк. В начале 1945-го 46-ой полк сражался уже на территории Пруссии и в последние месяцы войны участвовал в легендарной Висло-Одерской наступательной операции.

«Ночные ведьмы» летали на бипланах Поликарпова, или По-2. Численность боевых машин возросла за пару лет с 20-ти до 45-ти. Этот самолет создавался изначально совсем не для боев, а для учений. В нем не было даже отсека для авиабомб (снаряды подвешивались под «брюхо» самолета на специальные бомбодержатели»). Максимальная скорость, которую могла развить такая машина, — 120 км/ч.

При таком скромном вооружении девушки показывали чудеса пилотирования. Это при том, что каждый По-2 нес на себе груз большого бомбардировщика, нередко до 200 кг за раз. Летчицы воевали только по ночам. Причем, за одну ночь совершали по нескольку вылетов, наводя ужас на позиции врага. Девушки не имели на борту парашютов, являясь буквально смертницами. В случае попадания снаряда в самолет им оставалось только героически погибнуть.

Места, отведенные по технологии под парашюты, летчицы загружали бомбами. Еще 20 кг вооружения было серьезным подспорьем в бою. До 1944 года эти учебные самолеты не были оснащены пулеметами. Управлять ими мог как пилот, так и штурман, поэтому если первый погибал, его напарник мог привести боевую машину на аэродром.

Вылеты девушки осуществляли очень интенсивно, буквально осыпая позиции врага градом бомбовых ударов. Перерывы между вылетами обычно составляли всего 5 минут. За одну ночь каждый По-2 совершал до десяти и более вылетов. В битве за Кавказ девушки осуществили около 3000 вылетов, за Кубань, Новороссийск и Тамань – более 4600, за Крым – более 6000, за Белоруссию – 400, за Польшу – почти 5500 вылетов. Уже в Германии гвардейцы произвели еще около 2000 вылетов, налетав таким образом почти 29 тысяч часов.

«Ночные ведьмы» взорвали 17 переправ, 46 складов боеприпасов, 86 огневых точек врага, 12 топливных цистерн, 9 поездов, 2 железнодорожные станции, захваченные противником. Всего они сбросили на головы фашистов более 3000 тонн бомб. В боях героически погибли 32 летчицы. Самые тяжелые потери потерпел полк в 1943 году, когда был неожиданно обстрелян истребителями Messerschmitt Bf.110. Тогда 3 самолета с экипажами внутри взорвались еще в воздухе.

За освобождение Таманского полуострова Краснознаменный 46-й полк получил второе название «Таманский». Более 250 летчицам были присвоены многочисленные награды. 23 стали Героями Советского Союза. Среди них Раиса Аронова, Вера Белик, Полина Гельман, Евгения Жигуленко, Татьяна Макарова, Евдокия Пасько и другие.