Европа готовится к атаке вирусов-вымогателей

Печально известные вирусы-вымогатели WannaCry и Petya вновь готовы атаковать компьютерные хранилища информации в ряде стран. Эта новость поступила от профессиональной компьютерной полиции - нового подразделения, созданного несколько лет назад по инициативе Национального антитеррористического комитета. Как стало известно, в первую очередь вымогатели угрожают базам данных и операционной системе крупнейших энергетических фирм страны.

Соответствующее уведомление направила Федеральная сетевая компания директорам аффилированных структур во всех российских регионах. Атака представляется неизбежной и должна состояться в первой половине августа. Нападение хакеров может привести к отказу ряда элементов процессоров сложных суперсистем. Вирусы намерены захватить объект через интранет, то есть любую принятую на предприятии корпоративную среду, подобную, например, Lotus-Notes.

К сожалению, нет никакого антидота против этого компьютерного бедствия. Если ваш компьютер заражен, то бесполезно бежать к системному администратору. Подобрать пароль к собственной закодированной базе не удастся. Как советуют ведущие популярных научных радиопрограмм, лучше заплатить вымогателям - если, конечно, сумма не чрезмерна. Но этот вариант - только для частников.

Крупные компании живут другими информационными объемами. Для них утрата клиентских баз, финансовой отчетности или счетов - смертельный удар. И если конфиденциальная база любого ведомства взломана, то в руках злоумышленников может стать предметом дополнительного шантажа и громких скандалов.

Радикальный пример такого скандала - «сливы» Wikileaks, которых с нетерпением ждут СМИ и их читатели, а российские спецслужбы даже используют в повседневном противостоянии с зарубежными коллегами. Но это утечки идут из американских правительственных баз данных, а ведь и российские базы тоже атакуют.

Если верить пресс-службам правительства или МВД, такие попытки предпринимаются с завидной регулярностью. Поэтому программисты и компьютерная полиция постоянно настороже. Отследить атаку сложно, но вполне реально, считают эксперты. Она начинается с перегрузки запросами и любым информационным обменом открытых портов на серверах компаний.

Вирусы-вымогатели хоть и существуют давно, но вызывают настоящую истерию в среде безопасников ряда стран, сопровождаемую «охотой на ведьм». В США стало модным искать повсюду «русский след». Вот и сейчас появление новых хакерских разработок в области вирусов-шифровальщиков спровоцировало настоящее цунами вокруг «Лаборатории Касперского», работающей на американском рынке.

Тогда, в конце июня, на помощь коллегам пришли специалисты фирмы Dr.Web, специализирующейся на разработке антивирусов. Они подтвердили, что новый вирус не имеет отношения к Petya. Авторство последнего пока не установлено и, в принципе, не связано с Россией. Тем более что новый компьютерный паразит ударил в первую очередь именно по России и Украине.

У хакеров, как в свое время у пиратов, родины нет, а есть только порт приписки, где они находятся в данный момент. Для эффективной работы взломщикам не нужно опираться на мощные научные институты, как во время оно. Они легко плетут паутинную сеть, обмениваясь закодированными пакетами информации на просторах всей планеты.

Единственная эффективная, но малореальная для демократических стран возможность справиться с угрозой - это последовать примеру Китая, где нет международного интернета с открытым для граждан страны доступом. Регистрация в сети тоже связана с определенными сложностями, позволяющими правоохранительным органам в случае необходимости быстро идентифицировать злоумышленников.

Не исключено, что если хакерское движение не удастся обуздать, такой сценарий борьбы с компьютерными террористами может принять и Россия.

Автор: Александр Артамонов