«Если русские дойдут до Тбилиси и скинут Михо, было бы неплохо»

Сегодня в Абхазии и Южной Осетии чтят память погибших в вооруженном конфликте, который возник девять лет назад, продлился несколько дней и унес десятки жизней. Грузия - другая сторона того противостояния - траурные мероприятия не проводит, хотя и с ее стороны потери были немалыми. Но там отношение к августу-2008 принципиально иное.

И главная тема в грузинских новостях сейчас - поиски по всему миру блудного экс-президента Михаила Саакашвили, которому грозит арест по четырем статьям УК и в перспективе до десяти лет лишения свободы. Он отказался от гражданства Грузии, приехав на Украину бороться с коррупцией, а когда его самого там в ней обвинили (как, кстати, и на родине) и лишили гражданства, сбежал в США и хвастается в фейсбуке, что якобы пересекает границы по «недействительному» украинскому паспорту. Тбилисские прокуроры шлют польским коллегам запросы: не у вас ли, случаем, наш бывший президент? Не могли бы вы нам его выдать?

Вот этот человек - одно из лиц войны 08.08.08. Несмотря на происходящее, у него до сих пор есть сторонники, которые верят, что Саакашвили «хотел как лучше». Но получилось-то у него как всегда.

Нарушение олимпийского спокойствия

Открытие Олимпиады в Пекине 8 августа 2008 года было омрачено начавшейся в Грузии войной.

Такое неуважение к олимпийскому принципу, предполагающему перемирие на время проведения Игр, было продемонстрировано и позже - во время сочинской Олимпиады в Киеве произошел госпереворот с убийством людей в центре Киева.

Долгое время велись дискуссии по поводу того, кто же начал войну. В Грузии несогласие с тезисом Михаила Саакашвили о виновности России приравнивали к государственной измене. Несогласные подвергались преследованию - увольняли с работы, шельмовали в СМИ, «шили» уголовные дела. Впрочем, и сейчас в стране много сторонников позиции беглого президента-уголовника.

Кто виноват

По официальной версии Грузии, начало военных действий было реакцией на южноосетинские провокации и непосредственную угрозу российского нападения. Тбилиси якобы имел достоверную информацию о том, что утром 7 августа русские уже прошли через Рокский туннель, и потому было принято решение о вторжении в Южную Осетию.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причинами ввода российских войск в зону конфликта стали агрессия Грузии против неподконтрольной ей территории Южной Осетии и последствия этой агрессии - гуманитарная катастрофа, исход из региона 30 тысяч беженцев, гибель российских миротворцев и многих жителей Южной Осетии. Действия грузинской армии в отношении мирного населения Лавров квалифицировал как геноцид. По его мнению, военный ответ России был полностью пропорционален.

«Я считаю, что наша власть во главе с президентом поступила в той ситуации неадекватно, начав военные действия до того, как Россия пересекла границы», - говорит Бидзина Иванишвили, бывший премьер-министр Грузии.

30 сентября 2009 года был распространен официальный текст доклада Международной независимой комиссии по расследованию конфликта на Южном Кавказе, работавшей под эгидой ЕС. Группу экспертов возглавляла швейцарский дипломат Хайди Тальявини.

«По мнению миссии, именно Грузия была тем, кто начал войну, когда тяжелой артиллерией штурмовала Цхинвал. Ни одно из представленных властями Грузии разъяснений, которое дало бы какое-либо правовое объяснение этому нападению, не оказалось обоснованным», - подытожила Тальявини.

Однако, признав Грузию виновной в развязывании войны, авторы доклада заявили о предшествовавших этому длительных провокациях в зоне конфликта, за многие из которых, по их мнению, была ответственна Россия, якобы допускавшая многочисленные нарушения международного права.

Потери в ходе конфликта

В прокуратуре Южной Осетии 20 августа 2008 года сообщили о гибели 69 жителей республики, включая трех детей. 10 ноября 2008 года американский журнал Business Week со ссылкой на подсчеты правозащитной организации Human Rights Watch писал, что в результате нападения Грузии погибли от 300 до 400 мирных жителей Южной Осетии.

3 июля 2009 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что жертвами конфликта стали 162 мирных жителя, 255 человек получили ранения.

3 сентября главный военный прокурор РФ Сергей Фридинский обнародовал следующие данные о потерях российских военнослужащих: 71 человек погиб, 340 получили ранения.

В феврале 2009 года замминистра обороны РФ Николай Панков заявил, что погибли 64 военнослужащих, трое пропали без вести, 283 были ранены.

Замминистра иностранных дел Григорий Карасин сообщал о 48 погибших и 162 раненых.

Причины такого расхождения в данных до сих пор неизвестны.

Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил об уничтожении 400 российских военных.

Грузинское информационное агентство «Медианьюс» передавало: «В результате боёв в Цхинвальском регионе российская 58-я армия потеряла 1789 солдат, 105 танков, 81 боевую машину, 45 бронетранспортеров, 10 устройств «Град» и пять устройств «Смерч».

19 августа 2008 года была обнародована официальная статистика грузинских потерь: Минобороны - 133 погибших, 70 пропавших без вести, 1199 раненых; МВД - 13 погибших и 209 раненых; гражданское население - 69 погибших и 61 раненый. Итого погибли 215 человек, пропали без вести 70 человек, ранены 1469 граждан страны.

Итоги

12 августа 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев сообщил, что принял решение завершить операцию по понуждению Грузии к миру. После этого он принял участие в трехсторонней встрече с премьер-министром Владимиром Путиным и президентом Франции Николя Саркози, на тот момент занимавшим пост председателя ЕС.

По итогам этой встречи были сформулированы шесть принципов мирного урегулирования ситуации в конфликтном регионе:

- отказ от использования силы;

- окончательное прекращение всех военных действий;

- свободный доступ к гуманитарной помощи;

- возвращение Вооруженных сил Грузии в места их постоянной дислокации;

- вывод Вооруженных сил РФ на линию, предшествующую началу боевых действий;

- начало международного обсуждения будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и путей обеспечения их прочной безопасности.

К середине августа документ подписали сначала руководители непризнанных на тот момент республик Абхазия и Южная Осетия, потом - президент Грузии Михаил Саакашвили и, наконец, российский лидер Дмитрий Медведев. Это окончательно обозначило завершение военных действий.

Непосредственным последствием конфликта был выход Грузии из состава СНГ. 26 августа 2008 года президент РФ сообщил о подписании указов «О признании Республики Абхазия» и «О признании Республики Южная Осетия», а три дня спустя замминистра иностранных дел Грузии Григол Вашадзе объявил о прекращении дипломатических отношений с Россией при сохранении консульских отношений через посредничество Швейцарии.

Вслед за Россией независимость Южной Осетии и Абхазии признали Никарагуа (2008) и Венесуэла (2009), а также карликовые островные государства Науру (2009) и Тувалу (2011). Кроме того, в 2011 году Абхазию также признало островное государство Вануату. Впоследствии Тувалу и Вануату отказались от своего решения.

Что говорят жители Грузии

Александр: «Я в этот день был в поезде Батуми - Ереван, ехал домой смотреть Олимпиаду. В Тбилиси ничего не происходило. Говорят, в следующие дни многие бонзы вывозили свои семьи в Армению и Азербайджан - была реальная опасность взятия Тбилиси. Я смотрел Олимпиаду наполовину с постоянными выпусками новостей. Девятого числа взяли Цхинвали (грузинское название столицы Южной Осетии) - ура, потом все пошло в противоположную сторону. Результаты комиссии (забыл, как она называлась) так и не опубликовали - полагаю, там вина лежит на Саакашвили. Большинство нормальных людей думают так: Россия до 8 августа постоянно делала провокации - то самолет залетит на нашу территорию, то еще что-то. Потом Саакашвили америкосы сказали, что было бы неплохо нечто такое сотворить. Но ответ России был уже совершенно неадекватным. Что их остановило от взятия Тбилиси - не знаю. Сегодня Саакашвили, конечно, обвиняют, но все же имидж России (особенно, после Украины) таков - вся вина на ней. Думаю, что Саакашвили, возможно, просто ускорил то, что и так произошло бы (скорее всего, США и Россия просто договорились о таком сценарии)».

Да, российские военные вышли за пределы и Южной Осетии, и Абхазии - контролировали в те дни передвижения грузинских войск и ситуацию в Поти, Гори. Находились всего в 90 км от Тбилиси. И если бы они захотели взять столицу, то сделали бы это за два-три часа практически без сопротивления.

Екатерина: «Без русских мы прекрасно, без единого выстрела вернули почти потерянную Аджарию. Вы хоть имеете представление, как сейчас там живут люди в Осетии и какой развал в Абхазии? Давайте сравним с Аджарией! Не спорю, начал Михо, но не будь там российских миротворцев, то бойни и не было бы. Какое имеет право другое государство вмешиваться во внутренние дела другой страны? А вопрос состоит в том, как удалось русским войскам попасть на территорию Осетии через каких-то полчаса? Это была провокация, которую очень умно подстроили, зная взрывной характер Михаила».

Такое сравнение неуместно. В Аджарии хозяйничают турки и другие иностранцы, это на их деньги расстраивается Батуми. А в остальной Грузии живут почти так же, как и в Абхазии или Южной Осетии, а может, и хуже. А руководитель государства не имеет никакого права из-за своего неудержимого темперамента подвергать страну и её жителей опасности.

Юрий: «Одни тогда власть ругали, которые себя военными стратегами возомнили. Другие - депутатов, выстроившихся в очередь на азербайджанских и армянских КПП. Многие - только русских, и сейчас тоже в принципе так. К проблеме утерянных территорий отношение однозначное - не смиримся. Единицы добавляют: не смиримся, но от этого ничего не изменится, пока Россия сама не распадется - только тогда появится шанс».

Да уж, не одни украинские радикалы жаждут распада РФ...

Гиули: «Мнения о виновнике войны разделились, я склоняюсь к провокации с нашей стороны. В те дни в маршрутке со мной ехала врач, она сказала: «Еще месяца три назад наши срочно создали в тех краях банк крови. Вот так».

Георгий: «Антирусская истерия, которая была развернута после 08.08.08, сделала свое черное дело среди обывателей и особенно молодежи. Большинство винят Россию и продолжают истерично визжать и препятствовать восстановлению хоть какого-то диалога. Насколько я помню, в августе 2008 года в городе паники не было. При этом многие говорили, что если русские дойдут до Тбилиси и скинут Михо, то было бы неплохо. Паника была лишь в верхушке, очередь стояла на КПП, и многие выехали, что подтверждено записями о пересечении границы. Наше поколение более адекватно воспринимает эти процессы и желает установления нормальных отношений с Россией. Но при этом не идут на прямые контакты с братьями (так до сих пор упоминают их) осетинами и абхазами. Надеются на мировое сообщество, которому по большому счету наша ситуация пофигу».

Понятно, что Саакашвили - то ли по своей недалекости, то ли по науськиванию американского «ястреба» Маккейна и его братии, то ли по совокупности этих факторов - совершил величайшую глупость и подлость в своей жизни. Зачем он отдал приказ «Огонь!», даже примерно не прикинув последствий? Чтобы потом прятаться под охранником и жевать галстук? В результате погибли все - и грузины, и осетины, и русские. Или он думал, что американцы кинутся за него воевать? Ну это вообще кретинизм. Таким «взрывным» дуракам не место в политике и кресле президента (да и губернатора, как выяснилось, тоже). И тот факт, что сейчас этот человек не имеет гражданства, заочно арестован на родине и хвастается в фейсбуке, что умудрился как-то пересечь польскую границу по аннулированному украинскому паспорту, только подтверждает сложившееся еще в 2008 году мнение о нем.

Автор: Шура Тайгер

Фото: Henri Bergius from Helsinki Finland (Georgian road signs) [CC BY-SA 2.0 ], via Wikimedia Commons