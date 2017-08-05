Этот российский пистолет запрещен в США из-за его мощи

Такими пистолетами вооружена охрана президента нашей страны (Пистолет СР-1МП «Гюрза» - Самозарядный Пистолет Сердюкова СПС). Но телохранителям первого лица Вашингтон официально запрещает брать столь мощное оружие с собой в том случае, если Федеральной службе охраны предстоит работать на территории США.

Конструктор, чьим именем назван пистолет, - Петр Иванович Сердюков, совершил революционный рывок в проектировании отечественных пистолетов. Но об этом знают лишь специалисты.

Широко известные и самые массовые пистолеты ТТ и ПМ (Тульский Токарева и пистолет Макарова) нельзя считать полностью отечественными. При создании ТТ за основу был взят пистолет "Браунинг", а ПМ - это переработанный полицейский "Вальтер". Когда-то они были хороши, но с развитием индивидуальной бронезащиты полностью утратили свое могущество.

Потребность в новом личном оружии офицера возникла в конце 1980-х, еще в СССР.

Работы велись в нескольких оружейных КБ. Но самым оптимальным образом с поставленной задачей справились только в Центральном НИИ точного машиностроения в подмосковном Климовске конструкторским коллективом, которым руководил П.И. Сердюков. Там были созданы полностью отечественные, без всякого копирования, и новый пистолет, и новый патрон к нему. Произошло это в начале 1990-х. Увы, но в то время главный заказчик - Минобороны - ничего уже заказывать не могло. Деньги оставались лишь у спецслужб. И пистолет был определен как основное индивидуальное оружие для сотрудников этих служб новой России. Может быть, поэтому он имеет несколько "конспиративных" имен: РГ055, СР-1 "Вектор", СР-1М "Гюрза". А вот на снабжение Вооруженных сил и МВД уже в новом веке он поступил как СПС - самозарядный пистолет Сердюкова. Его очень полюбили в спецназе ГРУ и в подразделениях Сил специальных операций.

Несмотря на свою убойную силу, СПС достаточно элегантен, не производит впечатление стрелкового монстра. Те, кто им пользовался, отмечают то, что он очень хорошо ложится в руку, удобен и безопасен в обращении, очень надежен. Для СПС создан специальный патрон калибра 9х21 мм. Прицельная дальность стрельбы этим патроном - 100 метров. На этом расстоянии пробиваются бронежилеты, состоящие из двух титановых пластин 1,4 мм и 30 слоев кевлара либо стальные листы толщиной 4 мм.

После несложной замены отдельных элементов СПС может стрелять стандартными 9 мм патронами от пистолета "Макаров" и даже 7,62 мм патронами пистолета ТТ. У пистолета Сердюкова весьма продумана система предохранения от случайного выстрела. Нет привычного рычажного переключателя. Есть две кнопки - на задней стороне рукоятки и на курке. Они обеспечивают полную безопасность и в то же время мгновенную готовность к стрельбе.

Многим кажется, что в эпоху общей компьютеризации сотворить новый вид стрелкового оружия - пара пустяков. Главное, знать, на какие клавиши в компьютере надавить, дальше программа все сделает сама, выдаст оптимальный вариант того же пистолета. Однако не все так просто.

Как говорит конструктор Петр Сердюков, сегодня сделать стреляющую игрушку действительно особых проблем нет. Игрушка при этом может быть очень впечатляющей. Например, один из зарубежных создателей миниатюрного оружия для коллекционеров даже очаровал высших руководителей отечественного оборонного комплекса, убедив их, что готов сделать самый красивый и самый лучший в мире пистолет для Российской армии. Конструктору дали карт-бланш. Группа "Мирный воин"

Пистолет действительно получился весьма дизайнерским и даже стрелял. Но когда его стали испытывать в полевых условиях, оказалось, красивый дизайн оружия - не самое главное. Пистоль оказался абсолютно небоеспособен.

Он не выдерживал ни лишнего запыления, ни лишнего перегрева, ни стрельбы из различных положений, ни много другого, что должно выдержать настоящее боевое оружие, а не красивая стрелялка из компьютерных игр.

Основная сложность при проектировании пистолета - это его небольшие габариты. И чем мощнее патрон, тем труднее добиться надежности. Не будет преувеличением сказать, что Петру Сердюкову удалось почти невозможное. В габаритах и массе, не намного превышающих те, которыми обладает пистолет Макарова, удалось реализовать мощность выстрела, намного превосходящую ту, которая характерна, к примеру, для американского "Кольта" значительно большего калибра.

Интересен такой малоизвестный факт из истории СПС. В 1997 году в США на одном из полигонов морской пехоты демонстрировалось новое стрелковое оружие, созданное в ЦНИИТОЧМАШ. Показывали американцам и пистолет Сердюкова. Представители секретной службы, той, что охраняет первых лиц государства, включая президента, попросили проверить их бронежилеты на прочность. Все бронежилеты выстрелами из СПС были пробиты насквозь. Можно представить реакцию агентов, уверенных в своей броненеуязвимости.

Пистолетами Сердюкова вооружены бойцы Федеральной службы охраны. Но, что показательно, даже им, если они сопровождают нашего президента в США, запрещено ввозить туда свое табельное оружие - СПС. Приходится пользоваться другими, тоже хорошими, но менее мощными. Почти двадцать лет прошло после расстрела бронежилетов американской секретной службы на их же полигоне, а за океаном от шока до сих пор оправиться не могут.

Петр Иванович Сердюков родился 8 декабря 1945 года, ровно 70 лет назад в семье советского офицера.

Окончил Тульский политехнический институт. С 1969 года работает в Климовске в ЦНИИТОЧМАШ. Он выдающийся конструктор. Но отличает его необыкновенная скромность. Даже во "всезнающем" интернете о конструкторе Сердюкове говорится очень скупо.

Тем не менее, мы можем гордиться тем, что являемся современниками человека, создавшего оригинальный, чисто русский пистолет. На его базе сейчас ведется проектирование пистолета нового поколения, еще более совершенного и мощного.