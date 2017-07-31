США сами подсказали России ответ на санкции

Как повлияют новые экономические санкции на жизнь простых россиян? Сами они в целом считают, что никак. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного в конце июля, 48% россиян не ждут изменений, 28% ждут от санкций негативных последствий, 9% - перемен к лучшему.

Касаясь «старых» санкций, 35% россиян сказали, что они улучшили экономическую ситуацию в стране, 29% не заметили никаких перемен.

Участники опроса отметили ряд негативных последствий санкций: рост цен - 66%, рост безработицы и курса доллара - каждый десятый. Однако большинство граждан России (79%) не ощутили для себя и ближайшего круга знакомых никаких последствий ввода санкций. При этом 72% уверены, что добиваться их отмены руководству России не стоит, 19% считают разумным введение ответных санкций против США. А что говорят эксперты?

Андрей Корнеев, руководитель Центра проблем энергетической безопасности Института США и Канады РАН:

- Американский законопроект о новых санкциях в адрес России - это заявка на угрозу конституционному строю страны, ее территориальной целостности и суверенитету. Как должна поступить Россия? Действовать в соответствие с восточной пословицей: «Улыбнуться и идти дальше своим путем». В этом случае санкции будут стимулировать наше развитие и способствовать повышению уровня суверенитета.

Николай Платошкин, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета:

- Та редакция закона о санкциях против России, которая вступит в силу, уже была смягчена по сравнению с первоначальной. В частности, в тезисе о том, что президент США введет эти санкции, ультимативное слово shall заменили на более мягкое слово may - может. Это говорит о том, что законопроект обсуждался, в том числе с представителями Европы.

И это неудивительно: Европа не станет мерзнуть во имя неких «ценностей», она будет оказывать яростное сопротивление. Кроме того, проект NordStream - действующий, и поэтому под санкции он не попадет.

В тексте законопроекта содержится несколько «подсказок» на тему того, как должна реагировать Россия. Гениальной «подсказкой» является, в частности, секция 237, призывающая не трогать NASA. А ведь ракетные двигатели поставляем именно мы.

Наш ответ может также заключаться в том, чтобы вывести средства, вложенные в американские ценные бумаги, или остановить экспорт удобрений в США, предложив их Китаю. Хочу подчеркнуть: наши экономические проблемы на три четверти вызваны не санкциями против нас, а нами самими.

Евгений Савченко, губернатор Белгородской области:

- Санкции на жителей Белгородчины никак не повлияли. Введенное президентом и правительством в ответ на санкции продуктовое эмбарго - повлияло. Перед нами открылось огромное поле для импортозамещения. В рост пошло производство собственных продуктов питания, по животноводству мы заполнили практически все ниши, кроме разве что производства молока, которое мы пока еще частично импортируем из Белоруссии, плюс мы ежегодно импортируем 200-300 тысяч тонн мяса крупного рогатого скота. Зато мощно развивается плодоовощеводство. Еще приблизительно два с половиной года - и импортозамещение в аграрной сфере будет полным.

Нас особенно волновали политические и экономические отношения с Турцией, это связано с импортом турецких помидор. Но правительство четко заявило, что отечественным овощеводам-тепличникам необходимо оказать поддержку. Импорта турецких помидор на территорию Белгородской области мы не допустим, будем выращивать свои. Одним словом, продуктовое эмбарго сыграло позитивную роль.

Я уверен, что инновационное развитие страны перестроит структуру экспорта, а главное - повысит эффективность нашей экономики в целом и сделает ее конкурентноспособной. Альтернативы нет. Нам фактически предстоит совершить невозможное, а у России всегда это получалось, когда ее припирали к стенке.

Прагматическая задача состоит в том, чтобы от третьего-четвертого технологического уклада «перепрыгнуть» в шестой, развивать, в частности, «облачные» технологии. А может быть, даже в седьмой технологический уклад - в когнитивные технологии, когда «мыслеформы» создателей воплощаются в реальные предметы.

Автор: Станислав Варыханов