Дальний Восток «сдается» китайцам

Иммигранты по-прежнему угрожают национальной безопасности России. Так заявил секретарь Совета безопасности РФ генерал армии Николай Патрушев 7 августа на выездном совещании по вопросам национальной безопасности в Якутске. По его словам, с начала года количество мигрантов на Дальнем Востоке возросло на 15%.

Сейчас население региона (7,6 млн человек) составляет всего 5% от общей численности россиян, а площадь - 39% территории страны (6169,3 тыс. км²).

В общей сложности, по словам Патрушева, в регион приехали около 400 тысяч мигрантов, из которых больше половины - сезонные рабочие, не намеренные там оставаться.

Параллельно идет явный отток коренного населения на Большую Землю, то есть в центральную часть РФ. За 20 лет Дальний Восток покинули около 20% исконных жителей. Основная причина - повальная безработица в Приморском и Камчатском краях, удаленность от цивилизации, дороговизна товаров и продуктов.

Конечно, генерал работает в рамках, так сказать, своей профессиональной компетенции. Его дело - обозначить проблему и попытаться с ней справиться конкретными мерами. И все же, глядя на соседей по континенту в Западной Европе, понимаешь, что нельзя вычерпать море (в нашем случае - остановить иммиграцию полицейскими мерами).

Природа не терпит пустоты. Поэтому вакуум на безлюдных просторах России будет так или иначе заполняться. Виновато не китайское население, у которого одних бомжей более 30-35 миллионов (точнее подсчитать невозможно). Тут вообще трудно говорить о чьей-то вине.

Вряд ли Россия обладает необходимым объемом средств и запасом рабочих рук для экстенсивного освоения заброшенных регионов. А у дальневосточных соседей наблюдается переизбыток населения при явной нехватке свободных площадей.

Интересно, что, стремясь на словах обуздать безудержную иммиграцию, те же российские власти в ноябре прошлого года обсуждали на саммите АТЭС в Перу создание зоны свободной торговли с Китаем. То есть получается, что одной рукой Москва сдерживает иммиграцию, а другой сама же ее стимулирует: ведь очевидно, что КНР, получив ряд экономических преференций, будет еще более активно осваивать российский Дальний Восток.

И вполне понятно, к чему может привести действующее разрешение на двухнедельный безвизовый въезд на территорию того же Хабаровска для жителей приамурского региона Китая. Неужели Кремль не задумывается о судьбах Харбина и Порт-Артура, где о былом присутствии россиян напоминают, пожалуй, только камни на русском кладбище, тщательно обихоженном китайцами?

Очевидно, что популистские меры по раздаче дальневосточного гектара - не более чем пропагандистский трюк. Житель континентальной России бросает все и едет в дебри Дальнего Востока осваивать свой затерянный в лесах гектар? Такое ощущение, что кто-то в верхах перечитал Джека Лондона и мечтает о героическом освоении пустых земель по сценарию Клондайка.

Но если уж властителям приспичило засматриваться на американский пример на Аляске, то имеет смысл проанализировать, как в свое время Вашингтон подошел к развитию своих девственных земель.

Для начала надо прислушаться к самим жителям Дальнего Востока.

Один из молодых уроженцев Находки, уехавший на ПМЖ в Москву, перечисляет недостатки, с которыми не готов мириться на своей малой родине: крайне плохое состояние дорог (а где они вообще там есть?!), очень высокая цена на интернет (порядка 1500 рублей за трафик, который в Москве стоит максимум 300 рублей) и т.д.

Другой участник регионального сетевого форума из поселка Тепловодск Сахалинской области пишет: «Не было возможности для развития в спорте, культуре и в других сферах. Сейчас ситуация изменилась, но не кардинально».

К этому можно добавить запредельную дороговизну билетов на внутрироссийских авиарейсах (в США - копейки), обусловленную лизингом дорогих иностранных лайнеров и попустительством хищническому настрою перевозчиков.

Прежде чем воротить планов громадье, надо начинать с простого - работы, жилья, здравоохранения, услуг и развлечений для местных жителей, которые имеют не меньше прав на все вышеперечисленное, чем московские чиновники. И только обеспечив людей всем необходимым для жизни в ХХI веке, можно надеяться, что они не сдадут свою малую родину несчастным китайцам, которые бегут в Россию из еще более суровых условий.

Автор: Александр Артамонов