Франция не хочет содержать «первую леди»

Более 175 тысяч французов подписали петицию против первой леди Франции. Они не хотят, чтобы Брижитт Макрон, пожилая жена самого молодого президента за всю историю страны, получила особый статус, закрепленный законодательством.

Дело в том, что еще в апреле, выступая на первом канале французского телевидения, Эммануэль Макрон (тогда еще кандидат в президенты) долго и восторженно рассказывал о той роли, которую супруга играет в его нынешней политической жизни и избирательной кампании.

Если помните, он женат на своей бывшей классной руководительнице, которая старше его более чем на 20 лет. Уже один этот факт вызывает у верных брачным стереотипам французов жуткое негодование.

Сама фигура Брижитт Макрон идет вразрез с неким классическим образом Франции, которая еще с эпохи Ги де Мопассана воспринимается как страна молодых очаровательных и соблазнительных женщин и не отказывающих себе в радостях жизни страстных любовников.

Вспомните: когда бывшего директора-распорядителя МВФ Доминика Стросс-Кана осудили в США за приставания к американской горничной, французский бомонд искренне не мог уяснить саму суть предъявленного ему обвинения: изнасилования же не было, а остальное полиции не касается. Франция является, наверное, единственной страной, которая признает факт адюльтера, только если он был совершен под семейным кровом. Иными словами - если изменил жене в другом месте, то это как бы и не измена.

Но при всей свободе нравов у французов есть четкие и устойчивые представления о том, что комильфо, а что - моветон. Поэтому молодого и холеного главу государства они прозвали «президентом-геронтофилом». Сказались и свойственные им патерналистские комплексы: президент должен быть отцом нации, то есть серьезным, состоявшимся человеком, как минимум слегка в летах. Великим президентом считается Франсуа Миттеран, а величайшим государственным деятелем ХХ века - генерал де Голль.

Понятно, что на их фоне банкир-выскочка без политического бэкграунда под ручку с женой-пенсионеркой смотрится как пародия на символ высшей власти в государстве. Особенно если мадам выходит на публику в халатике медсестры из секс-шопа - разве что без красного креста.

Всеобщее недоумение усиливается негодованием при виде подобострастия Макрона перед президентом США и американским истеблишментом. Именно этим объясняют желание хозяина Елисейского дворца узаконить статус первой леди как государственного лица с отдельным бюджетом.

Напомним: один из конкурентов Макрона на выборах - экс-премьер республики Франсуа Фийон - сошел с дистанции как раз из-за жены (точнее, из-за бюджетных денег, которые муж выписал ей в качестве зарплаты как своей помощнице).

Против самой 64-летней супруги 39-летнего французского президента (кстати, весьма неглупой женщины, наделенной определенной долей очарования) жители республики, вероятно, ничего не имеют. Просто не любят тратить бюджет на вторых половин первых лиц: женился - содержи ее сам.

«Мы ее не избирали, и мы не живем в США!» - возмутился Поль Валетт, глава политического движения «Национальное равенство», которое ставит своей целью борьбу с коррупцией во всех ее проявлениях. На самом деле за этим и подобными высказываниями кроется возмущение не «первой леди», а самим Макроном.

Привычным, но тревожным рефреном звучит во Франции эпитет «президент-подкидыш» и другие нелестные характеристики с отсылкой к Вашингтону. При всей внешней любви к США французы все же считают Штаты страной второстепенной и вторичной культуры, поэтому им не по нраву подражание Трампу и навязывание англосаксонских штампов.

В Европе совсем другой протокол. В Великобритании, Франции или Германии политики первой величины пусть и не скрывают, но и не выпячивают свою личную жизнь - о чем, кстати, открыто заявила глава популярной французской ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Эммануэль Макрон насаждает чуждые ценности, защищает неевропейскую политическую линию и отклоняется от принципа «золотого равновесия», утвержденного еще Людовиком XIV. Именно этого ему и не могут простить соотечественники.

Похоже, нынешний президент Франции имеет все шансы стать настолько же непопулярным у себя на родине, как Дональд Трамп в Соединенных Штатах. И, к сожалению, тут его бывшая школьная учительница и нынешняя жена Брижит не в силах ему помочь.

Автор: Александр Артамонов