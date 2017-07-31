Аральское море возвращается на сушу

Чтобы привлечь туристов, муниципальные власти расположенного на севере Узбекистана города Нукус решили придумать новое развлечение - катание на вездеходах по высохшему дну ушедшего в вечность Аральского моря.

Наверное, жителям этой узбекской провинции легко представить себе, как будет выглядеть жизнь первых поселенцев на Марсе. Можно сказать, что Красная планета у них прямо под боком: бесконечные пылевые бури, поднимающиеся со дна бывшей акватории, превращают жизнь аборигенов в постоянный ад. Дело не только в песке, но и в пестицидах, которые десятилетиями спускались в море при помощи Сырдарьи и Амударьи, смывавших удобрения с полей.

Теперь природа жестоко мстит человеку. За неполных полвека регион накрыло страшное экологическое бедствие: одно из самых больших пресных озер в мире сократилось на две трети. Причем уровень воды понизился настолько, что острова соединились с берегом, а на дне обнажились два средневековых поселения и древняя усыпальница (мавзолей Кердери ).

В песчаной суспензии, которую носит злой ветер над барханами, содержатся опасные для здоровья яды, угнетающие иммунную систему человека и приводящие к онкологическим заболеваниям. Как грустное напоминание о былых временах, в центре пустыни - в футуристическом стиле одной из новелл Маркеса - бросили якоря ржавые остовы кораблей. Ну чем не мертвая Красная планета?

И вот 16 лет назад впервые появилась робкая надежда - нет, не на возрождение! - на хотя бы сдерживание этой экологической катастрофы. Международный коллектив специалистов провел всесторонние исследования и разработал общий проект «Регулирования русла реки Сырдарьи и сохранения северной части Аральского моря». Организаторы рассмотрели документацию и запустили строительство 13-километровой плотины - так называемой Кокаральской перемычки, которая перегородила северную часть бывшей акватории.

В 2005 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил строительство плотины завершенным. Оно обошлось в $86 млн, включая $64,5 млн заемных средств Всемирного банка. Удивительно, но - наверное, из-за жесткого контроля властей республики - все средства были потрачены по назначению, а не осели в карманах многочисленных посредников. Как следствие - всего за полгода вода вернулась в северную часть Арала, так называемое Малое море. Она продолжает прибывать и сегодня, спустя много лет, на радость рыбакам, возрождая рабочие места и радуя местных забытым вкусом рыбы. Вообще-то по бизнес-плану этого терраформирования (преобразования земной поверхности) вода должна была дойти до этой отметки за три года... Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает.

Кстати, в возрожденной водяной толще обнаружилось сразу семь продовольственных видов рыбы, включая камбалу и элитных осетровых. Часть улова немедленно пошла на экспорт - в Россию, Грузию и на Украину.

Цифры говорят сами за себя. В Малом (или Северном) Арале расстояние от кромки воды до бывшего берега сократилось в десять раз! Если 11 лет назад от казахского Аральска до моря приходилось ехать 150 километров (!), то теперь вода стоит всего лишь в 17 километрах от бывшей причальной стенки в заброшенном порту.

Первая часть проекта касалась только Казахстана, но второй этап проекта «Большой Арал» дает шанс на возрождение и южной акватории, расположенной в том числе на землях Узбекистана. Это и есть так называемая концепция БАМ - то есть полное восстановление Большого Аральского моря за счет строительства новой 10-километровой плотины.

Теперь средств потребуется в четыре раза больше: стоимость второй фазы оценочно составит $250-300 млн. Согласно классической схеме инвестирования при международном страховании ответственности через общество «Гермес», 15% должны поступить из госбюджетов обеих заинтересованных стран - Казахстана и Узбекистана. Тогда оставшуюся часть выдаст Всемирный банк.

Если все пойдет по плану, то вода вернется в порт Аральска, а муниципалитету Нукуса придется пересмотреть свои планы. Не исключено, что вместо катания туристов на вездеходах по высохшему дну мэрия предложит туристам серфинг, яхтинг, рыбалку и купание.

Автор: Александр Артамонов