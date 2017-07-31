На крыльях страха и расчета

Конгресс США фактически подталкивает Дональда Трампа к выходу из договора РСМД (о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году). Официально с позицией конгрессменов и значительной части сенаторов согласен и Госдеп, который хочет заставить Россию следовать букве этого соглашения.

Вашингтон обвиняет Москву в несоблюдении договора, потому что в настоящее время Россия занимается разработкой крылатой ракеты наземного базирования средней дальности. Конечно, нельзя сказать, что подобную позицию разделяют все американские избранники.

Как всегда, хватает и сомневающихся, включая и самого президента США, и тех политиков, которые в свое время лично положили много сил, чтобы добиться паритетного сокращения наступательного вооружения. К таким сторонникам разрядки относится, например, вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Пол Сельва, который не считает, что действия России представляют угрозу для США. По его словам, «развернутые Россией ракеты не дают Москве никакого преимущества в Европе».

Протесты слышны и из рядов демократов, встревоженных возвращением к логике Холодной войны. Именно в этом духе высказался, например, сенатор Патрик Лихи, голосовавший за ратификацию договора РСМД в 1988 году. По его словам, ракеты малой и средней дальности давно утратили свой сдерживающий эффект.

Сам же Дональд Трамп в личном блоге «поздравил» конгресс США с тем, что из-за настроя американских политиков отношения с Россией достигли реального исторического минимума.

Для «сдерживания российской агрессии» американцы могут реабилитировать программу производства ракет класса «Першинг-2», стоявших на боевом дежурстве в Европе до начала июля 1989 года. Твердотопливные ракеты этого класса снабжены достаточно мощной - и даже слегка переразмеренной для этого типа техники - ядерной боевой частью (до 80 кт).

Но все же справедливости ради напомним, что в годы их производства Североатлантический альянс не раз заявлял о своей готовности отказаться от «Першингов» при условии, что Россия демонтирует свои куда более дальнобойные РСД-10 (прицельная дальность свыше 5,5 тыс. км после модернизации; для сравнения - у «Першинга-2» она едва превышала 1,5 тыс. км). Совершенно не исключено, что американцы в состоянии доработать дальность и точность своих ракет, но ведь и российский оборонный сектор все эти годы тоже не стоял на месте.

Так ли уж безосновательны американские страхи и на чем конкретно они основаны? Очевидно, что боязнь Пентагона столкнуться с новым классом российского ракетного вооружения появилась после того, как ВКС РФ успешно и с потрясающей воображение точностью применили на границе сирийских провинций Хама и Хомс крылатые ракеты класса 3М14 «Калибр» и Х-101.

Пуск Х-101 был осуществлен с борта стратегического ракетоносца Ту-95МС. Высокоточная ракета «Калибр» - преимущественно корабельного базирования. В данном случае выстрел был произведен с Каспийской акватории и лег прямо в центр мишени. Это крайне важно уточнить, так как в советском прошлом отечественное ракетное вооружение не отличалось точностью наведения, сопоставимой с американскими аналогами.

Получается, американцы действительно правы: в течение последних десятилетий российский военно-промышленный комплекс явно оттачивал свои возможности. Это наблюдение подтверждается и разработкой новой баллистической ракеты средней дальности класса РС-26 «Рубеж». Такое оружие способно уничтожить цель на расстоянии до 5,5 тыс. км от места запуска. Приходится признать, что соображения американских политиков все-таки основаны на действительно ведущихся исследованиях новых ракетных технологий, которые, по сути, подпадают под действие РСМД.

Американская же оборонка во многом отстала и живет наработками десяти- и даже двадцатилетней давности. Кроме того, в последние годы российская военная техника применялась в реальных боевых условиях. Не следует забывать, что, помимо возможного использования в условиях открытой военной конфронтации, те же ракеты являются ходовым товаром. США же - первые в мире по продаже вооружений. Россия периодически выходит на вторую позицию, оспаривая это место у Франции.

Поэтому устаревшие ракетные технологии, равно как и отставание США в программах разработки боевого лазера и новых видов космического вооружения - это просто антиреклама американского ВПК. А Дональд Трамп прежде всего бизнесмен. Даже на посту президента США его любимый термин - «сделка».

В данном случае для американцев доработка своих возможностей в области крылатых ракет - это, как ни странно, не более чем попытка вернуть паритет с Россией по этому классу вооружения и поддержать коммерческий сбыт своей военной техники.

Кроме того, размещение новых «Першингов» или тех же «Томагавков» в Европе вряд ли встретит одобрение со стороны Брюсселя. Так что речь идет совсем не о новом витке конфронтации между двумя державами, а об обычной политической и коммерческой Большой Игре.

Автор: Александр Артамонов