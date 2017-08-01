Бой в Аргуне: держать боевиков до последнего

Бой за дом в центре Аргуна: старший лейтенант в одиночку сдерживает натиск целой банды боевиков. Раненый в ноги, он до последнего патрона прикрывает отход группы. Мы вспоминам историю последнего подвига Героя России Ивана Шелохвостова.

Операция в Аргуне

4 февраля 2003-го подразделение спецназа под командованием старшего лейтенанта Ивана Шелохвостова проводило спецоперацию в поселке Аргун. По данным разведки, в населенном пункте находилось порядка 45 боевиков. Задача бойцов — проверить имеющуюся информацию и ликвидировать банду.

Спецназовцы методично прочесывали каждую улицу, осматривали дома и двигались вглубь поселка.

В центре Аргуна наткнулись на засаду: из окон жилого дома бандиты открыли ураганный огонь.

Завязалась перестрелка, но шансов на благополучный исход у группы, находящейся на открытой местности, не было.

Тогда старший лейтенант Шелохвостов отдал неожиданный приказ: не отходить, не пытаться занять одно из соседних зданий, а ворваться в дом, занятый боевиками, и продолжить бой.

Достойный крапового берета

Иван Шелохвостов попал в отряд спецназа «Витязь» в 2000 году, после окончания Новосибирского военного института внутренних войск МВД. Свое право носить краповый берет боец доказал еще во время отбора. Тогда из 47 человек, пожелавших служить в элитном отряде, испытания прошли лишь семеро. Иван был лучшим из них.

«Он выделялся среди них особенным поведением, — говорил заместитель командира отряда Владимир Константинов. — Немногословен, подтянут, вежлив с командирами, четко отвечает на поставленные вопросы.

А еще Иван умел располагать к себе и командиров, и подчиненных. Дружелюбный, с хорошим чувством юмора и улыбкой «добродушной, открытой, как у Юрия Гагарина», он быстро подружился с сослуживцами.

В ноябре 2000-го лейтенант Шелохвостов в качестве командира штурмовой группы отправился в свою первую командировку в Чечню.

Первая операция принесла первую награду — медаль «За отвагу».

Ее Шелохвостов получил за ликвидацию группы боевиков. Чтобы избежать ночного боя и возможных жертв среди населения, бандитов спецназовцы уложили меткими бросками армейских ножей.

К февралю 2003-го, когда старший лейтенант повел бойцов штурмовать дом в центре Аргуна, на его счету было множество успешных операций в Шали, Старых Атагах, Чири-Юрте и Мескер-Юрте, десятки задержанных боевиков и сотни изъятых единиц вооружения.

Очередная командировка подходила к концу. Дома ждала жена Елена, которая готовилась к рождению долгожданного первенца.

Аргун: штурм дома

Бойцы штурмовой группы молниеносно ворвались в здание. Не ожидавшие такой дерзости боевики, еще мгновение назад владевшие ситуацией, оказались в ловушке: спецназовцы перекрыли единственный выход, на окнах стояли мощные решетки.

Несколько бандитов были уничтожены на месте, а остальные оказывали отчаянное сопротивление. Бой разгорался с новой силой, под ноги спецназовцев прилетела граната.

Командир группы среагировал мгновенно — он поднял лимонку и бросил ее обратно в сторону боевиков. Взрыв уничтожил еще несколько боевиков, но старшему лейтенанту перебило обе ноги.

Ранения получили и другие бойцы. Тогда Шелохвостов приказал эвакуировать раненых и отходить к основным силам отряда, а сам, невзирая на ранение, остался прикрывать отход группы.

Бандиты обрушили на спецназовца шквальный огонь. Но даже в этом неравном поединке им не удавалось одержать верх — старший лейтенант отвечал точными частыми выстрелами.

В здании начался пожар: на воздух взлетел баллон с бытовым газом, и банда решила воспользоваться ситуацией и пойти на прорыв. Не удалось — Шелохвостов отстреливался до последнего патрона, а потом пустил в ход гранату.

Прогремевший взрыв заглушил грохот рухнувших перекрытий. Вместе с Иваном Шелохвостовым под обломками остались 14 боевиков, в числе которых был эмир аргунского джамаата Иса Чантаев.

Капитан Шелохвостов

«Он был профессионалом своего дела и доказал это в последнем бою», — говорили сослуживцы Шелохвостова.

Через несколько дней после похорон героя в часть пришел приказ о присвоении ему звания капитана. Елена Шелохвостова через месяц после гибели мужа родила сына, которого назвала Иваном. А летом 2003 года спецназовцу было посмертно присвоено звание Героя России.