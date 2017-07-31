Надежда Украины: интим-услуги в президентском кресле

Проект «Крым»: мост растет, спрос падает
Строительство Керченского моста идет опережающими темпами, но решит ли он проблемы развития туризма на полуострове?
Строительство Керченского моста идет опережающими темпами, но решит ли он проблемы развития туризма на полуострове?
Пьяный мужчина, нецензурно выражаясь, ударил корреспондента НТВ, который вел прямой репортаж о праздновании Дня десантника.
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, собирающаяся баллотироваться на выборах президента страны, дала весьма откровенное интервью местному изданию «Главком». В частности, она призналась , чем зарабатывала на жизнь в молодости - а именно в 2002 году трудилась в службе «секс по телефону».
Трудилась, конечно, ради денег, по тем временам весьма приличным. «Зарплата была шикарной - 100 долларов. Надо было проходить официальное оформление, это можно было с 23 лет. А мне в тот момент был 21», - призналась Савченко.
Да уж, дама с молодости проявляла склонность к авантюрам. И до сих пор ее не утратила, судя по стремлению занять кресло президента Украины. А почему бы и нет? После Порошенко разочаровать избирателей будет сложно, всякого натерпелись. Зато
«Да, работала. Это стало возможным, опять-таки, из-за адекватного отношения ко всему, - поделилась воспоминаниями Надежда. - Такую работу может выдержать не каждый, я это увидела на отборе. Мы с подругой искали работу, увидели объявление в газете: «Девушка, с приятным голосом, с умением разговаривать на любые темы».
После этих слов пользователей соцсетей просто порвало! Даже обладающие самой богатой фантазией не смогли представить себе ни нежную соловьиную трель в ее исполнении, ни саму эту даму с великим ораторским даром. Говорить на любые темы она, конечно, может. Недавно, например, Надежду попросили вкратце рассказать телезрителям, как обстоят дела в украинской политике. Савченко дала урок ораторского мастерства - уложилась в полминуты, использовав меньше десяти слов. Остальные режиссерам пришлось «запикать» .
А что толку миндальничать? Вы попробуйте годик в Раде посидеть - и материться начнете, и драться научитесь. Довели женщину, ожесточили. Хотя еще каких-то 15 лет назад с клиентами по телефону она совсем иначе разговаривала. Наверное.
Впрочем, тогда юной Наде тоже приходилось нелегко. «Я не знала, что это, - рассказывает она про телефонные интим-услуги. - Приехала туда, мне дали какой-то бульварный роман, сказали прочитать на микрофон сексуальную сцену. Я сначала мысленно посмеялась над этим. Многие девушки, которые пришли на отбор, были в шоке, шли оттуда: мало кто мог это прочитать. Я себе сказала: «Ты актриса, ты это прочтешь!»
Тут нас второй раз пробило на дикий смех! Оказывается, у Савченко еще и актерские способности есть!
У депутатши поинтересовались, почему рядом с ней сейчас нет мужчины. Савченко ответила, ее будущий муж должен быть равным по силе, так как сильнее нее быть невозможно: «Дело в способности на поступок. Нет людей, способных на поступок. Политики способны на какую-то работу - командную или индивидуальную. Поступок - это то, что выходит за рамки. Когда человек идет против всего мира: когда все прогнулись, а ты стоишь устойчиво. Нет таких людей в политике». Но разве на политиках сошелся клином белый свет?
Савченко посетовала, что с дончанами ей удобнее общаться, чем с Порошенко. «Мне проще иметь контакты с врагом, чем с президентом Украины. Я пыталась обращаться к нему пару раз с проблемами людей, но поняла, что это президенту безразлично и конструктивного общения здесь не будет», - отрезала Надежда.
Видимо, именно поэтому она решила баллотироваться в президенты Украины и объявила сбор денег на свою президентскую кампанию. «Для этого, на самом деле, нужно немного: 2,5 миллиона гривен, чтобы зарегистрироваться. Открывается фонд и честно говорится: я собираю деньги на президентство. Участие я принимать буду, а как дальше - будет видно», - поделилась планами возможный кандидат в президенты.
Но и это не все! У нее горячее желание участвовать в парламентской избирательной кампании с собственной партией. В министерстве юстиции зарегистрирована «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». И даже выбрана главная концепция: люди, которые были во власти, больше не должны там быть!
Причем Надежда сообщила, что предлагала Михаилу Саакашвили объединить усилия. «Я предлагала ему создать партию, в которую вошли его умные люди (какие? - авт.), мои умные люди (список! - авт), но где не было бы нас... Если бы я была на его месте президента страны, то чтобы со мной мой народ не делал - разорвал бы как Каддафи или засыпал цветами - я бы никогда не ушла из своей страны, не отказалась бы от гражданства», - поделилась своей гражданской позицией Савченко.
Итак, Героиня Украины (пока еще) с богатой биографией (в которой есть и тюремное прошлое, и секс по телефону, и многое другое) идет в Раду и президенты. Поверят ли ей украинцы? Поживем - увидим.