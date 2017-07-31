Надежда Украины: интим-услуги в президентском кресле

Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, собирающаяся баллотироваться на выборах президента страны, дала весьма откровенное интервью местному изданию «Главком». В частности, она призналась , чем зарабатывала на жизнь в молодости - а именно в 2002 году трудилась в службе «секс по телефону».

Трудилась, конечно, ради денег, по тем временам весьма приличным. «Зарплата была шикарной - 100 долларов. Надо было проходить официальное оформление, это можно было с 23 лет. А мне в тот момент был 21», - призналась Савченко.

Да уж, дама с молодости проявляла склонность к авантюрам. И до сих пор ее не утратила, судя по стремлению занять кресло президента Украины. А почему бы и нет? После Порошенко разочаровать избирателей будет сложно, всякого натерпелись. Зато

«Да, работала. Это стало возможным, опять-таки, из-за адекватного отношения ко всему, - поделилась воспоминаниями Надежда. - Такую работу может выдержать не каждый, я это увидела на отборе. Мы с подругой искали работу, увидели объявление в газете: «Девушка, с приятным голосом, с умением разговаривать на любые темы».

После этих слов пользователей соцсетей просто порвало! Даже обладающие самой богатой фантазией не смогли представить себе ни нежную соловьиную трель в ее исполнении, ни саму эту даму с великим ораторским даром. Говорить на любые темы она, конечно, может. Недавно, например, Надежду попросили вкратце рассказать телезрителям, как обстоят дела в украинской политике. Савченко дала урок ораторского мастерства - уложилась в полминуты, использовав меньше десяти слов. Остальные режиссерам пришлось «запикать» .

А что толку миндальничать? Вы попробуйте годик в Раде посидеть - и материться начнете, и драться научитесь. Довели женщину, ожесточили. Хотя еще каких-то 15 лет назад с клиентами по телефону она совсем иначе разговаривала. Наверное.

Впрочем, тогда юной Наде тоже приходилось нелегко. «Я не знала, что это, - рассказывает она про телефонные интим-услуги. - Приехала туда, мне дали какой-то бульварный роман, сказали прочитать на микрофон сексуальную сцену. Я сначала мысленно посмеялась над этим. Многие девушки, которые пришли на отбор, были в шоке, шли оттуда: мало кто мог это прочитать. Я себе сказала: «Ты актриса, ты это прочтешь!»

Тут нас второй раз пробило на дикий смех! Оказывается, у Савченко еще и актерские способности есть!

У депутатши поинтересовались, почему рядом с ней сейчас нет мужчины. Савченко ответила, ее будущий муж должен быть равным по силе, так как сильнее нее быть невозможно: «Дело в способности на поступок. Нет людей, способных на поступок. Политики способны на какую-то работу - командную или индивидуальную. Поступок - это то, что выходит за рамки. Когда человек идет против всего мира: когда все прогнулись, а ты стоишь устойчиво. Нет таких людей в политике». Но разве на политиках сошелся клином белый свет?

Савченко посетовала, что с дончанами ей удобнее общаться, чем с Порошенко. «Мне проще иметь контакты с врагом, чем с президентом Украины. Я пыталась обращаться к нему пару раз с проблемами людей, но поняла, что это президенту безразлично и конструктивного общения здесь не будет», - отрезала Надежда.

Видимо, именно поэтому она решила баллотироваться в президенты Украины и объявила сбор денег на свою президентскую кампанию. «Для этого, на самом деле, нужно немного: 2,5 миллиона гривен, чтобы зарегистрироваться. Открывается фонд и честно говорится: я собираю деньги на президентство. Участие я принимать буду, а как дальше - будет видно», - поделилась планами возможный кандидат в президенты.

Но и это не все! У нее горячее желание участвовать в парламентской избирательной кампании с собственной партией. В министерстве юстиции зарегистрирована «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». И даже выбрана главная концепция: люди, которые были во власти, больше не должны там быть!

Причем Надежда сообщила, что предлагала Михаилу Саакашвили объединить усилия. «Я предлагала ему создать партию, в которую вошли его умные люди (какие? - авт.), мои умные люди (список! - авт), но где не было бы нас... Если бы я была на его месте президента страны, то чтобы со мной мой народ не делал - разорвал бы как Каддафи или засыпал цветами - я бы никогда не ушла из своей страны, не отказалась бы от гражданства», - поделилась своей гражданской позицией Савченко.

Итак, Героиня Украины (пока еще) с богатой биографией (в которой есть и тюремное прошлое, и секс по телефону, и многое другое) идет в Раду и президенты. Поверят ли ей украинцы? Поживем - увидим.