Праздник не фонтан: футбольный хулиган опозорил ВДВ на всю Россию

Отмечаемый 2 августа День Военно-воздушных сил давно считается непростым праздником. Традиции десантников купаться в фонтанах, устраивать самодеятельные шествия, публичные демонстрации боевых навыков и прочие «эвенты» отпугивают многих нормальных людей и, наоборот, привлекают неадекватных.

А народная логика при этом работает без сбоев: если 2 августа кто-то чудит на публике - значит, десантник. Ведет себя агрессивно, матерится, пышет перегаром? Ну точно же, он самый, герой дня, виновник торжества. Из-за такого подхода одна из самых резонансных тем сегодняшней новостной хроники поначалу «укрывалась» заголовками типа «Пьяный ВДВшник ударил журналиста в прямом эфире» или «Десантник сорвал репортаж о своем празднике».

История такая. Молодой сотрудник новостной службы телеканала НТВ Никита Развозжаев отправился на редакционное задание к одному из московских фонтанов - вести прямой репортаж про водные процедуры десантуры.

Выйдя в эфир, корреспондент начал бодро рапортовать о праздничном настрое и даже успел процитировать гордый девиз ВДВ «Никто, кроме нас». После этого в кадр вторгся неизвестный мужчина в белой футболке с надписью «Оплот» и явными признаками алкогольного опьянения, обматерил Никиту и, услышав просьбу не мешать, ударил журналиста кулаком в лицо. Оператор отступил на шаг назад и заснял нападение, но связь со студией на этом, конечно, прервалась.

Вот и все, что произошло в кадре, в эфире и в действительности. А потом история ушла в интернет и сразу же обросла скандальными подробностями.

Независимые эксперты посмотрели сюжет и углядели в нем признаки постановочной драки. «Хайп», - последовал вердикт. Ну конечно, НТВ еще и не такое может.

«А-а-а, это НТВ?» - обрадовались заскучавшие в соцсетях добрые люди. И впрямь праздник, ликовали они, да здравствует этот пьяный мужчина и его стремительный кулак, а матом пусть ругается как хочет, видно же - человек-то хороший, раз НТВшника ударил. Им далеко до Божены Рынски с ее злорадством насчет гибели тележурналистов при крушении Ту-154 Минобороны. Но они очень стараются.

Менее эмоциональные и более внимательные зрители логически рассудили, что десантник, будь он хоть трижды пьян, на свой праздник явился бы в тельняшке, а между парой матерных слов непременно крикнул бы «За ВДВ». Но дело даже не в этом, а в слове «Оплот» на футболке у хулигана. Понятно, откуда ветер дует, догадались конспирологи - из Донбасса .

Но не успела виртуальная дискуссия привычно свернуть в украинскую колею, как донецкого «десантника» опознали. Им оказался футбольный фанат, ветеран стадионных драк и знаток похабных кричалок по прозвищу Колобан. В Telegram живо раскопали его фото с других мест боевой славы: Никита Развозжаев оказался не первым, кого господин Колобан, исчерпав запас ругательств, ударил по лицу.

Дальше - больше. СМИ пишут, что напавший на журналиста мужчина не раз попадал в отделение полиции. Mash утверждает, что в 2006 году некого Александра О. 1985 года рождения (вроде как он и есть Колобан) задерживали за продажу ртути на сумму 2,8 тыс. долларов. Еще кто-то сообщает, что Александр якобы прилежно болел за «армейцев», пока его не выгнали за нарушение правил безопасности. И сегодня после нападения на Развозжаева пугал полицейских рассказами про боевое прошлое и лишь чудом забытые дома стволы. Но это все, конечно, совершенно неофициально.

«Сегодня в полицию поступила информация о нанесении телесных повреждений корреспонденту одного из телеканалов в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького. Сотрудниками полиции и ОМОН Росгвардии подозреваемый в совершении данного деяния был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 32-летний житель города Москвы. Установлено, что задержанный никакого отношения к Воздушно-десантным войскам не имеет», - подвела итог официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, на задержанного завели уголовное дело по статье о побоях (ст. 116 УК РФ).

Казалось бы, инцидент исчерпан. Все успокоились. Слава Богу, десантники не при чем. Донбасс тоже. Даже футбольные фанаты и те открестились: был человек, да весь вышел. Со стадиона, имеется в виду. Наверное, еще немного такого умиротворения - и снова принялись бы травить НТВшников, чтобы там никто не расслаблялся.

Но тут «подоспели» герои дня с интересными сценариями праздника. В Симферополе пьяный мужчина внушительного телосложения, раздевшись до узких плавок, морским котиком резвился в струях городского фонтана, а потом, утомленный бурной активностью, прилег отдохнуть прямо в чаше. Сограждане умиленно разглядывали обтекаемую фигуру спящего бойца, не забывая фотографировать его на мобильники.

Тем временем в Сургуте ожесточенно дрались двое отставных десантников, один из которых спьяну неудачно пошутил, что принудит второго к половому акту в наказание за слабые знания военной науки и неуважение к субординации. К счастью, в педагогический процесс вовремя вмешалась полиция - виновников торжества разняли, пожурили и отпустили по домам.

А в Москве на Рязанском проспекте их коллеги по роду войск тоже устроили битву - но не между собой, а с охранником магазина, откуда решили вынести пару бутылок водки и одну с виски. Честь голубого берета защищена, охранник повержен, трофеи завоеваны - «никто, кроме них», как говорится.

На этом фоне немного наивно прозвучал призыв замглавы сенатского комитета по обороне и безопасности Франца Клинцевича, который обратился к десантникам с просьбой самим следить за чистотой контингента празднующих, наметанным глазом выглядывать «ряженых» и изгонять с позором. Их уже и так ловят и бьют, аккуратно признал сенатор, но - судя по сегодняшней истории с НТВ, недостаточно.

А если серьезно, то от таких праздников ждешь одного - чтобы быстрее закончились. Обидно только, что благородную идею топят в водке и фонтанах.