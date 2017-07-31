«Летучий рязанец», нож пророка и другие легенды ВДВ

Во второй день августа Россия традиционно отмечает День Воздушно-десантных войск, неожиданно совпавший с чествованием по святцам ветхозаветного Илии Пророка.

Официально этот праздник учрежден 31 мая 2006 года президентским указом «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации». А дата под него была выбрана из 1930 года, когда 12 военных парашютистов, принимавших участие в учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем, впервые десантировались для выполнения тактической задачи.

Российские десантники по праву служат под боевым девизом «Никто кроме нас!», так как нередко командование бросает их на выполнение заведомо невозможного. Примерам несть числа - хотя бы знаменитый подвиг 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии в марте 2000 года, когда 90 человек предотвратили прорыв 2,5 тысячи боевиков, уничтожив свыше 700 из них. В живых осталось шесть человек. На родине десантникам поставлен памятник, о них сняты фильмы «Русская жертва» и «Прорыв».

ВДВ рассматривают подвиг как часть службы, а не что-то из ряда вон выходящее. Недаром, например, у 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова есть собственный уточненный вариант воинского девиза - «Нет задач невыполнимых!»

Армейская мудрость относится к десантникам с определенным лукавством - с одной стороны, безусловно, герои, а с другой - вполне себе на уме.

«Основополагающая черта десантника - нахальство: «Главное - ввязаться в драку, а там посмотрим». Индивидуалист, хотя и не чрез меры, но привык к тому что «если чо» - разбираться придется самому. Такая привычка воспитывает в душе десантника некоторый фатализм - с аналогичным количеством людей и близким набором техники оставленный «сторожить» на позиции, без прямого соприкосновения с соседями ротный-мотострелок будет ругать начальство за безразличие и требовать всяческой поддержки, ротный-десантник, поплевывая в потолок, считает, что все равно справится, даже в гордом одиночестве. Иногда подобное отношение приводит к неприятным последствиям» (это выдержка из шуточного описания разных родов войск в интернете).

В чем-то этот психотип сродни японским воинам-камикадзе или казачьим пластунам - кавказским частям ХIX века.

Очень непростой святой покровитель у десантников - пророк Илия, один из ветхозаветных святых, одинаково истово почитаемых в традиции трех великих религий - иудаизма, христианства и ислама.

Нередко говорят, что Илия - покровитель ВДВ, потому что «в огненной колеснице по небу ездит». Интересно еще и то, что на многих иконах пророк изображен с ножом, которым предал смерти 450 поклонявшихся идолу жрецов. Если толковать этот библейский сюжет символически, то можно провести параллель с десантурой, которая не боится самой страшной и грязной работы во имя высшей цели - защиты земли и веры.

Есть у ВДВ и более современные легенды. Герой одной из них стоит прямо в вестибюле станции «Площадь Революции» Московского метрополитена. Это десантник-стахановец Иван Волкорез по прозвищу «Белый парашютист» или «Летучий рязанец» (с него скульптор «лепил» фигуру бравого воина для украшения метро).

О Волкорезе рассказывают множество удивительных историй. Например, в 1930-е годы, прыгая на Гатчинском аэродроме в районе Царского Села, он поклялся, что раскроет свой купол в затяжном прыжке, когда его сапоги коснутся креста на заброшенной церкви. И якобы сказал: «Если не сделаю - чтоб мне на землю не приземлиться!» В момент прыжка Иван попал в восходящий воздушный поток, унесший его в стратосферу, на запредельные высоты.

С тех пор в рядах крылатой пехоты ходит много историй о той помощи, которую «Белый парашютист» оказывает терпящим бедствие коллегам, будто бы предупреждая их об опасности и указывая верное место приземления.

Зная все это, не очень хочется следить за хроникой празднования Дня ВДВ по более «свежим» традициям - с разбиванием бутылок об головы, пьяными драками и непременным купанием в фонтанах. Но и тут по-своему выплескивается безудержная десантная удаль, в бою без нее никуда - так и в мирное время не спрячешь.