Увидеть Париж – и… не умереть

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Париж превратился в по-настоящему опасный и непредсказуемый город. Вы можете вечером выйти подышать свежим воздухом и... оказаться в Сене.
Именно это и произошло с американской туристкой, которая вместе с двумя подругами около 23:00 прогуливалась по набережной Аустерлица в 13-м квартале столицы Франции - всего в километре от Лувра и острова Ситэ.
К сожалению для трех дам, их путь пересекся с тремя наркодилерами, которые никак не могли сбыть свой товар. Торговцы пристали к девушкам, настойчиво требуя приобрести у них дозу. Получив отказ, один из них схватил американку за руку, дотащил до парапета и столкнул в воду.
Тут надо уточнить, что набережные Сены довольно приличной высоты, сопоставимой с одетыми в камень берегами Москвы-реки. Время близилось к полуночи, не говоря уже о шоковом состоянии жертвы. На ее счастье поблизости оказался охранник магазина.
Услышав крики подруг девушки, барахтавшейся в воде, чтобы удержаться на поверхности, мужчина позвонил в бригаду помощи на водах - подразделение парижской речной полиции. И опять же все сложилось удачно для пострадавшей: один из полицейских катеров как раз был вблизи от места происшествия. После нескольких часов обследования в ближайшей больнице и успокаивающего укола туристку отпустили.
Если вы думаете, что это единичный случай в хронике парижских происшествий, то ошибаетесь. Целенаправленная агрессия на набережных Сены в самом центре города стала чуть ли не рутиной.
В октябре на острове Сен-Луи, в двух шагах от Собора парижской Богоматери, пятеро подростков арабского происхождения средь бела дня напали на старшеклассницу, ограбили ее, жестоко избили и выкинули в реку. С большим трудом жертве удалось выбраться из холодной Сены по одной из металлических скоб, которые вбиты в каменную кладку набережных через каждые 100 метров и доходят до кромки воды.То происшествие замяли - хотя в 1995 году, когда молодые радикалы из Национального фронта сбросили в ту же Сену 29-летнего марокканца Брагима Буаррама, СМИ несколько недель не могли успокоиться - все бичевали нацизм.
Если вдуматься, все эти случаи по-своему показательны: похоже, Франция уже не принадлежит французам, им приходится учиться новым правилам игры.
Буквально пару дней назад французская журналистка африканского происхождения по фамилии Дьялло публично посоветовала коренным жителям страны «поменять менталитет» - осознать, наконец, что Пятая республика давно превратилась в афро-европейскую мусульмано-христианскую страну смешанного генезиса.
Госпожу Дьялло, например, раздражает «засилье белых» на телевидении и в общественной жизни в целом. И ведь она не одинока: слова журналистки отражают общий настрой примерно трети населения Франции. Около 30% проживающих в республике семей - полностью или частично (один из родителей) иностранного происхождения, то есть в подавляющем большинстве случаев арабского или африканского.
В отличие от большинства «зажиточных» членов Евросоюза - например, той же Германии, где на каждую семейную пару в среднем приходится по 1,4 ребенка, - Франция демонстрирует положительное демографическое сальдо (2,01 ребенка на семью). Но этот прирост обусловлен не рождаемостью, а притоком иммигрантов из Африки и стран Ближнего/Среднего Востока, не говоря уже о Китае.
Париж перестал быть безопасным местом для отдыха - если, конечно, вы не ищете приключений и морально не готовы нырнуть в Сену. Выросшие в гетто дети недавних переселенцев открыто нападают на сограждан и иностранных гостей. В других крупных городах страны - Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле, Каламаре, Кале - положение дел едва ли не хуже.
В стране веет духом фатализма, а ее новый президент Эммануэль Макрон предпочитает делать вид, что проблемы не существует. А мог бы, с почетом привечая своего американского коллегу Дональда Трампа, почерпнуть ценный опыт США в борьбе с уличной преступностью: там попытка убийства карается длительным сроком фактически каторжного заключения, а само убийство может и в камеру смертников привести.
Во Франции же власти так боятся разгневать свое некоренное население справедливыми приговорами за тяжкие преступления, что у тамошней Фемиды врут похуже «безменов» на турецком рынке. Совсем недавно насильники, глумившиеся над пятилетней девочкой, отделались невероятно мягким при таких отягчающих обстоятельствах приговором, а СМИ предсказуемо «не увидели» в этой истории ни трагедии, ни сенсации.