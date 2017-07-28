От героя до предателя – один орден

Имя 51-летнего пилота армянского происхождения Александра Акопова не сходит со страниц турецкой и украинской прессы.

Пилотируемый им самолет турецкой авиакомпании Atlas Global 27 июля попал в сильную грозу на высоте примерно 1200 м вскоре после вылета из Стамбула. Акопов принял решение возвращаться. Но носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины побило градом, сделав его непрозрачным из-за множества трещин.

Авиалайнер с 121 пассажиром и шестью членами экипажа на борту летчик посадил фактически вслепую, немного наклонив набок, чтобы видеть взлетно-посадочную полосу в уцелевшую после града левую форточку. Очевидцы и пассажиры были в панике: они не верили, что в такой ситуации можно благополучно приземлиться. «Он не сядет, не сядет!» - кричит кто-то по-турецки на видеозаписи, сделанной свидетелями посадки.

Удачное приземление произвело настоящий фурор: Акопову аплодировали все в стамбульском аэропорту, пилоты других самолетов приветственно мигали огнями в знак поддержки и восхищения, а после подходили пожать руку.

Услышав в новостях про героя-пилота, президент Украины Петр Порошенко решил наградить его орденом «За мужество» III степени. Какое отношение Акопов имеет к Украине? Это его родина, он из Донецка. И, судя по ордену, до сих пор является обладателем украинского паспорта - хоть и работает в Турции.

С подачи Порошенко мужеством соотечественника восхитились многочисленные украинские интернет-пользователи. Пилот стал героем соцсетей, его на все лады хвалили, выражая национальную гордость - мол, знай наших!

Первой ложкой дегтя в этой бочке патриотического меда стало известие о том, что Акопов родом из Донецка. Поначалу народ упустил эту подробность, но потом, когда восторги поутихли и сменились приступом диванной аналитики, доморощенные специалисты мигом отыскали летчика в фейсбуке. Видимо, хотели по его страничке поставить диагноз - «тот» он донецкий или «не тот».

Отдельные умудренные жизнью патриоты уже тогда обвинили Порошенко в том, что с орденом мужества он поторопился: на страничке Акопова не нашлось ни одного желто-голубого флага. И у его сетевых друзей тоже. Вывод сам собой напрашивается, вы же понимаете.

Но окончательное прозрение настало, когда поборники справедливости увидели «зраду» (аватарку) летчика. Дело в том, что Александр имеет некоторое внешнее сходство - весьма отдаленное и условное - с главой МИД России Сергеем Лавровым. Наверное, это не раз становилось поводом для шуток в кругу его общения, потому что летчик выложил в соцсеть фотографию Лаврова вместо своей. Лицо российской дипломатии на аватарке гражданина Украины - это страшнее авиакатастрофы, которую предотвратил летчик.

Профессионализм, мастерство, мужество, героизм, подвиг, орден - все это вдруг оказалось не про Акопова. Вдумчивые сограждане нашли новые слова, из которых самым невинным было «сепаратист».

Заодно «прилетело» и Петру Порошенко, который поленился залезть в Facebook, прежде чем разбрасываться наградами. Впрочем, поразмыслив, смягчили обвинение до неразборчивости в средствах политического пиара (и тут, кстати, есть доля правды). Тем более что орден пока не вручен.

Акопов попал под такой град обвинений, что переделка в турецком небе могла бы показаться ему мелким дождиком. Сограждане, преодолев врожденную интеллигентность, пытались послать пилота по маршруту, которым Atlas Global не летает. Печатали непечатное. Намекали, что пассажиры, увидев аватарку летчика, предпочли бы умереть, чтобы ему не аплодировать.

Особо отличился некий пользователь, почему-то называвший себя «правозащитником». Сначала он пытался держать себя в руках и объяснял всея Сети: «После увиденного у меня полностью меняется отношение к «герою». Можете закидать меня камнями, но я отказываюсь переступать через свои принципы, которые касаются российской агрессии». Далее автор продолжил рассказ о своих глубоких убеждениях, но закон запрещает нам его цитировать.

Некоторые включали логику: «Поставил Лаврова - значит, это его кумир, и соответственно он сепар» (подразумевается «сепаратист», пунктуация оригинала сохранена).

Отдельная группа критиков, бойко разбирающихся в авиатехнике, успокаивала возмущенную публику заверениями в том, что действия Акопова - не профессиональные, а халатные (если бы за штурвалом сидели сами комментаторы из фейсбука, самолет вообще не попал бы под град).

Пилот пояснил, что на момент взлета погода улучшилась, и другие самолеты тоже взлетали. «Когда мы набирали высоту, попали в грозовое облако, которое приборы не увидели. Град разбил лобовое стекло и носовую часть самолета, обзора не было. Пришлось заходить на посадку под углом с креном, так было видно взлетно-посадочную полосу с боковых окон и можно было сесть. Очень помогал второй пилот», - рассказал летчик.

К счастью, у Александра нет времени и желания прислушиваться к мнениям незнакомых ему пользователей. «Я просто делал свою работу. Не было времени бояться, надо было срочно сажать самолет. Так поступил бы любой профессионал на моем месте», - объяснил Акопов и вернулся за штурвал. Сейчас он в Турции, через две недели будет на Украине и теоретически сможет получить обещанный президентом орден, если к тому времени Порошенко не передумает.

Зато пилота ждут в России - он получил персональное приглашение из МИДа. «Александр, то, что Вы совершили, - вне политики. Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте - всегда Вам рады», - обратились к летчику российские дипломаты.

А Порошенко между тем продолжает «прокалываться» - не везет ему с армянами: уже после указа о награждении Акопова Петр Алексеевич ошибочно записал в украинцы и Ованнеса Айвазяна (который более известен как художник Иван Айвазовский), жившего в Феодосии в XIX веке, при Российской империи...