Китай выбрал время для свержения доллара

Последний месяц лета-2017 начнется с очередного антирекорда российской валюты: официальный курс доллара перевалил за 60 рублей, евро - за 70 рублей, а стоимость бивалютной корзины выросла до 64,74 рубля (данные на 1 августа).

Эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление рубля на фоне нового американского закона об антироссийских санкциях, но при этом отмечают, что рост мировых цен на нефть способен создать благоприятные условия для работы отечественных энергетиков и положительно сказаться на курсе национальной валюты

В прошлую пятницу закончился очередной налоговый период, а это значит, что ближайшие три недели рубль будет зависеть от внешних факторов, включая пресловутые санкции США. Гегемония американцев в мировой финансовой системы кажется незыблемой. Но так ли это?

Ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты накопили колоссальный внутренний и международный долги. В центре Нью-Йорка висит экран, на котором с астрономической скоростью мелькают мерцающие диодами цифры. Они отражают рост американской задолженности с учетом выплаты процентов. По самым приблизительным подсчетам, транши обязательных платежей продолжат гасить внуки тех американцев, которые сейчас только появились на свет.

Естественно, США не намерены мириться с неблагоприятной конъюнктурой. Этим и вызвана их яростная экспансия на европейский и азиатский рынки. А к тем, кто выступает против, немедленно высылают авианосец, дабы напомнить, за счет чего держится на плаву американская валютная система.

Торпеду, способную ее потопить, как раз сейчас создают на другом полюсе финансового мира. Речь об аналоге системы межбанковских переводов СВИФТ - идее Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (который структурируется прямо сейчас, у нас на глазах). Ее уже поддержали большинство стран Евразии, включая Францию, Великобританию, Италию и Германию.

Самый очевидный эффект глобальной конкуренции в сфере межбанковских переводов - возможность отказа от доллара в качестве мировой резервной валюты. Это вызов американской мировой системе контроля финансовых транзакций, да еще какой.

Чем еще грозит США появление альтернативы СВИФТу, NewsInfo рассказал глава Высшей экономической школы в Париже Жак Сапир:

«Прежде всего, речь идет об использовании новой системы межбанковских платежей, которая будет основываться на операционной деятельности сверхкрупного банка, созданного в течение последнего времени Китаем. Этот банк будет, естественно, обслуживать всю полноту межбанковских операций дружественных КНР стран. Тут разовьется система платежей, которая призвана составить альтернативу американской системе.

Это крайне важный прогресс для всего механизма международных финансовых транзакций, так как это позволит всем странам мира более не зависеть от одной системы, которая, конечно же, подчинена не только американцам, но все-таки существует в режиме англо-американского доминирования.

Думаю, на самом деле международная валютная система еще долго будет основываться на долларе в качестве основной мировой резервной валюты. Хотя, конечно, все согласны, что такое положение дел не соответствует оптимальному решению вопроса.

Тем не менее надо признать, что на сегодня евро не удалось состояться на международных валютных рынках, так как он соответствует 22-24% валютных резервов центробанков. Доллар же намного превышает планку в 60%. Те валюты, что мы называем малыми или новыми - такие как канадский или сингапурский доллары или швейцарский франк, - несколько лет назад составляли не более 4,5% от общего объема резервов. Сегодня они на уровне 10%, но доллар по-прежнему доминирует.

Так что остается ждать, пока все страны совместными усилиями перейдут к новой системе, но в одностороннем порядке такое положение дел не поменять».

Думается, с Жаком Сапиром можно согласиться: американскому господству в мире нанесен сокрушительный удар, так как рост ВВП США уже замедляется после утраты искусственного допинга сланцевой нефти.

А тем, кто хочет убедиться, куда ведет американское чудо, достаточно посетить Детройт, бывший когда-то средоточием американской автомобильной промышленности. Теперь посреди домов, цена которым отныне - символический доллар, без света и тепла, с пустой подземкой, афро-латино-американские банды весело гоняют в футбол.

Похоже, что Китай хорошо рассчитал время для нанесения очередного хода в своей шахматной партии с американским гигантом, страдающим от астрономической внутренней задолженности.

Автор: Александр Артамонов