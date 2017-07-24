Военно-половой роман: Пентагон прогонит трансгендеров

Трамп заявил, что трансгендеры не смогут служить в армии США. Это свое решение президент Америки опубликовал в декларативной форме в Twitter. По его словам, допуск людей «с переменным полом» до военной службы «создаст неразрешимые проблемы, как для медицины, так и для социальных отношений».

Вот заявление Трампа в переводе: «Имейте в виду, что после консультаций с генералами и военными экспертами, правительство США решило не принимать трансгендеров «ни на какую должность» в вооруженные силы США. Наша армия должна быть сосредоточена на решающей и ошеломляющей победе, а не загружена огромной стоимостью медицинского обслуживания и дестабилизации, которые повлечет за собой принятие трансгендеров в армию. Спасибо».

Несомненно, главу американского государства можно понять, так как действительно такое положение вещей может привести к... непреодолимым противоречиям. Но еще до перехода к анализу темы этого заявления следует заметить, что в последнее время Трамп пошел грудью на американский Конгресс и, как писали в советские времена, на «прогрессивную общественность» своей страны. Причем выбрал для этого не самый благоприятный лично для себя момент.

Сейчас главная тема на берегах Потомака - новый закон о санкциях, в основном против России. Трампу здесь поставлена, выражаясь шахматным языком, настоящая «вилка»: любой его ход окажется проигрышным. Если президент выступит против расширения репрессивных мер, то его немедленно ошельмуют, как «кремлевского шпиона». Если промолчит, тогда возмутится крупный американский бизнес, который в случае утверждения новых санкций потеряет значительные средства. Как ни поступи, проиграешь.

В ожидании неминуемого исхода голосования Трамп взгрустнул. На днях в разговоре со своими сторонниками он откровенно сравнил Вашингтон с «выгребной ямой», а про конгресс признался, что не имеет ни малейшего желания туда ходить.

Впрочем, по натуре Трамп не ипохондрик. Вот и решил отвлечься... или даже развлечься, посягнув на святая святых - права трансгендеров. В США к ним до сих пор относились трепетно, опасаясь нечаянно попрать.

В прошлом году суд Нью-Йорка озаботился серьезнейшей проблемой - общественными туалетами для людей, сменивших пол. Поскольку эти туалеты делятся на мужские и женские, а многие транссексуалы физически находятся, скажем так, в промежуточном состоянии, судья разрешил им самим выбирать между буквами М и Ж.

Понятно, что в таком вопросе всем не угодишь. Но дамы, узнав о решении суда, вознегодовали: оно открыло двери женских туалетов перед посетителями с мужской внешностью. И не факт, что это «гостеприимство» не привлечет озабоченных, неадекватных и попросту больных личностей. Назовется трансгендером - и ведь не проверишь.

Гендерные проблемы общественных отхожих мест Трампа вряд ли волнуют, другое дело - точно знать, кто стоит на страже родины, мужчина или женщина. Речь не о том, чтобы грудью вражеские амбразуры закрывать, а хотя бы о проживании в казармах.

Двадцать лет назад вышел фильм «Солдат Джейн» - о женской битве за половое равноправие в рядах армии. В кино битва была проиграна. С тех пор у прекрасного пола появились другие идеи по части эмансипации, а вооруженные силы столкнулись с другим контрагентом - ЛГБТ.

При Бараке Обаме Пентагон был с ними если не нежен, то по крайней мере тактичен. До 2010 года для гомосексуалистов в армии действовал принцип «don't ask, don't tell» (не спрашивай, не говори). Потом конгресс разрешил им не скрывать свою сексуальную ориентацию. Впрочем, насколько мне известно, преференцией воспользовались немногие. А на трансгендеров это решение не распространялось вообще: их как бы и нет в рядах ВС - либо ты мужчина, либо женщина, нужное подчеркнуть.

Около года назад трансгендерам разрешили служить - точнее, согласились публично признать, что они уже служат. «Мы не можем позволить барьерам, которые не связаны с квалификацией человека, препятствовать набору на службу тех, кто наилучшим образом может выполнить эту миссию», - объяснял тогдашний министр обороны Эштон Картер.

В нынешнем году Пентагон должен был реформировать армейскую медслужбу с учетом появления в его рядах людей «переменного» пола, и решить кое-какие хозяйственные вопросы с проживанием, униформой и т.п.

Но Трамп решил иначе. Ему виднее, он же приносил присягу на Библии, в которой вместо толерантности - истребление Содома и Гоморры. Либеральное сообщество, кстати, давно предлагает убрать из ритуала присяги морально устаревшее священное писание.

С другой стороны, Барак Обама присягал на той же Книге, а к правам ЛГБТ относился куда лояльнее. Впрочем, они с Трампом не только в этом радикально различаются. Нынешний президент США вообще не склонен деликатничать - скорее наоборот: ну что, господа трансгендеры, повоевали - и хватит.

Трудно сказать, как отразится решение американского лидера на боеспособности войск. Возможно, в их рядах действительно были транссексуалы высокой квалификации, которые, по выражению экс-министра обороны США, «наилучшим образом выполняли миссию», и их уход станет огромной потерей для армии. Но то, что запрет вызовет бурю негодования в Штатах и Европе, - можно сказать наверняка.

Автор: Александр Артамонов