Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке паспорт

Миграционная служба Украины накануне сообщила о том, что Михаил Николозович Саакашвили более не является гражданином страны. Поскольку экс-украинец находится в США, непонятно, сможет ли по прилету лицо без гражданства выйти из аэропорта Борисполь. А если и выйдет, то не закуют ли его в наручники и не отправят ли на родину по требованию главного прокурора Грузии. Ибо президент Порошенко, оказывается, «не знал», что из Тбилиси дважды приходил запрос на экстрадицию их бывшего президента, а киевские прокуроры оба раза отфутболивали просьбы коллег.

Теперь, кстати, власти Украины попросили грузин выдать им экс-мэра Киева Леонида Черновецкого - и ожидаемо получили отказ: формально искомое лицо является гражданином Грузии, насчет экстрадиции см. конституцию. Да и вообще сотрудничество дело хорошее, когда обоюдное.

«Фантастическая трагикомедия» - так назвал историю Саакашвили премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «Удивительна последовательность украинских властей - принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию», - написал глава российского правительства в Facebook.

Тут и впрямь не обошлось без фантастики. Президент Украины Петр Порошенко, будучи с визитом в Тбилиси, пережил мистический опыт озарения, когда главный прокурор Грузии Теа Цулукиани посмотрела ему в глаза и напомнила о беглом экс-президенте. Вернувшись домой, украинский гарант пересмотрел личное дело Саакашвили и (о, Боже!) обнаружил обман! Оказалось, тот подло утаил в анкете несколько уголовных дел, фигурантом которых был на родине. А Порошенко по доброте душевной поверил - и в один день подарил злоумышленнику и гражданство, и пост губернатора Одесской области.

Лишившись обоих благ, пригретый на груди украинского президента змий разразился гневной речью в Facebook. «Я живу в Украине уже более 13 лет, принимал участие в 3 революциях. У меня только одно гражданство - украинское, и им не удастся меня его лишить. Я не собираюсь нигде оставаться и получать статус беженца. Я буду добиваться законного права вернуться в Украину», - пригрозил бывший одесский губернатор.

С математикой у него неважно. Ну пять лет учебы, последние пару лет в Одессе, частые гульки в Киеве при кореше Викторе Ющенко... Но 13 лет никак не складывается. И главное: если он столько времени «живет» на Украине, то кто же тогда в 2008 году бегал от самолетов в Гори и поедал галстук в Тбилиси?!? Ведь еще до 2013 года он считал себя «пожизненным правителем» Грузии!

Но даже при таком раскладе в Киеве нашлись сердобольные люди, готовые посочувствовать и даже вступиться. Правда, они не то чтобы за Саакашвили - скорее против Порошенко.

«Я никогда не относился к симпатикам Михаила Николозовича. Наоборот, я очень часто критиковал его. Считал и считаю, что все его действия и заявления вредили стране. Все его «профессионалы» команды грузинских «реформаторов» (Квиташвили, Деканоидзе, Згуладзе) и прочие герои комиксов (Мурашевская, Гайдар, Боровик) были сборищем случайных людей. Часто - преступным сборищем. Но то, что его выдворяют из страны аккурат накануне досрочных выборов и на следующий день после регистрации его партии, говорит только лишь о том, что у власти отказали тормоза! Это плохой сигнал обществу. Это не по-джентельменски. Это чисто по-хуторянски!» - возмутился действиями президента нардеп Михаил Добкин.

Его коллега по Раде Александр Вилкул назвал Саакшавили «грузинским гастарбайтером» и «грустным клоуном», но ведь и клоуны с гастарбайтерами тоже люди. «Это не демократия», - распял Петра Алексеевича депутат.

Политолог Дмитрий Корнейчук пошел еще дальше - вдруг узрел связь между грузинским вояжем Порошенко и последовавшей «сдачей» Саакашвили.

«Похоже, он договаривался об убежище в случае побега из Украины. И разменной монетой этой сделки стал экс-президент Грузии, которого Порошенко выгнал из Украины и оперативно лишил гражданства. Т.о., Саакашвили потерял защиту в Украине от выдачи грузинскому правосудию. И заодно Порошенко избавился от назойливого критикана, которого ему навязали демократы из США. И теперь Порошенко может рассчитывать на нежное солнце Батуми рядом с Черновецким. Если ему разрешат сбежать американцы. Иначе грузины даже в страну не пустят, несмотря на заслуги с Саакашвили», - рассудил эксперт.

Изъяв у бывшего советника паспорт, украинский лидер сделал еще одно большое дело - наглядно продемонстрировал инвесторам, каково иметь дело с киевской властью. Доверять свои деньги таким «последовательным» людям станет только идиот. А таковые среди олигархов вряд ли имеются. Вот такая фантастическая трагикомедия.

Автор: Шура Тайгер

Фото: Facebook