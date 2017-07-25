Факты о Ку-клус-клане

Ку-клукс-клан был организован бывшими военными армии Конфедератов 24 декабря в 1865 году. Главными целями организации было борьба против убийств неграми белых поселенцев, выступления против равноправия негров и белых американцев.

Изначально Ку-клукс-клан организовывался как тайное сообщество. Первые цели организации многие историки и эксперты сравнивают с масонскими. Но развитие клан получил в большей степени именно с расистским подтекстом.

Численность Ку-клукс-клана в зависимости от периода сильно варьировалась. По разным данным, во второй половине XIX века в их рядах было от 500 тысяч человек до 2 миллионов. Впрочем, в дальнейшей истории организации не удавалось достигнуть подобных результатов.

Трижды Ку-клукс-клан переживал перерождение. С 1865 года по 1871 год, когда о роспуске организации объявил ее тогдашний руководитель Генерал Форрест, — первый этап. В 1915 году состоялось учредительное собрание нового Ку-клукс-клана. Официально новая организация просуществовала до 1944 года, когда была распущенна и разбилась на несколько группировок. Третье возрождения произошло в 1970-х годах. Впервые за долгое время численность организации дошла до 10 тысяч человек. Впрочем, полиция арестовала главных идеологов обновленного Ку-клукс-клана, что привело к очередному развалу. Стоит отметить, что и по сей день различные «потомки» Ку-клукс-клана то и дело создаются, но не пользуются популярностью.

Создателями Ку-клукс-клана принято считать шестерых ветеранов армии Юга, имена которых значатся на мемориальной доске на стене здания суда города Пьюласки штата Теннесси — Маккорд, Лестер, Кеннеди, Кроу, Джоунс и Рид.

Насчет происхождения названия организации есть несколько основных версий. По одной из них, Рид предложил название «Рыцари Куклос» («куклос» — от греч. круг, окружность). А шотландец Кеннеди предложил добавить слово клан. Но любопытнее, хотя и менее правдоподобнее выглядит другая версия. Название связано с характерным звуком (лязгом) затвора винтовки. Так или иначе, дословно название организации переводится как «клан круга» — то есть клан посвященных. Но было специально изменено написание названия вместо «Kyklos Clan» стали писать «Ku Klux Klan». Видимо, три «К» добавляла символизма.

У Ку-клукс-клана была необычная и достаточно сложная структура. Возглавлял организацию «Великий Мудрец», при котором был совет из 10 «Гениев». Штаты назывались «Королевствами», управляли ими «Великие драконы» и штабы, состоящие из 8 «Гидр». В каждом «Королевстве» были свои «Домены», во главе «Доменов» стояли «Великие тираны» с помощниками («Фуриями»). «Домены» состояли из «Провинций». Были и другие должности: «Циклопы», «Великие волхвы», «Великие казначеи», «Великие стражи», «Великие турки» и т.д. У каждого были свои обязанности. Рядовые члены — «Вампиры». Ещё был «Великий знаменосец», хранящий и оберегающий «Великое знамя».

Первое время своего существования Ку-клукс-клан осуществлял больше устрашающую деятельность, нежели совершал реальные преступления. Закутанные в белые простыни члены организации скакали на лошадях по улицам городов, пугая таким образом жителей, в частности негроидной расы. Примечательно, что чернокожие американцы долгое время думали, что эти люди в белых простынях души погибших конфедератов. Подобное мнение исчезло, когда появились первые жертвы среди участников организации.

Интересно, что никто из основателей и идейных лидеров Ку-клукс-клана после первого роспуска не был арестован. Это объясняется тем, что в то время ку-клукс-клановские цели и идеологические установки встречали сочувствие у многих представителей федеральных властей.

Ку-клукс-клан в значительной степени повлиял на массовую культуру. Во многих американских фильмах и книгах используются отсылки к истории организации или присутствуют прямые аналогии.