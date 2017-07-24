Семь ответов на новые санкции США

Новый пакет антироссийских санкций, принятый конгрессом США, может привести к существенному ухудшению отношений между двумя странами... Это наперебой повторяют все крупные СМИ России. Тем не менее в ней кроется определенная ирония: разве нынешние отношения с Вашингтоном можно ухудшить?

В последний год президентства Барака Обамы американо-российское сотрудничество приблизилось к абсолютному нулю, что не мешало США пользоваться многими российскими научными перспективными разработками. Здесь, наверное, уместно мнение крупного российского американиста Виктора Олевича, который открыто ставит вопрос о признании холодной войны между двумя странами состоявшейся - и об отказе от эвфемизма «партнеры».

Ведущий эксперт Центра актуальной политики прав: российская пресса явно склонна к подмене терминологии, всячески представляя американский политический курс как жесткую линию, направленную на защиту собственных экономических интересов - и не более того. Попытки Америки лишить Россию внешних рынков сбыта подаются как острая конкурентная борьба за ее собственный сжиженный газ и т.д.

Какие-то подобные аргументы принимаются во внимание американскими политиками, хотя в них отсутствует и тень коммерческой выгоды для Европы. Французские экономисты давно подсчитали, что для сбыта американского сжиженного газа в объемах, равных поставкам «Газпрома», нужны титанические работы.

Ни в США, ни в ЕС нет торгового флота для обеспечения постоянного притока голубого топлива на европейский рынок. Налаживание выпуска и технического обслуживания таких судов потребует определенного (причем немалого) времени - равно как и создание бесперебойно работающего натянутого трансатлантического грузопотока.

Колоссальные усилия нужны и от европейских партнеров США: в принимающих портах нет причальных сооружений для обработки такого объема сжиженного топлива, и они не обладают сетью трубопроводов к европейским логистическим центрам. Их тоже придется срочно сооружать.

Но сначала европейскому сообществу, демонстрирующему почти нулевой прирост внутреннего валового продукта в последние пять-десять лет (не считая малозаметных дефляционных флуктуаций в 0,5-1%), надо подумать, оправданны ли такие траты.

Интересно представить себе основания для разрыва коммерческих отношений между Европой и «Газпромом», который повлечет за собой выплату гигантских неустоек и потерю европейских инвестиций в строительство трубопроводов и распределительной сети.

Неудивительно, что ЕС во главе с Германией и Францией достаточно ясно заявил о неготовности следовать американским курсом. Менее полугода назад тот же Париж дезавуировал основные положения о создании единого рынка и отмене таможенных пошлин с США и Канадой - как явно сегрегационные относительно европейских интересов.

Но Вашингтон, похоже, продолжает настаивать на реализации концепции ныне покойного советника президента США по стратегическим вопросам Збигнева Бжезинского, этого идеолога холодной войны и гибели России.

Идеология явно ставится во главу угла, так как Вашингтон не только портит отношения с европейскими партнерами, но и нарушает Венскую конвенцию о неприкосновенности дипломатической собственности.

Чем Россия может ответить «бандитам, с которыми невозможно договориться» (формулировка политолога Сатановского во вчерашнем эфире «Вести.ФМ»)?

- Арестовать на дачу посольства США в Серебряном Бору.

- Прекратить поставку ракетных двигателей РД-180, аналогов которым в мире нет.

- Заморозить дивиденды американских компаний, зарабатывающих на инвестициях в Россию (сам-то Вашингтон, когда дело доходит до санкций, запросто бьет по карманам партнеров - например, в 2014 году крупный французский банк BNP Paribas был оштрафован на $8,9 млрд).

- Заблокировать контракты на поставку обогащенного уранового продукта для американских АЭС - по совету декана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Сергея Караганова (Россия и Франция делят пальму первенства в мировом превосходстве по ядерным технологиям).

- Прервать поставки титана от российского промышленного гиганта «ВСМПО-Ависма», оставив концерн Boeing без трети нужного ему объема этого металла (рынок которого практически безальтернативен).

- Прекратить поставки алюминия, который по определению является высокотехнологичным продуктом и связан с энергоемким производством в Верхней Салде (и не только).

- Закрыть доступ к российским месторождениям редкоземельных металлов, необходимых в производстве сотовых телефонов и другой электроники.

«Сплавы некоторых ред­коземельных элементов являются главным компонентом силь­ных постоянных магнитов, остро востребованных в широком спектре высокотехнологичной продукции. Эти направления конечного использования варьируются от автомобильных ка­тализаторов дожига выбросов из двигателей внутреннего сго­рания до сотовых телефонов, дисплеев мониторов, микроэлек­троники и медицинских приборов. Редкоземельные элемен­ты также имеют огромное значение для производства оборонной продукции, реактивных двигателей и спутниковых систем», - поясняют член-корреспондент РАН В.Н. Крюков и доктор геолого-минералогических наук А.В. Толстов.

Вот перечень - причем неполный - рисков, на которые Вашингтон готов пойти ради эфемерных идеологических интересов. И с чем же, получается, столкнулась Россия - с политическим фанатизмом западной идеологии или попыткой любой ценой добиться ее гибели?

Автор: Александр Артамонов