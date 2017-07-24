Трамп польстил Украине обвинением в сговоре с Клинтон

Американский лидер Дональд Трамп обвинил Украину в том, что во время предвыборной кампании, завершившейся его победой, Киев действовал на усиление позиции кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Впрочем, мистер президент не открыл украинцам Америку: о симпатиях сильных мира киевского к бабушке Хиллари знали практически все в стране. Каждый при этом преследовал свои интересы: Петр Алексеевич наделся выпросить у нее денег и оружия; олигарх Виктор Пинчук, наоборот, спонсировал (неужели хотел потом поставить ее на счетчик?), а опытный альфонс Сергей Лещенко (раскрутивший своих дам на элитную квартиру), видимо, намеревался развести президентшу как минимум на виллу в Майами...

После шестиминутной фотосессии в Белом доме с его новым главой Порошенко расслабился и наивно подумал: пронесло! Но не тут-то было! Как известно, месть надо подавать в холодном виде, без горячки. И вот настало время собрать камни, которые летели из Киева в огород Трампа.

«Генпрокурору США Джеффу Сешнсу нужно начать расследование действий Украины, власти которой оказывали поддержку представителю Демократической партии Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании-2016 в США», - написал президент США в Twitter. И выразил недоумение, что этот факт до сих пор лежит в долгом ящике: «Так где же расследование генпрокурора?»

Одновременно он обратился к журналисту Fox News Шону Хэннити, который ранее заявил, что штаб Клинтон во время избирательной кампании встречался с кое-кем из посольства Украины в поисках компромата на экс-главу штаба Трампа Пола Манафорта. Президент также напомнил, что издание Politico писало о попытках Киева повлиять на выборы США, но никто не обратил на ту новость внимания. Ведь американские политики и журналисты были увлечены бездоказательными обвинениями в адрес России, наперебой заявляя о ее вмешательстве в президентские выборы.

Напомню, этот вопрос при личной встрече в Гамбурге Трамп задал Владимиру Путину, а лидер РФ еще раз опроверг подозрения. Такой ответ американского президента вроде удовлетворил, за что «ястребы» спустили на него еще десяток собак. Видимо, тогда в Белом доме и возникла мысль о переводе стрелок с Москвы на Киев.

А такой разворот Трампу жизненно необходим, ибо чудовищное давление на него продолжается. Вчера, например, на его выступлении в Янгстауне из зала взмахнули флагом СССР, привычно и прозрачно намекая на «сговор с Москвой». «А он молод. Ему надо к мамочке - ну, будут у него проблемы. Держу пари, его мамочка голосовала за нас», - отшутился президент, завидев серп и молот на алом фоне.

«Трамп обвинил и.о. директора ФБР в получении взятки в $700 000, генпрокурора США Джеффа Сешнса - в слабой позиции по делу скандальных писем Клинтон, потребовал расследования украинского вмешательства в выборы в США и высмеял охоту на русских ведьм. Похоже, после увольнения пресс-секретаря Белого дома Тиллерсона также подталкивают к выходу. А вы говорите, что у нас в политике хаос», - сочувственно комментирует ситуацию украинский политолог Руслан Бортник.

«Шеф, все пропало! Гипс снимают! Что делать?!?» - паниковал Гена Козодоев в «Брильянтовой руке». «Ошибки надо смывать кровью!» - заочно отвечал ему Шурик из «Кавказской пленницы». Такого же мнения и политик Михаил Добкин: «Победа» украинской дипломатии в течение одного месяца превратилась в обидное поражение. Одним твитом всей команде Порошенко был поставлен детский мат. После такого и брифинг на лужайке, и «длительную» встречу, и рукопожатие равных партнеров больше не продашь. А выход один: надо предъявить отсеченные головы посла Валерия Чалого, министра Павла Климкина, шефа администрации Игоря Райнина, обязательно Арсена Авакова. Садовой, Саакашвили, Оппоблок, Тимошенко - это, как говорила еврейская бабушка, на потом».

«Трамп недоволен промедлением Порошенко в отбеливании Пола Манафорта, которого он очернил в угоду демократам», - полагает политолог Дмитрий Корнейчук, добавляя, что не добавляет симпатии украинскому президенту и затягивание реального продвижения минских договоренностей.

А Петру Алексеевичу можно посоветовать перейти в наступление (это лучшая оборона!) - заявить, что США первыми вмешались в его выборы.

Автор: Шура Тайгер