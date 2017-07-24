Наполеон не был маленького роста

Многие уверены в том, что Наполеон был коротышкой, и многие амбиции его были своего рода компенсацией за его небольшой рост. На самом деле «маленький капрал» был ростом чуть выше чем средний француз тех лет. Его рост был 169 сантиметров (5 футов и 7 дюймов). Почему же его так называли? По одной из версий его просто дразнили за то, что у него был незначительный военный чин долгое время в карьере. Прозвище осталось и после того, как Наполеон стал императором.

Самое забавное во всем этом то, что Наполеон вовсе не был маленького роста. А приписываемые императору 157 сантиметров (например, именно таков его рост в экспозициях музея восковых фигур), появились в результате математического недоразумения. После смерти Наполеона его рост был запротоколирован корсиканским патологоанатомом Франческо Антонмарки как 5 футов 2 дюйма и 4 линии. Если считать, что это английские единицы измерения, то действительно получится 157 сантиметров. Но кто сказал, что футы бывают только английскими? Были ведь еще саксонские, датские, баварские, шведские, богемские, мадридские, амстердамские, и что самое главное для нас в данном случае – парижские. Если же вести подсчеты в них, то и получается, что рост Наполеона на момент его смерти составлял 169 сантиметров. Учитывая то, что позвонки с возрастом имеют обыкновение спрессовываться, можно сделать вывод: в молодости рост Наполеона был не меньше, а, скорее всего, и больше 170 сантиметров (в «Словаре Наполеона» под редакцией Ж. Тюлара указано, что рост императора был 169 сантиметров). И это совсем не мало, если учитывать, что из-за акселерации с тех времен средний рост увеличился на 10 сантиметров.

Получается, что для своего времени Наполеон считался высоким человеком и до гренадерского роста он не дотягивал совсем немного.

Но может быть, правы те исследователи, приводящие в доказательство маленького роста Наполеона его смехотворно короткие кровати? Ничего подобного. Все дело в том, что в те времена люди спали немножко иначе, нежели сегодня – полусидя, опираясь на подушки.

Возможно, из-за особенностей сложения. Наполеон от рождения имел крупную голову, и общая диспропорциональность оказывала влияние на восприятие. Притом молодой Бонапарт выглядел почти мальчишкой. И прозвище «маленький капрал» главнокомандующий итальянской армией мог заслужить не столько за малорослость, сколько по малолетству — более кажущемуся, чем бывшему в действительности (26 лет). Худой, хрупкий генерал не мог выглядеть рослым. Известно также, что генералы Наполеона в большинстве своем были высокими, даже очень высокими (по тем временам). Но нельзя представить, чтобы Наполеон, подобно Людовику XIV, стал бы подкладывать себе в обувь карточные колоды, чтобы казаться выше. Позорный прием для его самолюбия! Напротив, он начинает культивировать свое отличие.

Мальчишка-генерал, завоевавший Италию, «маленький капрал» — это только начало образа скромного властелина мира, которого запомнят не в золоте и перьях, а в серой шинели без знаков различия. Даже с треуголки он оборвет форменное золотое шитье, оставив только трехцветную французскую кокарду. Он будет появляться в простом мундире, самый невысокий среди высокорослых, сверкающих золотом адъютантов. Взгляд сразу же останавливается на нем — по контрасту. И этот скромный облик так противоречит высоте его положения, что не может не произвести впечатления на очевидцев».

Что же касается «комплекса Наполеона», то, как и у практически любого другого человека, комплексы у императора были. Но возникли они не из-за роста, а по причине корсиканского происхождения будущего полководца и бедности его семьи. Сам Наполеон вспоминал: «Я непременно хотел быть французом. Когда называли меня , это было для меня самым чувствительным из оскорблений»