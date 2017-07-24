Киев отрезал «Антонову» крылья

Правительство Украины приняло решение о создании специальной комиссии, которая займется окончательной ликвидацией концерна «Антонов» в связи с его переходом в состав «Укроборонпрома». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабинета министров.

Вообще-то ликвидация Харьковского государственного авиапроизводственного предприятия (ХАГПП), расположенного в непосредственной близости от российской границы и в прошлом глубоко интегрированного в российский авиапром и оборонный комплекс, была явно неизбежной.

Когда-то Антонов был одной из жемчужин советского самолетостроения. Его самый большой в мире транспортно-грузовой самолет МРИЯ (использовался, в том числе, и для запуска нашего советского шаттла «Буран»), его пассажирские и транспортные машины, подобные Ан-72, Ан-148 и другие, всегда приятно удивляли свежестью конструкторской мысли и неимоверной живучестью крылатой техники.

Ан-148 еще сегодня способен составить самую серьезную конкуренцию детищу «Сухого» - ближнемагистральному самолету Superjet-100. В отличие от капризного «ребенка» Сухого, эта машина действительно неприхотлива: благодаря высокому положению двигателей и самого крыла (высокоплан), а также замене обычного шасси на тележку, такой аппарат способен приземляться на любые типы поверхности вплоть до льда. Кроме того, сама конструкция отличается завидной прочностью и простотой в изготовлении.

Не менее интересен и грузовой Ан-70, история создания которого началась в далеком 1965 году. Тогда Олегом Константиновичем Антоновым был предложен проект Ан-12СН (специального назначения) для перевозки среднего танка Т-54. Он не был реализован, но начало было положено. В результате, опытный прототип впервые оторвался от взлетно-посадочной полосы аэродрома Святошино что под Киевом в 1994 году. Потом самолет неоднократно дорабатывался, но самое интересное заключается в том, что уже в эпоху суверенной Украины было принято решение предложить машину натовцам в качестве стандартного самолета для ВВС европейских стран НАТО взамен разрабатывавшегося FLA (Future Large Aircraft, «большой самолет будущего», сейчас эта машина известна как А400М). Удивительным образом строение винтов нового грузового европейского Airbus и ряд аэродинамических характеристик полностью идентичны несчастному Ан-70. Европейский аэрокосмический и оборонный концерн (EADS) значительно сэкономил себе за счет ХАГПП и его головного киевского КБ усилия по опытно-конструкторским работам над новой машиной. Правда, до сих пор тоже НАТО считает российский Ил-76 ТД абсолютным чемпионом в транспортно-грузовой категории и гоняется за этой машиной, тайно скупая ее через подставных лиц.

Но, снявши голову, по волосам не плачут. Незалежная избавляется от тех своих активов, которые и являются истинным достоянием суверенной державы - авиационной отрасли. И не стоит удивляться очередным «патриотическим» заявлениям Порошенко, уже предложившего западникам всю полноту документации на МРИЯ.

Аргументы же украинского правительства о том, что ликвидация «Антонова» связана с его вхождением в «Укроборонпром», не выдерживают никакой критики. Рассуждая по аналогии, появление в России Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) никак не повлияло на решение о ликвидации юридической формы входящих в нее хозяйствующих субъектов («Микоян», «Сухой», «Иркут», ТАНТК и т.д.).

Россия уже научилась жить без украинского авиапрома. Даже в случае с уже летающими самолетами - Ан-2, Ан-3, Ан-148 и другими - наша страна подготовила необходимые авиатехнические базы для их обслуживания, хотя бы в Воронеже (ВАСО), как, впрочем, и в других местах. По неофициальным данным, российским самолетостроителям удалось получить из Киева разрешительную документацию на указанные типы воздушных судов.

В любом случае, ХАГПП за 2016 год не выпустил ни одного самолета без российских комплектующих. Единственное, что может украинская власть, - это поскорее избавиться от «неликвида». Когда-то в девяностых чиновники Минимущества России во главе с Альфредом Кохом едва не продали Магнитку (Магнитогорский металлургический комбинат) по цене техасского завода, выпускающего кастрюли. Похоже, так же недорого Порошенко готов сбыть Западу всю Украину с ее жителями.

Автор: Александр Артамонов