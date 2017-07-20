Холодное лето 2017-го: за что расплачиваются москвичи

Специалисты центра «Фобос» предупредили москвичей: установившаяся в столичном регионе жара продержится недолго - аномально холодное лето вновь одержит верх уже в предстоящие выходные.

Самым жарким днем за последнее время станет суббота (ожидается +29-34ºС), а уже в воскресенье, по меткому выражению ведущего специалиста «Фобоса» Евгения Тишковца, «мы будем расплачиваться за жару». В последний день недели на Москву обрушится холодный фронт со всеми вытекающими последствиями в виде сильнейших ливней и гроз. Не исключают синоптики и усиления ветра до ураганного.

На следующей неделе жара, увы, не вернется: столица останется в тылу у циклона, осадки продолжат выпадать, а температура закономерно понизится и вряд ли скакнет выше +25ºС. Впрочем, это не так уж и плохо - по сравнению с тем, что творится с погодой в этом сезоне.

«У нас украли лето!» - мрачно жалуются москвичи, прыгая, как горные серны, по лужам от метро к своим офисам. И в самом деле, помимо уже ставших привычными смерчей и ураганов, катастрофических скачков температуры с +12 до +27 и обратно, россияне активно борются теперь и с наводнениями, так как, похоже, ливневая канализация наших городов просто не рассчитана на те ниагары, которые регулярно низвергаются с небес.

Под ногами у жителей российской столицы не твердь, а настоящий швейцарский сыр, источенный за столетия самыми различными подземными коммуникациями. Но что еще страшнее - ниже рукотворных ходов находится горизонт карстовых пещер. Диггеры говорят, что там стоит вечный туман, а лучи фонарей не достигают дна. Туда же, в бездонную пропасть карстовых провалов, и утекают подземные реки. Самое страшное, мрачно пророчат специалисты, может наступить, если карст «поплывет». Тогда все наши постройки уподобятся детским куличикам на берегу водоема.

Но, откровенно говоря, локальные метеорологические неполадки в России связаны с куда более масштабными планетарными явлениями.

Миру грозит катастрофа - такой вывод сделала Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Она прогнозирует катаклизмы из-за глобального потепления. В отчете Всемирной метеорологической организации говорится о том, что в 2016 году средняя температура была на 1,1º выше доиндустриального уровня. Доклад указывает на многочисленные признаки того, что погода на нашей планете становится все более экстремальной. Речь идет о следующих феноменах:

- рекордная средняя годовая температура (на 1,1ºС выше доиндустриального уровня);

- миллионы голодающих в Африке из-за уменьшения количества осадков на 60% ниже среднего уровня;

- наводнения, заставившие мигрировать сотни тысяч людей в Юго-Восточной Азии;

- рекордно низкие уровни морского льда в Арктике и Антарктике;

- самый влажный за всю историю наблюдений год в Китае;

- рекордная зимне-весенняя засуха в Канаде, которая привела к сильнейшему лесному пожару в провинции Альберта;

- экстремальная температура по всему миру - от Сантьяго в Чили (37,3 ºС) до Шпицбергена в Арктике, где в течение года было на 6,5 ºС теплее, чем в среднем между 1961 и 1990 годами;

- разрушительные лесные пожары в Тасмании в условиях продолжительной засухи;

- а затем разрушительные наводнения из-за обильных осадков с мая по декабрь.

По мнению ученых, в 2017-м Землю также ждут катаклизмы, поскольку температура Мирового океана поднимется еще выше. В будущем, где-то году в 2050-м, если не принять мер, Земле грозит настоящий климатический ад. Так что, к сожалению, и в текущем периоде температурные аномалии будут только нарастать. Отмечается, что в странах Южной и Центральной Африки - сильные засухи, а уровень морей резко вырос. Кроме того, теплые воздушные волны добрались и до Арктики. Они рискуют изменить климатическую картину в Канаде и США, отмечают исследователи. Там будет теплая погода, а в страны аравийского полуострова, наоборот, накроет холод.

На фоне этих мрачных прогнозов ученого мира секретарь ВМО заявил, что «жизненно важно» сократить выбросы углерода и подготовиться к «ухудшению погоды».

Болгарская ясновидящая Ванга уже давно заявляла об угрозе для нашей цивилизации со стороны природы и даже о возможности использования климата в качестве оружия. О том, что военная стратегия претерпит существенные изменения, пророчица говорила еще более двух десятков лет назад. Неактуальными станут даже ракеты с ядерными боеголовками, а не только автоматы и пушки. Ведь есть много других способов избавиться от населения. К примеру, климатическое оружие. Именно от него погибнет вся Европа, мрачно прорицала Ванга.

Оставим пророчице ее предсказания: с трудом верится, что какое-либо чудо-оружие способно породить таяние антарктических и гренландских ледников и движение магнитных полюсов Земли. К сожалению для всего человечества, здесь работают простые законы физики и небесной механики. Дело в том, что если на одном полюсе началось таяние многокилометровых толщ льда, то, чтобы уравновесить уменьшившуюся нагрузку, Земной шар должен сбросить аналогичную массу и на другом полюсе.

В свою очередь, холодная пресная вода, поступающая в Мировой океан, меняет плотность аквасферы, а также гидрологию, то есть скорость и направление течений и их температурный режим. Около 20 лет назад «печка» Западной Европы, течение Гольфстрим, уже останавливалась на полчаса. Также это течение имеет в целом тенденцию все больше отклоняться в сторону Африки. Очевидно, что без Гольфстрима в ЕС могут наступить сибирские холода зимой при одновременном обезвоживании юга континента летом.

Согласитесь, что на фоне таких апокалиптических явлений шалости московской погоды представляются чем-то малосущественным. Небеса еще достаточно милостивы к России. Если верить историческим хроникам, во времена Бориса Годунова в июне месяце Москва-река как-то покрылась льдом. К счастью, такое нам пока не грозит. Наверное.

Автор: Александр Артамонов