Крик души Меркель и Макрона

«Яки» спасут авиацию России от утечки кадров
КБ им. Яковлева доработало Як-130, на котором пилоты готовятся к полетам на Су-30, и «самолет пионеров» Як-152.
КБ им. Яковлева доработало Як-130, на котором пилоты готовятся к полетам на Су-30, и «самолет пионеров» Як-152.
Около 8% Тихого океана заполонили крошечные частицы пластика – и это лишь одно из мусорных пятен на карте мира.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон по итогам телефонного разговора в нормандском формате сделали совместное заявление, в котором призвали немедленно остановить нарушение режима прекращения огня в Донбассе.
Хотя какое это по счету перемирие, подсчитать затруднительно. Почему именно сейчас они увидели, что мира в этом многострадальном регионе нет и не было, понять, наверное, можно.
«Нарушения режима прекращения огня должны быть немедленно прекращены. Главы государств и правительств потребовали выполнения согласованного трехсторонней контактной группой режима прекращения огня от 21 июля 2017», - заявили лидеры стран.
Кроме того, они также призвали соблюдать необходимые меры по избеганию ущерба в отношении гражданской инфраструктуры и важных сооружений, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе. То есть что было до этого, катастрофой еще не является? Ну-ну...
Меркель и Макрон хотят показать свою значимость, свой политический авторитет. Причем, этот шоу-показ рассчитан, конечно, не на Путина и уж тем более не на Порошенко (Васька слушает, да ест), а на Трампа. Мол, мы вправе свое суждение иметь и все такое.
Этот «крик души» двух М огласила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер. От себя фрау добавила, что участники диалога сошлись во мнении, что соблюдение Минских соглашений необходимо, а также, что лидеры нормандского формата призвали обеспечить безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ во все части Донбасса. Интересно получается: Порошенко сам себе предписал соблюдение «Минска», выполнение которого он не хочет/не может?
В отдельном заявлении М2М в качестве приоритета определили необходимость вывода войск и тяжелого вооружения: «Главы государств обсуждали, прежде всего, значение отведения тяжелого вооружения и отведение частей в наиболее затронутых районах, Франция и Германия разработала их список. Нарушения режима прекращения огня должны быть остановлены немедленно». Все это, конечно, правильно, как говорил товарищ Саахов. Но кто и когда это должен выполнять? И кого будут ставить в угол и, возможно, хлопать ремнем по заднице, ежели выявят непослушных?
Высокие договаривающиеся призвали возобновить обмен пленными до конца года и продолжить экономические отношения между сторонами конфликта. И опять возникают простые до наивности вопросы:
а) почему надо ждать конца года?
б) о каких экономических контактах и между кем речь? Ведь блокада Донбасса в Украине официально узаконена.
Хотя американцы не участвуют в нормандском формате, но и с их стороны была проявлена активность.
Спецпредставитель госдепа Курт Волкер провел встречу с депутатами Рады, которые почему-то еще в Киеве. «А на словах» гонец из Вашингтона передал им, что украинский парламент должен забыть свои распри, узкопартийные интересы и сплотиться ради сохранения единства Украины. Политолог Дмитрий Корнейчук перевел послание с дипломатического языка: у Трампа ждут, что осенью Рада проголосует за законы в рамках перезагрузки минских соглашений.
Ответственным за выполнение «партийного» задания назначен сам Порошенко. И он обязан найти в Раде голоса за законы, которые укажет нормандскоетрио. Если не обеспечит, «то на своей политической карьере (и гарантиях возможной личной безопасности и спрятанного капитала за границей) Петр Алексеевич может поставить крест. Ибо Трампу надо показать американскому обществу, что «Большая сделка» работает не только в Сирии, но и в Украине», - резюмировал эксперт.
Однако вместе с таким «кнутом», Волкерпомахал перед украинскими решалами и «пряником», заявив, что Вашингтон рассматривает возможность выполнения давней заявки Киева на летальное оружие: «Оборонительные вооружения позволят Украине защитить себя и вывести из действия танки, например, могут на самом деле помочь ВСУ остановить Россию, угрожающую Украине». Правда, тут же добавил, что «это вопрос дальнейших обсуждений и решений и сложно прогнозировать, когда он может быть решен».
Согласовано ли это заявление Волкера с его непосредственным шефом - госсекретаремРексомТиллерсоном, неизвестно. Вопрос, конечно, интересный. Особенно в свете намека последнего на то, что он может досрочно покинуть свой пост из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом. Будем ждать следующей «серии»...
Автор: Шура Тайгер