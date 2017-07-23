Крик души Меркель и Макрона

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон по итогам телефонного разговора в нормандском формате сделали совместное заявление, в котором призвали немедленно остановить нарушение режима прекращения огня в Донбассе.

Хотя какое это по счету перемирие, подсчитать затруднительно. Почему именно сейчас они увидели, что мира в этом многострадальном регионе нет и не было, понять, наверное, можно.

«Нарушения режима прекращения огня должны быть немедленно прекращены. Главы государств и правительств потребовали выполнения согласованного трехсторонней контактной группой режима прекращения огня от 21 июля 2017», - заявили лидеры стран.

Кроме того, они также призвали соблюдать необходимые меры по избеганию ущерба в отношении гражданской инфраструктуры и важных сооружений, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе. То есть что было до этого, катастрофой еще не является? Ну-ну...

Меркель и Макрон хотят показать свою значимость, свой политический авторитет. Причем, этот шоу-показ рассчитан, конечно, не на Путина и уж тем более не на Порошенко (Васька слушает, да ест), а на Трампа. Мол, мы вправе свое суждение иметь и все такое.

Этот «крик души» двух М огласила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер. От себя фрау добавила, что участники диалога сошлись во мнении, что соблюдение Минских соглашений необходимо, а также, что лидеры нормандского формата призвали обеспечить безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ во все части Донбасса. Интересно получается: Порошенко сам себе предписал соблюдение «Минска», выполнение которого он не хочет/не может?

В отдельном заявлении М2М в качестве приоритета определили необходимость вывода войск и тяжелого вооружения: «Главы государств обсуждали, прежде всего, значение отведения тяжелого вооружения и отведение частей в наиболее затронутых районах, Франция и Германия разработала их список. Нарушения режима прекращения огня должны быть остановлены немедленно». Все это, конечно, правильно, как говорил товарищ Саахов. Но кто и когда это должен выполнять? И кого будут ставить в угол и, возможно, хлопать ремнем по заднице, ежели выявят непослушных?

Высокие договаривающиеся призвали возобновить обмен пленными до конца года и продолжить экономические отношения между сторонами конфликта. И опять возникают простые до наивности вопросы:

а) почему надо ждать конца года?

б) о каких экономических контактах и между кем речь? Ведь блокада Донбасса в Украине официально узаконена.

Хотя американцы не участвуют в нормандском формате, но и с их стороны была проявлена активность.

Спецпредставитель госдепа Курт Волкер провел встречу с депутатами Рады, которые почему-то еще в Киеве. «А на словах» гонец из Вашингтона передал им, что украинский парламент должен забыть свои распри, узкопартийные интересы и сплотиться ради сохранения единства Украины. Политолог Дмитрий Корнейчук перевел послание с дипломатического языка: у Трампа ждут, что осенью Рада проголосует за законы в рамках перезагрузки минских соглашений.

Ответственным за выполнение «партийного» задания назначен сам Порошенко. И он обязан найти в Раде голоса за законы, которые укажет нормандскоетрио. Если не обеспечит, «то на своей политической карьере (и гарантиях возможной личной безопасности и спрятанного капитала за границей) Петр Алексеевич может поставить крест. Ибо Трампу надо показать американскому обществу, что «Большая сделка» работает не только в Сирии, но и в Украине», - резюмировал эксперт.

Однако вместе с таким «кнутом», Волкерпомахал перед украинскими решалами и «пряником», заявив, что Вашингтон рассматривает возможность выполнения давней заявки Киева на летальное оружие: «Оборонительные вооружения позволят Украине защитить себя и вывести из действия танки, например, могут на самом деле помочь ВСУ остановить Россию, угрожающую Украине». Правда, тут же добавил, что «это вопрос дальнейших обсуждений и решений и сложно прогнозировать, когда он может быть решен».

Согласовано ли это заявление Волкера с его непосредственным шефом - госсекретаремРексомТиллерсоном, неизвестно. Вопрос, конечно, интересный. Особенно в свете намека последнего на то, что он может досрочно покинуть свой пост из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом. Будем ждать следующей «серии»...

Автор: Шура Тайгер