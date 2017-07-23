Главная ошибка «нормандской четверки»

Председатель французской ассоциации «Новополь» и «Коллектива Франция-Россия» Андре Шанклю не раз выступал на страницах прессы РФ, включая «Российскую газету». Сегодня он изъявил готовность поделиться с нами своим анализом итогов круглого стола в формате «нормандской четверки» по вопросу мирного урегулирования положения на Донбассе, который его участники провели по телефону.

- Для французского президента Эммануэля Макрона это была первая встреча такого рода. По результатам проведенных переговоров он заявил: «Прямой диалог для конкретных действий. Динамичное подтверждение совместной работы Берлина, Парижа, Москвы и Киева по украинскому кризису». Ваш комментарий?

- Скажу, что, как всегда, забыли пригласить на этот круглый стол главную заинтересованную сторону - а именно господина Захарченко, который представляет ДНР. На мой взгляд, чтобы прийти к заключению мирного договора, надо усадить за один стол все воюющие стороны. В рамках же формата «нормандской четверки» участники упорно обращаются к Владимиру Путину, который, конечно же, мудрый государственный деятель и борец за мир с большой буквы, чтобы он высказался по сути конфликта. Это удивительно. Потому что вполне очевидно, что основными актерами в этом противостоянии является Донецкая народная республика, которая научила мир себя уважать, взяв в руки оружие, а с другой стороны - Петр Порошенко, который - и нам не следует об этом забывать! - силой пришел в Киеве к власти.

Так что, на мой взгляд, предпринятые для достижения мира в регионе меры недостаточны и не соответствуют оптимальному решению. Как бы то ни было, бомбардировки мирных жителей Донбасса войсками, верными линии украинского президента, продолжаются. За ними стоят группы поддержки НАТО. К ним также присоединилась целая орда боевиков, кочующая из страны в страну. И все это войско продолжает агрессию против гражданских лиц на Донбассе.

Такие вещи надо постоянно денонсировать. Наконец, надо просто прийти к выводу, что Минские соглашения не существуют, так как были попраны фактически в момент подписания киевской хунтой, которая и не думала их соблюдать.

Какие бы громкие заявления по окончании очередного раунда ни делали Макрон, Меркель и другие, для меня очевидно, что все это обречено на провал - причем как на фронте, так и на дипломатической арене.

- Когда вы говорите о поддержке со стороны армий стран НАТО, мы все же понимаем, что военнослужащие альянса не участвуют в этом конфликте напрямую. В то же время в ходе последних телефонных переговоров г-н Порошенко предложил ввести войска ООН в район Донбасса...

- Будь то ООН или ОБСЕ, речь идет, естественно, только о наблюдателях. Все они присутствовали и в ходе Балканского конфликта. Как мы помним, результаты там были более чем скромными, так как в конечном счете к власти в том регионе пришли албанские исламисты. Вплоть до сегодняшнего дня наши сербские друзья продолжают расхлебывать последствия того, что тогда произошло. Так что прежде всего не стоит вновь повторять ошибки прежних дней, которые могут привести к балканизации Европы.

- Как вы относитесь к предложению госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который считает, что не надо слишком настаивать на букве минских соглашений, добиваясь неукоснительного исполнения всех разработанных несколько лет назад статей? Отмечу, что президент Франции Эммануэль Макрон не согласен с такой позицией американского коллеги и настаивает на выполнении минских соглашений во всей полноте...

- Я совершенно не удивлен реакцией Эммануэля Макрона, который действует как духовный наследник Франсуа Олланда. Думаю, что с учетом его избирательной кампании и неоднократно высказанной позиции ничего другого от него ждать не приходится. Думаю, что президент Франции вкупе с канцлером Германии прямолинейно продолжают тот курс, который был проложен в эпоху их предшественников. Зачем что-то менять, когда их политическая линия явно весьма успешна?

- Как на все эти события на Украине реагируют простые французы?

- К сожалению, по гамбургскому счету французам глубоко все равно. Мы, конечно, проводили многочисленные акции, чтобы объяснить нашим согражданам, что происходит на Украине. Напомню, что в феврале 2014 года мы одними из первых вышли на демонстрацию протеста у стен украинского посольства, чтобы денонсировать состоявшийся тогда переворот в Киеве с захватом власти меньшинством. К сожалению, киевский путч был поддержан силами нового миропорядка.

Но нашей задачей было и остается выявление механизма влияния на людей со стороны закрытых кругов. Крупные СМИ намеренно игнорируют наши действия в защиту плюрализма на Украине. В их глазах мы выглядим как ненормальные, как экстремисты! Сегодня делается все, чтобы дискредитировать нас на нашей собственной родине. Мы ведем свою деятельность по разъяснению людям того, что происходит на юго-востоке Украины, при помощи целого ряда кружков. С прискорбием сообщаю, что простому французскому обывателю все равно, что там военные стреляют по гражданским лицам и что люди каждый день гибнут под снарядами международных преступников. Человек толпы куда больше задумывается о креме для загара и о том, как лучше устроить свой августовский отпуск.

Неравнодушные же - то есть те, кто интересуется вопросом, - естественно, возмущены происходящим. Думаю, что мы должны проявить стойкость. И тогда аудитория начнет понемногу расширяться, а люди научатся нам доверять.

- Принимаете ли вы участие в деятельности дипломатического представительства Новороссии, которое должно сейчас открыться уже вполне официально?

- Это очень хорошая инициатива, хотя прямо мы в ней и не участвуем. Официально этот центр открывается в начале сентября в Марселе, а не в Париже. Работу Центра должен возглавить г-н Юбер Фаяр, известный общественный деятель юго-восточного региона Франции. Мы приветствуем эту инициативу. От лица нашей ассоциации я уже выразил г-ну Фаяру нашу готовность всемерно содействовать его начинаниям.

Хотел бы отметить, что изначально, то есть около полутора лет назад, руководство ДНР обратилось именно к нашей ассоциации с просьбой организовать подобный центр. Но нам это не удалось. Для проведения в жизнь подобной инициативы необходимы соответствующие средства и разветвленная сеть контактов. Требуется также большое количество участников, которые занялись бы развитием проекта. Наша же сеть очень редкая. Она широко разбросана по всей Франции. Всего в наших рядах около сотни активистов - от Дюнкерка до Перпиньяна. Нас такая раздробленность, конечно, несколько ослабляет. Если г-н Фаяр того захочет, будем активно помогать ему. Все остальное покажет будущее.

Автор: Александр Артамонов