Есть ли у КНДР «красная кнопка»

По мнению Пентагона, Северная Корея готовится осуществить очередной запуск ракеты из города Кусон (северо-западная провинция Пхёнан-Пукто). Американский телеканал CNN считает, что испытания могут быть приурочены к отмечаемому в КНДР 27 июля национальному празднику в честь окончания Корейской войны.

Администрация США расценивает проводимые Пхеньяном запуски как представляющие угрозу для региональной и глобальной безопасности. По мнению американских специалистов, на нынешнем этапе испытаний Северная Корея вплотную подошла к созданию операционной системы для запуска межконтинентальной баллистической ракеты.

Между тем специалисты из России настаивают, что речь идет о ракете средней дальности. За разъяснениями истинного контекста готовящихся испытаний в КНДР мы обратились к французскому военному эксперту, специалисту в области вооружения и стратегии развития вооруженных сил Филиппу Миго, который много лет проработал в Институте стратегических и международных исследований при Генштабе Франции:

Давайте сначала разберемся, что такое баллистическая ракета. Это такой вид техники, который для своего функционирования включает несколько обязательных компонентов. О каком бы типе ракеты ни шла речь - о ракете-носителе для вывода техники на орбиту или о военной ракете - в конструкции есть так называемый движитель, который может использовать твердое или жидкое топливо.

Кроме того, чтобы ракета полетела, необходимо предусмотреть эффективные системы зажигания и ускорения. После достижения крейсерской скорости ракета покидает атмосферу и производит отстрел отработанных ступеней. После того как все эти этапы пройдены, оставшаяся часть ракеты переходит на баллистическую траекторию.

После выхода из атмосферы ракета или двигается по прямолинейной траектории, или начинает маневрировать. Потом она вновь входит в атмосферу и набирает ускорение, устремляясь к цели. Здесь происходит разделение головной части ракеты, о чем мы поговорим несколько позднее.

Техника подобного рода производит наведение на цель по инерционной схеме, то есть при помощи гироскопа. Она также в состоянии провести коррекцию курса, привязавшись к звездам для определения положения в пространстве. Пусть современная техника и летает со скоростью 25 МАХов, она, тем не менее, продолжает определяться по звездам, как в эпоху каравелл Христофора Колумба полтысячи лет назад.

Северные корейцы, конечно, могут проводить любые экспериментальные запуски, но главное - им надо построить такую ракету, которая была бы способна покрыть 8 тысяч километров для нанесения ударов по Калифорнии или Сиэтлу. Кроме того, ракета должна попасть в четко определенное место, что достаточно тяжело и предполагает очень продвинутые технологии. И ничто не подтверждает, что у Северной Кореи есть все эти необходимые знания для реализации успешного пуска.

И еще, как мне помнится из академического курса, надо максимально сократить эффект разброса. Кстати, в СССР не умели производить сверхточные ракеты. В то время советские испытатели брали максимальным наращиванием объемов заряда.

Автор: Александр Артамонов