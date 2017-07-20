Знаменитые наркоманы

1. Зигмунд Фрейд — кокаин

Первоначально интерес к кокаину был медицинский. Впервые Фрейд попробовал кокаин в 1884 году и был поражен его действием: употребление этого вещества излечило его от депрессии, придало уверенности в себе. В том же году молодой ученый пишет статью «О коке», где настойчиво рекомендует использовать кокаин как местное обезболивающее средство, а также как лекарство от астмы, расстройства пищеварения, депрессии, неврозов.

Будущий отец психоанализа опубликовал целый ряд статей о свойствах кокаина, в которых подробно описывались все ощущения, вызываемые этим веществом. Однако в последних работах на эту тему он уже менее восторженно писал о нём. В этом нет ничего удивительного, ведь от злоупотребления кокаином умер близкий друг Фрейда Эрнст фон Фляйшль.

Будучи уверенным, что кокаин помогает ликвидировать зависимость от морфина, Фрейд взялся лечить своего друга, сильно пристрастившегося к морфию. Но произошло неожиданное: зависимость от морфия сменилась зависимостью от кокаина, последовала передозировка, и пациент умер.

Однако вернемся к самому Зигмунду Фрейду. Ученый настолько искренне верил в «целительные» свойства белого порошка, который якобы помогал ему избавляться от всех его страхов и комплексов, что и сам пристрастился к нему. Фрейд сумел побороть тягу к зелью, но на это ушло не мало сил и времени.

2. Энди Уорхол – обетрол

Обетрол является не очень распространенным наркотиком и в настоящее время больше известен как «аддералл», отпускаемый исключительно по рецепту медикамент. Оба препарата используются для стимулирования внимания и повышения работоспособности, которые так необходимы знаменитостям. Культовая персона в истории поп-арт движения Энди Уорхол глотал таблетки обетрола, как обычные мятные драже Tic Tac. А ведь препарат имеет побочные эффекты, такие, как психопатические припадки, депрессия, проблемы в работе сердца. Но происходило это совсем не случайно. Обетрол – это таблетки с быстрым высвобождением действующего компонента, который как быстро начинает действовать, так же быстро и прекращает (в отличие от него аддералл обладает пролонгированным действием). И для того, чтобы постоянно находится в «тонусе», надо что делать? Правильно, глотать и глотать таблетки.

3. Майлз Дэвис – героин

Майлз Дэвис, «Черный Князь Джаза», великий музыкант, композитор и трубач 20 века, и у него были серьезные проблемы с наркотиками. За время его творческой деятельности у Майлза были периоды, когда он полностью отходил от работы. И виной всему были наркотики. Так в начале 1950-х музыкант пристрастился к героину и только спустя четыре года смог преодолеть эту зависимость во многом благодаря влиянию легендарного боксера Шуга Рея Робинсона (Sugar Ray Robinson) и вернуться к полноценному творчеству.

4. Бальзак – кофеин

Многие из нас могут сказать, что тоже пристрастились к кофеину, и если не выпьют чашечку кофе или баночку Diet Coke с утра, то весь день будет болеть голова. Но это ерунда по сравнению с болезненным пристрастием к кофе известного французского писателя. Бальзак был очень плодовитым автором и работал ежедневно, по много часов. Чтобы поддерживать себя в форме, Бальзак пил много кофе, пренебрегая сном. Он любил повторять, что ароматный напиток наполняет его голову множеством мыслей. Считается, что именно кофе стал причиной болезни сердца, от которой писатель скончался на пятидесятом году жизни. В день он мог выпить более двадцати чашек ароматного напитка.

В наше время такое пристрастие к кофе и кофесодержащим напиткам называется кофеинизмом (вид токсикомании). Может привести к серьезным нарушениям деятельности сердечно-сосудистой, нервной систем, головным болям, нарушению сна, вызывая нервозность, повышенную возбудимость, раздражительность. Возникает сниженное, пессимистическое настроение. Так что, может стоит пересмотреть некоторые свои привычки?

5. Льюис Кэрролл – опиум

Во времена Кэрролла опиум называли Лауданум (Laudanum), и многие люди принимали эту спиртовую опийную настойку даже при легких недомоганиях, к примеру, при головных болях. Не удивительно, что у них возникала зависимость. Не избежал этой участи и английский писатель Чарльз Лютвидж Доджсон, более известный как Льюис Кэрролл. Он страдал от очень сильных мигреней. Поэтому многие считали, что Льюис принимал лауданум, так как он облегчал боль. Более того, с раннего детства писатель страдал от заикания, что очень сильно беспокоило его. Наркотик «помогал» Кэрроллу справиться с этим комплексом, успокаивал его и в тоже время придавал уверенности. Какой бы ни была истинная причина, одно можно сказать с точно: Кэрролл находился под воздействием наркотика. Достаточно только почитать его «Алису в стране чудес».

6. Эдит Пиаф – всё?

Известно, что в 1951 году величайшая эстрадная певица, кумир всей Франции, попадает в серьезную автомобильную аварию, в результате которой у неё оказались сломаны рука и два ребра. Принимая болеутоляющие, она пристрастилась к морфину, начала пить все возможные таблетки. Незадолго до этой аварии, в авиакатастрофе погиб её любимый человек, уже тогда Эдит Пиаф впала в депрессию и пыталась уйти от реальности с помощью алкоголя. От самоубийства ее спасла подруга. Лечение не принесло ожидаемого результата. От алкоголизма и депрессии певица так и не избавилась. Но несмотря ни на что она продолжала выступать. Страсть к сцене давала ей силы, даже тогда, когда она, уже больная раком, не могла дышать из-за подступающей к горлу крови.

7. Вы знаете, что Фолкнер был алкоголиком?

Да, тот самый выдающийся американский романист и новеллист Уильям Фолкнер. А что другие не менее знаменитые американские писатели тоже страдали от этой пагубной привычки: и Фрэнсис Фицджеральд, и Эрнест Хемингуэй, а также Эдгар По, Синклер Льюис, английский поэт, драматург Дилан Томас? Конечно же, знаете. Кажется, что алкоголь был наркотиком большинства талантливых писателей. К сожалению, он был популярен не только среди мужчин, но и Дороти Паркер, Эдна Сент-Винсент Миллей известны своим пристрастием к алкоголю.

8. Мария Каллас – куаалюд

Выдающаяся греческая оперная певица была довольно пышной женщиной, но на пике своей карьеры она вдруг начала стремительно терять вес, становиться худенькой и стройной. Говорили, будто она принимала куаалюд (Quaaludes), и именно эти таблетки помогли ей сбросить вес. Хотя сама Мария всегда утверждала, что её похудение было результатом строгой диеты.

9. Трумэн Капоте — всевозможные наркотики

Трумэн Капоте сумел добиться славы на писательском поприще. Но этот же триумф и погубил его. Роскошь, беспорядочный образ жизни, в тоже время все больше стрессов и спешки, привели к тому, что Трумэн сильно пристрастился к алкоголю. Даже если не было повода, он его всегда находил. Если кто-нибудь отнимал у него бутылку, Капоте впадал в ярость. С годами он пристрастился ещё и к наркотикам. После смерти Капоте в его крови были обнаружены следы барбитуратов, валиума, антиэпилептических и обезболивающих препаратов.

10. Хэмфри Дэви — закись азота

Великолепный британский химик и изобретатель, сделавший немало великих открытий в области химии, решил доказать, ещё будучи совсем юным, что закись азота не является опасным ядом (как считали американские врачи того времени). Опробовать же действие закиси азота он отважился на самом себе. Когда газ был получен, Дэви начал свои героические опыты. Вдыхание закиси азота произвело на него столь необыкновенное действие, вызывая чрезвычайно приятные ощущения и весёлое настроение, что он стал повторять их почти ежедневно, всё более и более убеждаясь не только в отсутствии отравляющего действия, но и в неизменном опьяняющем эффекте закиси азота и вызываемых им весёлых галлюцинациях. Находясь под впечатлением от действия «веселящего газа» (как позднее назвал Дэви закись азота), он даже описывал в стихах все свои ощущения при действии закиси азота.

Однажды, когда ученый вдохнул пять больших доз газа, он тут же потерял сознание и находился в таком состоянии около трех часов. Но все равно продолжал проводить эксперименты на самом себе, которые и стали причиной его серьезной болезни и смерти в возрасте пятидесяти лет. Конечно же, сам Хэмфри Дэви утверждал, что занимался этим исключительно в научных интересах, однако его одержимость экспериментами с газом наталкивает на другие мысли, уж больно приятные ощущения эйфории приносит «веселящий газ».