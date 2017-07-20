Истории самых распространенных мужских комплексов

1. Комплекс Александра Удивительно, но факт. При всей распространенности имени Александр, у большинства людей это имя ассоциируется с одним человеком. Догадались с каким? Точно с Александром Македонским. Вот и комплекс Александра назван в честь всё того же античного полководца.

Комплекс Александра – это страх мужчин выглядеть в глазах других мужчин не мужчинами, а если точнее, то гомосексуалистами. Причем тут царь Македонии? Да притом, что древний мир в значительно большей степени, чем даже мир сегодняшний был подвержен гомосексуальности. И Александр Македонский точно так же, как и все его друзья-товарищи по оружию, имел половые сношения с мужчинами. Страдал ли сам Македонский от страха быть признанным «немужественным»? Вряд ли. И все же этот мужской комплекс получил именно его имя.

2. Комплекс Геракла Свое название этот комплекс получил в честь древнегреческого героя Геракла. Согласно мифу, однажды Геракл оказался порабощен царицей амазонок и был вынужден прислужить ей, выполняя чисто женскую работу.

Сегодня страх стать «домохозяйкой» преследует огромное количество мужчин, которые как огня боятся выполнять по дому какую-то женскую работу. Правда, то, что это – страх, знают только психологи, большинство женщин полагает, что это – обычная лень. И, между прочим, еще неизвестно, кто прав.

3. Комплекс Лота Комплекс Лота получил свое название в честь библейского Лота, который после уничтожения городов Содома и Гоморры возродил погибший человеческий род. При этом в качестве жен Лот использовал собственных дочерей.

В настоящий момент под комплексом Лота специалисты понимают страх отцов потерять дочерей в том момент, когда у тех появится любимый мужчина. Надо сказать, что страдают от комплекса Лота не столько мужчины, сколько их дочери. Ибо некоторые любвеобильные папочки в своей любви заходят так далеко, что полностью сводят на нет всю личную жизнь своих обожаемых дочурок.

4. Комплекс Наполеона Пожалуй, самый широко известный мужской комплекс – комплекс мужчин маленького роста. Как правило, проявляется в том, что мужчина небольшого роста обладает дикими амбициями. А часто еще и ненавидит всех мужчин, которые выше его по росту. Тяжелый комплекс. Тяжелый для окружающих. А потому не дай Бог высокому молодому человеку, иметь начальника с комплексом Наполеона – карьеры не будет.

5. Комплекс Дон Жуана Комплекс Дон Жуана – это страх мужчин быть брошенными. Большинство представителей сильной половины человечества полагают, что быть брошенным женщиной – постыдно. Бросать должен только он – мужчина.

6. Комплекс Котовского Как вы думаете, откуда в наши дни пошла мода на обритые головы? От скинхедов? Вовсе нет. Психологи уверены, что все дело в мужском комплексе Котовского – страхе мужчин облысеть. А поскольку с облысением, несмотря на весь прогресс медицины, бороться очень сложно, то лучше обриться заранее – «для красоты». Тогда никто не заметит, что брить стало уже нечего.

7. Комплекс начальника Комплекс начальника – это страх мужчин оказаться на подчиненном положении. Во многом этот комплекс аналогичен комплексу Геракла, однако охватывает более широкую сферу человеческой деятельности. Мужчины, страдающие от комплекса начальника, смертельно боятся обнаружить, что их жена зарабатывает больше них (ведь это они в семье главные), или, что их новый руководитель – это женщина.

8. Комплекс пенсионера Все мужчины до смерти боятся выхода на пенсию. Однако комплекс пенсионера развивается у них намного раньше. В большинстве случаев под комплексом пенсионера понимают психологическую невозможность мужчин, находящихся в возрасте около 50-ти лет, сбавить обороты и понять, что они больше не могут соперничать с молодыми мужчинами по уровню возлагаемых на себя рабочих нагрузок.