«Яки» спасут авиацию России от утечки кадров

Самолеты, как и дети, часто страдают от грехов своих родителей. Беспрецедентное по грубости исполнения решение Горбачева отказаться от всех приоритетов эпохи СССР больно ударило по сектору высоких технологий. Бывший генсек и президент так и не удосужился усвоить: военно-промышленный комплекс служит для развития конкурентоспособного сбыта в производстве смежных областей. Именно разработки наших металлургов для боевой крылатой техники дали такие алюминиево-литиевые сплавы, которые пока не в состоянии воспроизвести в Западной Европе. И переменный вектор тяги наших истребителей, позволяющий им в буквальном смысле слова «стоять на хвосте» (пилотажная фигура «Кобра»), стал возможен исключительно благодаря тому же составу металла гибкого окончания сопла двигателя, не плавящегося при запредельно высоких температурах.

Самолетостроение - самая сложная на Земле отрасль тяжелой промышленности. Космическая техника производится исключительно в штучных количествах, в опытно-конструкторском ключе уникальных разработок. Самолеты же должны производиться массово (серия в авиации начинается от 100 единиц). То есть произведенная техника должна летать десятилетиями и по возможности не ломаться, так как в воздухе остановиться невозможно.

Количество смежных предприятий при производстве самолета воистину огромно - от уже упоминавшихся металлургических комбинатов до сложной бортовой электроники (авионика), включая жидкокристаллические дисплеи. Кстати, недавно Россия толком не умела производить этот ключевой компонент авионики, импортируя ЖК-матрицы из Японии или ЕС. За последние 10 лет наша электроника вышла, наконец, из горбачевско-ельцинского прорыва и ожила.

Все это в полной мере относится и к трудной судьбе КБ им. Яковлева, расположенного на Ленинградском проспекте по дороге в Шереметьево. Его руководитель Олег Федорович Демченко, выпускник МАТИ, помнит страшные годы наездов предпринимателей от авиации, желавших освоить территорию КБ под развлекательный комплекс, отключенные от тепла и электричества цеха, бегство персонала... Но более 10 лет назад яковлевцы совместно с Корпорацией «Иркут» - и прежде всего «Сухим» - выступили за воссоздание главка, то есть Объединенной Авиастроительной Корпорации (ОАК). Это стратегическое решение и сделало возможным появление многих новинок и у авиаторов других знаменитых марок, от Т-50 до МиГ-35, и у самого Яковлева.

Демченко доработал свой давнишний и очень красивый проект учебно-боевого истребителя Як-130, который объединяет в себе летно-технические характеристики машин разного целевого предназначения. Як-130 может быть отдельной боевой единицей, легким истребителем, оснащенным даже авиационной пушкой ГШ-23Л в подвесном контейнере. Именно в таком виде он был востребован в Северной Африке (в Алжире) в количестве 30 единиц. Кстати, для яковлевцев это их детище в рамках кооперации производит завод Иркут-2 корпорации «Иркут». Находится истребитель на вооружении и в других странах - Вьетнаме, Бангладеш, Беларуси и Сирии. Но при этом Як-130, имеющий много любопытных инженерных решений (например, при катапультировании, колпак кабины не отстреливается, а разлетается на куски от узконаправленного взрыва пиропатрона) является по существу учебным самолетом для подготовки пилотов семейства Су-30. Учиться на нем пилотажу менее затратно, чем поднимать в воздух - да еще неумелыми руками - тяжелую бронированную боевую машину.

Интересно, что за последние годы КБ им. Яковлева доработало еще и Як-152 - пусть и маленькую, но очень серьезную машину, оснащенную даже системой катапультирования СКС-94М. Этот «самолет для пионеров» позволит мальчишкам, полюбившим небо, впервые освоиться с настоящим пилотажным комплексом и может стать техникой базового обучения для летных училищ, которых уже сейчас остро не хватает во всем мире: летчиков активно переманивают из страны в страну.

Автор: Александр Артамонов